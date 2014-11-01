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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Общество >> Полезная информация
«Партнер» №6 (285) 2021г.

Ответ Claims Conference на открытое письмо в журнале

В прошлом номере журнала было опубликовано открытое письмо к Claims Conference, названное «Claims Conference отказывает части переживших Холокост в дополнительной помощи в связи с пандемией», где указывалось на неоправданную дискриминацию тех еврейских иммигрантов, кто получил в свое время одноразовую помощь из Земельного фонда.

 

Мы получили ответ из Claims Conference – письмо, подписанное ответственным представителем Claims Conference в Германии г-ном Рюдигером Мало (Rüdiger Mahlo). Перевод письма приводится ниже.

 

Дополнительные выплаты из Hardship Fund,

Ваше письмо от 29 апреля 2021 г.

 

Уважаемый доктор Вайсбанд!

 

Большое спасибо за ваше письмо и перевод открытого письма, в котором вы указываете, что евреи – жертвы нацистских преследований, которые соответствуют текущим критериям выплат Claims Conference из фонда Hardship Fund, но получили единовременный платеж от Земельного фонда, не могут в настоящее время получить от Claims Conference дополнительную поддержку в связи с пандемией.

 

Я, несомненно, разделяю вашу точку зрения и могу сказать, что мы восприняли эту неурядицу как несправедливость. Мы уже несколько раз уведомляли об этом Федеральное министерство финансов (BMF) и надеемся найти решение в ближайшем будущем. В этом плане мы привязаны к BMF и не можем в одностороннем порядке определять критерии.

 

Позвольте мне отметить, что в настоящее время мы наблюдаем значительный рост количества обращений по нашим горячим линиям по всему миру. Это связано с недавней отправкой нами почти 240 000 анкет. Нам удалось добиться того, что сегодня мы уже оплатили более 75% поступивших заявок. Эта услуга была оказана в сложных условиях пандемии короны, когда наши офисы были и остаются закрытыми, а сотрудники работают из домашнего офиса.

 

Мы будем рады сообщить вам, когда будет согласовано право на выплату поддержки в связи с пандемией лицам, получившим помощь из Земельного фонда, и будем признательны, если вы затем поддержите нас в обнародовании этого сообщения.

 

До тех пор с наилучшими пожеланиями

Ваш Ruediger Mahlo

 


Как следует из ответа г-на Рюдигера Мало, Claims Conference разделяет сформулированную в открытом письме точку зрения. Это позволяет надеяться, что положительное решение будет найдено. Важно только, чтобы это было сделано максимально оперативно ввиду преклонного возраста заинтересованных лиц.

 

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  1. Открытое птсьмо к ClaimsConference. Журнал «Партнёр», « 5 / 2021. Автор письма М. Миронов
  2. О дополнительных выплатах ClaimsConference. Журнал «Партнёр», № 12 / 2020. Редакция журнала
  3. Новая важная информация от ClaimsConference. Журнал «Партнёр», № 4 / 2009. Редакция журнала

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