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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Здоровье >> Коронавирус
«Партнер» №6 (285) 2021г.

Куда пойти привиться?

С июня жителям Германии предоставляется возможность самостоятельно выбирать сроки и возможности вакцинации от «чумы XXI века», то есть от ковида. До этого прививки делались установленным еще в начале года группам приоритетности – тем, у кого наиболее высок риск заражения или протекания болезни в особо тяжелой форме. Недавно Ангела Меркель объявила, что с началом лета приоритетность отменяется. Каждый может быть привит по мере готовности и желания – и старые, и молодые, и даже, вероятно, дети.

 

Но это не значит, что можно в любой момент обратиться в любое медицинское учреждение и с ходу подставить плечо под шприц. Во-первых, не все медучреждения прививают. Во-вторых, не везде, где прививают, вакцина наготове в любой момент. Так что о месте и сроках прививки нужно договариваться заранее. И вот вопросы: где договариваться, с кем, в какой форме? Разъясняем, какие существуют возможности.

 

Домашний врач

Самый простой и, наверное, логичный путь: обратиться к своему домашнему врачу. Почти 90 тысяч практик домашних врачей в Германии проводят вакцинацию против ковида. Вероятность, что и ваша практика участвует в этой программе, высока. Обратившись к домашнему врачу, вы не ошибетесь. Но скорей всего вас поставят в лист ожидания, не назвав конкретного срока вакцинации. Дескать, ждите от нас дополнительной информации.

 

Дело в том, что практики домашних врачей обеспечиваются вакцинами из расчета (в идеальном случае!) 150-200 прививок в неделю. Если желающих привиться много, то конкретный срок будет оставаться неизвестным, пока очередной недельный завоз вакцин не «охватит» ту часть листа ожидания, в которой стоите вы. Не исключено, что вам позвонят из практики с вопросом: «Сможете прийти завтра?» Сможете – хорошо. А если нет – значит, снова неопределенный период ожидания.

 

Impfzentren

Прививочные центры работают по конкретным срокам. Каждый приходит в свой день и в указанное время. Срок прививки вы получите при обращении в свой территориальный центр. Но все ли знают, где он находится? Да и тех, кто знает – пустят ли их туда, если идет прием пациентов с назначенными сроками? Ведь это не больница со свободным доступом в приемное отделение, тут действуют свои ограничения. Имеешь актуальный термин – заходи, не имеешь, а только хочешь получить – оставайся снаружи и звони по телефону.

 

Да, предварительный звонок в центр – из разряда полезных советов. Если удастся дозвониться. Что, вообще говоря, не гарантировано (телефон может быть всё время занят). Следовательно, эффективней регистрация на онлайн-портале территориального центра и ожидание ответа (тоже в электронной форме) с возможными терминами, из которых вы сможете выбирать удобное время.

 

Годится? В принципе, да. Но если вы хотите привиться скорей, то не обязательно, что именно в центре вакцинации получите самый быстрый термин. Ведь, повторяем, вакцинацию проводят в разных местах: где-то наплыв больше, где-то меньше. Куда обратиться за более быстрым термином?

 

Искать поисковики

Системы поиска и сравнения предложений, цен, сроков и прочих потребительских условий действуют в самых разных областях, от интернет-торговли до бронирования мест в отелях или покупки билетов на самолеты. Аналогичные поисковики стали создаваться в деле раздачи терминов на прививки. Системы фильтруют различные предложения таким образом, чтобы пользователь мог получить термин в удобное время и в удобном месте (например, как можно быстрей и ближе к дому).

 

К сожалению, из-за разницы условий вакцинации в разных землях трудно организовать единый универсальный поисковик для всей Германии. Но успешно действуют региональные поисковики. Например, портал www.impfterminübersicht.de

У него любопытная история. 79-летний пенсионер в небольшом городке возле Штутгарта никак не мог получить термин на прививку. Зарегистрировавшись на портале местного центра вакцинации, он получил только формальное подтверждение: ваши данные будут обработаны и при наличии свободных терминов мы вас своевременно проинформируем. После чего потянулись недели ожидания – ни ответа, ни привета. Попытки дозвониться до центра тоже ничего не дали: ждите, вас оповестят…

 

Ситуация хорошо знакома самым старшим читателям нашего журнала. Находясь в группе высшей приоритетности, они, тем не менее, долго оставались в неведении, когда и где можно «уколоться». Между тем стали появляться альтернативные возможности вакцинации. По крайней мере, теоретические. Ибо на практике всё опять уперлось в проблему предварительного ожидания: пожалуйста, имейте терпение, вас оповестят о возможности получить термин. Если ждешь, когда подойдет твоя очередь, в одном месте, то не исключено, что пропускаешь возможность более ранней вакцинации в других местах. Но можно ли дожидаться «сразу во всех местах»?!

 

Эту проблему решил семнадцатилетний внук пенсионера. Он написал программу для поисковой машины, которая отслеживает свободные термины во всех местах вакцинации и оповещает о них пользователей. Счастливый дедушка был благополучно привит. А счастливый внук владеет теперь поисковым сайтом impfterminübersicht.de, который стал палочкой-выручалочкой для десятков тысяч земляков юного программиста. Кстати, он не профессиональный айтишник, а пока что продолжает учебу в гимназии.

Пользу нового поисковика оценили жители не только по соседству, но и в отдаленных регионах. Он ведет поиск терминов по заданным пользователями условиям в четырех землях: Баден-Вюртемберге, Бранденбурге, Саксонии-Ангальт и Гамбурге.

А что в других землях?

 

116117 и другие номера

И в других землях, и в тех, что охвачены порталом impfterminübersicht.de, действуют собственные службы поиска терминов. Как на них выйти? Предлагаем достаточно простую схему, которой можно воспользоваться в любой федеральной земле.

Есть единый телефон неотложной врачебной помощи (ärztlicher Notdienst): 116117. Это не скорая помощь, а служба вызова врача на дом во внеурочное время (когда врачебные практики закрыты).

 

Позвонив по этому номеру, вы теперь можете получить и консультацию о терминах на прививку. Вас переключат на соответствующую службу, координирующую проведение вакцинации в вашем регионе. Договаривайтесь о сроках и месте.

Собственно, вы и сами можете позвонить по соответствующему номеру. Например, в Северном Рейне-Вестфалии: 0800-116117-01 (регион Нордрайн) и 0800-116117-02 (регион Вестфален). В Баварии: 09131-68085101. В Гессене: 0611-505 92888. В Мекленбурге - Передней Померании: 0385-20271115 и 0385-20271284 (второй номер для тех, кто согласен привиться вакциной AstraZeneca). В Нижней Саксонии: 0800-9988665. В Рейнланд-Пфальце: 0800-5758100. В Саарланде: 0681-5014422 и 0800-9991599. В Саксонии: 0800-0899089. В Тюрингии: 03643-4950490.

 

Вам трудно вести телефонную беседу? Пожалуйста, служба 116117 предоставляет альтернативные варианты. Так, на сайте www.116117.de создан специальный раздел Corona-Impfung, с которого вы можете выйти на соответствующие службы в своей федеральной земле. Это подраздел Terminvergabe in Ihrem Bundesland. Через него заходите на свою землю. А там – на выбор, либо соответствующие телефонные номера, либо адреса интернет-порталов, также занятых распределением терминов (Terminbuchung).

В общем, не хотите оставаться в стороне от всё ускоряющейся прививочной кампании? Тоже ускоряйтесь! Не будьте пассивными.

 

Елена Шлегель

 

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<< Назад | №6 (285) 2021г. | Прочтено: 183 | Автор: Шлегель Е. |

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