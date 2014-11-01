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«Партнер» №6 (285) 2021г.

БиллГейтс. Богатые тоже ... разводятся

Билл Гейтс. Богатые тоже ... разводятся

– Слышали? Этот ... с женой разводится?

– Кто?

– Ну, тот, кто корону придумал!

– А-а-а, это который всех чипировать хочет.

– Ну да, вакциной своей.

(Из подслушанных разговоров)

3 мая 2021 года Билл и Мелинда Гейтс сообщили о своем расставании. Как говорят злые языки, Мелинда Гейтс подумывала о разводе с мужем уже пару лет. Kак раз тогда, когда в 2019 году был арестован банкир Джеффри Эпстин, подозреваемый в преступных действиях с детьми с целью их сексуальной эксплуатации. Мелинда была крайне озабочена контактами своего супруга с ним и консультировалась с адвокатами. Похоже, что ее xлопоты дошли до Билла Гейтса, и он поспешил публично заявить, что с Эпстином обсуждал благотворительность, о чем сейчас сожалеет, да кто ж знал...

Почему они разводятся? После 27 лет брака! После рождения трех детей! После совместной работы в благотворительном фонде, который они называют СВОЕЙ МИССИЕЙ!

Впрочем, в «свою миссию» они продолжают верить, работать будут, как прежде, вместе, детей уже вырастили, а вот рост их самих как супружеской пары застопорился, они не верят в возможность этого роста, поэтому считают правильным разойтись и, как оба написали в своих Twitter-аккаунтах, «для нас начинается новая жизнь».

Так почему??? Версий немного – за время 27-летнего супружества никаких сплетен, слухов об изменах, семейных скандалах и прочих недоразумениях не было.

Особо зловредные СМИ предположили, что Гейтс, недовольный налоговой политикой Байдена, придумал этакий хитрый ход: бывшие муж и жена по отдельности заплатят меньше налогов, чем они же как семейная пара. Однако большинство считает, что это ерунда: будь у Билла Гейтса в семейной жизни полный порядок, он бы не разводился.

Есть еще одна неожиданная версия: Мелинда затеяла развод ради... детей! Билл Гейтс свои деньги тратит на благотворительность. Из многомиллиардного состояния его детям достанутся «жалкие» 10 миллионов долларов на троих. Хотя причина такого «жестокого» решения вполне разумная: пусть дети сами всего добиваются. А папины деньги больше нужны бедным по всему миру.

«Папины деньги», а точнее, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, вкладывает деньги в здравоохранение, образование, сокращение нищеты.

Дети решение папы Билла не оспаривают, но, по слухам, обижены. И вроде бы мама Мелинда решила развестись, получить свою «ма-а-аленькую» часть денег и восстановить справедливость в отношении обездоленных деток.

По одной версии, «маленькая» часть мамы Мелинды составит порядка 1,8 миллиарда долларов. По другой, Мелинда и Билл «поделят» все состояние по-братски, т.е. пополам. По оценке Forbes, это 124 млрд долларов.

Вряд ли мы точно узнаем, как именно поделят «вилки-ложки» Мелинда и Билл. Будет ли это договор, отступные, судебный спор? Не стоит ожидать громкого и скандального, процесса – не те люди, не те отношения.

А как все начиналось... Классический служебный роман начался в 1987 году, когда познакомились 23-летняя Мелинда Френч, менеджер в Microsoft, и 32-летний Билл Гейтс, президент и председатель совета директоров компании. Как рассказывал Гейтс, их отношения поначалу не были серьезными. «Она встречалась и с другими мужчинами, а у меня был Microsoft». Чего греха таить, были романы и у него. Через 7 лет он взял лист бумаги, слева написал «ЗА», справа – «ПРОТИВ». «ЗА» оказалось больше, и Билл сделал Мелинде предложение. Свадьба была на Гавайях в 1994 году. В браке родились трое детей – Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.

Билл Гейтс и его жена известны, в том числе, тем, что с 1994 до 2018 года истратили на благотворительность более 36 млрд долларов: нa борьбy с малярией, полиомиелитом, ВИЧ, другими инфекционными болезнями, которые убивают миллионы человек в странах третьего мира.

Самые крупные пожертвования получили Всемирная организация здравоохранения, Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, международная организация GAVI, занимающаяся вакцинацией детей в бедных странах. Сегодня фонд Билла и Мелинды Гейтс уже истратил 1,75 морд долларов на борьбу с коронавирусом, финансируя, в том числе, разработки вакцин Moderna и AstraZeneca.

Один из основателей Microsoft, Билл Гейтс недаром считается человеком, изменившим мир. Продукты Microsoft – программы Word, Excel, операционная система Windows и многое другое, без чего уже невозможна современная жизнь… казалось бы, Гейтс заслужил благодарность человечества.

При всем при этом... С февраля по апрель 2021 года в СМИ и соцсетях около 1,2 (!) млн раз упоминалось, что именно Гейтс стоит за созданием вируса. Сторонники теории заговора утверждают, что под видом вакцинации от коронавируса Гейтс будет вживлять людям микрочипы. Согласно опросам YouGov и Yahoo News, в это верят 28% американцев!

Сам Гейтс много раз говорил, что никогда ни малейшего отношения к микрочипам не имел. Но кто же будет верить человеку, чье состояние составляет несколько десятков миллиардов? Скучно, ей-богу. Вот заговор – это да!!!

А уж теперь, в связи с разводом, тем для пикантных разговорчиков и желтых статеек будет ... ух, как много. Интересно ведь, да и чужие деньги посчитать – что может быть приятней?

P.S. Как-то Мелинда сказала, что символ их брака – статуэтка, которую на свадьбу подарили родители Билла. Это две птицы, которые смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Теперь, похоже, птицы будут смотреть в разные стороны. Что поделаешь, так в жизни случается...

О. Нахт (Дортмунд)

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