Ответ Claims Conference на открытое письмо в журнале

Дополнительные выплаты из Hardship Fund,

Ваше письмо от 29 апреля 2021 г.

Уважаемый доктор Вайсбанд!

Большое спасибо за ваше письмо и перевод открытого письма, в котором вы указываете, что евреи – жертвы нацистских преследований, которые соответствуют текущим критериям выплат Claims Conference из фонда Hardship Fund, но получили единовременный платеж от Земельного фонда, не могут в настоящее время получить от Claims Conference дополнительную поддержку в связи с пандемией.

Я, несомненно, разделяю вашу точку зрения и могу сказать, что мы восприняли эту неурядицу как несправедливость. Мы уже несколько раз уведомляли об этом Федеральное министерство финансов (BMF) и надеемся найти решение в ближайшем будущем. В этом плане мы привязаны к BMF и не можем в одностороннем порядке определять критерии.

Позвольте мне отметить, что в настоящее время мы наблюдаем значительный рост количества обращений по нашим горячим линиям по всему миру. Это связано с недавней отправкой нами почти 240 000 анкет. Нам удалось добиться того, что сегодня мы уже оплатили более 75% поступивших заявок. Эта услуга была оказана в сложных условиях пандемии короны, когда наши офисы были и остаются закрытыми, а сотрудники работают из домашнего офиса.

Мы будем рады сообщить вам, когда будет согласовано право на выплату поддержки в связи с пандемией лицам, получившим помощь из Земельного фонда, и будем признательны, если вы затем поддержите нас в обнародовании этого сообщения.

До тех пор с наилучшими пожеланиями

Ваш Ruediger Mahlo