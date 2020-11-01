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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Здоровье >> Коронавирус
«Партнер» №6 (285) 2021г.

Привит? Привит!

Так, наверно, скоро мы будем приветствовать друг друга.

Если в начале этого года ситуация с вакцинацией от Covid-19 в Германии выглядела удручающей, то сейчас этот процесс постепенно налаживается. К моменту написания этого материала 38% жителей Германии получили первую дозу, а полностью вакцинированы 12%.

Эффективность вакцин, одобренных к применению в ЕС, довольно надежна, что доказано в масштабных исследованиях. Но остается важнейший вопрос: как долго будет длиться вакцинный иммунитет и не придется ли каждый год снова делать прививку, как это происходит в случае с гриппом? Однозначного ответа нет.

 

Что касается иммунитета, то его продолжительность зависит от различных факторов, и здесь следует различать тех, кто выздоровел, и тех, кто был вакцинирован. Различные исследования предполагают, что иммунитет у выздоровевших сохраняется не менее 6-8 месяцев, а у вакцинированных – до года. В следующем году, возможно, каждому жителю придется обновить свою защиту. Если же в Германии распространятся мутации, против которых существующие вакцины не столь эффективны, возможно, придется начать применение обновленных вакцин ещё раньше. Производители уже работают над модифицированными вакцинами, которые должны быть эффективными против известных в настоящее время мутантов: британского, южноафриканского, бразильского и двух индийских. Долгое время в Германии преобладал «британец» – более 90% заражений. На долю южноафриканского и бразильского штаммов приходится примерно 1,0 и 0,5% соответственно. Индийский мутант более смертелен и быстрее распространяется, недаром ВОЗ отнесла его к «вызывающим озабоченность» вариантам. В Германии на долю этого варианта приходится примерно 2% заболеваний.

 

Эффективность существующих вакцин против мутантов изучается исследователями во многих странах. По данным Института Роберта Коха (RKI) вакцина от Biontech / Pfizer имеет достаточный уровень защиты от британского и южноафриканских вариантов. Это подтверждают исследования в Израиле и Великобритании. Такую же эффективность имеет и другая мРНК вакцина от Moderna. Что касается Astrazeneca, то ее эффективность несколько ниже.

По предварительным данным американских исследователей, вакцины от BioNTech / Pfizer и Moderna должны хорошо защищать также от индийских вариантов короны. Ученые пока делают осторожные выводы об эффективности вакцин, потому что проверка проводилась только в лабораторных условиях.

 

А. Иванов (Дортмунд)

 

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