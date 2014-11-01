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Ответ Claims Conference на открытое письмо в журнале
В прошлом номере журнала было опубликовано открытое письмо к Claims Conference, названное «Claims Conference отказывает части переживших Холокост в дополнительной помощи в связи с пандемией», где указывалось на неоправданную дискриминацию тех еврейских иммигрантов, кто получил в свое время одноразовую помощь из Земельного фонда.
Мы получили ответ из Claims Conference – письмо, подписанное ответственным представителем Claims Conference в Германии г-ном Рюдигером Мало (Rüdiger Mahlo). Перевод письма приводится ниже.
Дополнительные выплаты из Hardship Fund,
Ваше письмо от 29 апреля 2021 г.
Уважаемый доктор Вайсбанд!
Большое спасибо за ваше письмо и перевод открытого письма, в котором вы указываете, что евреи – жертвы нацистских преследований, которые соответствуют текущим критериям выплат Claims Conference из фонда Hardship Fund, но получили единовременный платеж от Земельного фонда, не могут в настоящее время получить от Claims Conference дополнительную поддержку в связи с пандемией.
Я, несомненно, разделяю вашу точку зрения и могу сказать, что мы восприняли эту неурядицу как несправедливость. Мы уже несколько раз уведомляли об этом Федеральное министерство финансов (BMF) и надеемся найти решение в ближайшем будущем. В этом плане мы привязаны к BMF и не можем в одностороннем порядке определять критерии.
Позвольте мне отметить, что в настоящее время мы наблюдаем значительный рост количества обращений по нашим горячим линиям по всему миру. Это связано с недавней отправкой нами почти 240 000 анкет. Нам удалось добиться того, что сегодня мы уже оплатили более 75% поступивших заявок. Эта услуга была оказана в сложных условиях пандемии короны, когда наши офисы были и остаются закрытыми, а сотрудники работают из домашнего офиса.
Мы будем рады сообщить вам, когда будет согласовано право на выплату поддержки в связи с пандемией лицам, получившим помощь из Земельного фонда, и будем признательны, если вы затем поддержите нас в обнародовании этого сообщения.
До тех пор с наилучшими пожеланиями
Ваш Ruediger Mahlo
Как следует из ответа г-на Рюдигера Мало, Claims Conference разделяет сформулированную в открытом письме точку зрения. Это позволяет надеяться, что положительное решение будет найдено. Важно только, чтобы это было сделано максимально оперативно ввиду преклонного возраста заинтересованных лиц.
Читайте также:
- Открытое птсьмо к ClaimsConference. Журнал «Партнёр», « 5 / 2021. Автор письма М. Миронов
- О дополнительных выплатах ClaimsConference. Журнал «Партнёр», № 12 / 2020. Редакция журнала
- Новая важная информация от ClaimsConference. Журнал «Партнёр», № 4 / 2009. Редакция журнала
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