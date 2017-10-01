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«Партнер» №10 (241) 2017г.

Такие трагические судьбы. Алиса, Елизавета, Аликс…

Такие трагические судьбы...

Ирина Парасюк (Дортмунд)





К 100-летию российских революций

100 лет назад в России произошли два знаменательных события. Одно скучно называлось Февральская революция. Другое – звонко и радостно – Великая Октябрьская социалистическая революция! После распада СССР появилось понятие – Октябрьский переворот. Впрочем, как ни назови, было это событие поистине великим – по числу жертв, втянутых в его воронку, после того как пошел ко дну корабль под названием «Российская империя».

Сколько их было? Ушедших в небытие, оставшихся без имен, без могил, без поминания. Миллионы? И среди них – две сестры, обретшие покой через много лет после своей мученической смерти... Мой рассказ о них. И об их племяннице. О том, как удивительно переплетаются людские судьбы.

Алиса Баттенберг (25 февраля 1885 – 5 декабря 1969) в супружестве принцесса Греческая и Датская – мать принца Филиппа и свекровь английской королевы Елизаветы II.

Елизавета, принцесса Гессен-Дармштадтская (1 ноября 1864 – 18 июля 1918), в супружестве великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

Виктория Алиса, принцесса Гессен-Дармштадтская (6 июня 1872 – 17 июля 1918), российская императрица Александра Федоровна, супруга Николая II.

Алиса

30 октября 1994 года в Яд Вашеме (Иерусалим) высокий немолодой мужчина посадил дерево в память своей матери, удостоенной звания Праведника народов мира. Во время церемонии он сказал: «Я думаю, что ей никогда не приходило в голову, что в ее действиях есть что-то особенное. Она была верующим человеком и помощь людям, попавшим в беду, считала обычным человеческим поступком».Этим мужчиной был прошедший Вторую мировую войну лейтенант Филипп Маунтбаттен, известный миру как принц Филипп, муж королевы Елизаветы II.

Его мать, принцесса Алиса Баттенберг, родилась в Англии. Девочкy называли самой красивой принцессой Европы. Она вышла замуж за греческого принца Эндрю, родила пятерых детей. Потом брак распался… Обычная биография, ничего примечательного. Если бы не война...

Ее Королевское Высочество принцесса Алиса Греческая и Датская во время Второй мировой войны жила в Афинах. Она работала в шведском и швейцарском отделениях Красного Креста. Летала в Швецию, привозила медикаменты, организовывала столовые для голодающих, опекала два детских дома. Отдавала всё, что ей присылали из Англии, сама жила впроголодь. Мужья ее дочерей воевали на стороне немцев, сын служил в Британской армии. Разумеется, всё это было известно немцам, занявшим Афины после падения Муссолини.

Ну что возьмешь с уже немолодой, всё еще очень красивой, да к тому же почти глухой дамы? Во время разговоров с гестаповцами она поднимала на них свои прекрасные глаза, скорбно показывала на уши... Да и зять ee был членoм нацистской партии. Так что, бог с ней, хоть и остра на язык не в меру. Говорили, что немецкий генерал галантнo спросил Алису, что бы он мог для нее сделать. Она сказала, что только одно – убраться из Греции и солдат своих прихватить.

Так или иначе, ей всё сходило с рук, ибо главного оккупанты не знали – того, чего не простили бы даже принцессе. С середины октября 1943 года и до освобождения Афин принцесса Алиса прятала в своей резиденции еврейскую семью. B оккупированном городе были спасены трое: Рахель Коэн и ее дети – дочь Тильда и сын Михель. Принц Чарльз вспоминал: «Во время войны мать моего отца укрывала еврейскую семью. Она была потрясающей, моя бабушка. А ведь мы долгое время ничего не знали, она не рассказывала...» О подвиге Алисы стало известно спустя годы от сыновей Рахели Коэн.

После войны принцесса Алиса основала женскую православную обитель «Христианское Сестричество Марфы и Марии»… Она умерла в Лондоне 5 декабря 1969 года. Ее прах покоится в Гефсиманском саду на кладбище монастыря Марии Магдалины, рядом с тетей, княгиней Елизаветой Фёдоровной.

Елизаветa

Марфо-Мариинской когда-то называлась обитель в Москве, основанная родной теткой и крестной Алисы, Елизаветой Гессен-Дармштадтской. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, сказавшая при встрече Ивану Каляеву, убийце ее мужа, великого князя Сергея Александровича: «...вы меня убили вместе с ним». И в то же самое время просившая царя о помиловании Каляева.

Во время Русско-японской войны она собирала и отправляла на фронт лекарства, продовольствие, обмундирование, теплые вещи для солдат, организовала несколько санитарных поездов и госпиталь для раненых в Москве. Помогала вдовам и сиротам погибших на фронте солдат.

В ночь с 17 на 18 июля 1918 года ее сбросили в заброшенную шахту в окрестностях Алапаевска. С ней было еще несколько человек. Cлучайный свидетель этой расправы передал позднее ее последние слова: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». 31 октября 1918 года Алапаевск заняли части белой армии. В январе 1921 года закончилось последнее земное путешествие Елизаветы Фёдоровны. Она была погребена на Святой земле, под храмом равноапостольной Марии Магдалины.

Всё осталось в прошлом… И тот день, 3 июня 1884 года, когда на свадьбе Елизаветы ее юная сестра познакомилась с племянником жениха...

Аликс

Sunny, Солнышко. Так девочку называла любящая бабушка, у которой она росла, рано оставшись без матери. И не было вины ребенка в том, что ее бабушкой была не добрая старушка в традиционном чепце, а грозная английская королева Виктория. А женихом стал не соседский юноша, а наследник российского престола Николай Александрович Романов. Когда они познакомились, ей было 12, ему – 16. Против их брака были все: и королева Виктория, и родители Николая. Цесаревич, обычно послушный и почтительный сын, пригрозил, что если не на ней, то вообще не женится…

Аликс, как звал ее Николай, вскоре стала российской императрицей Александрой Федоровной. Искренне преданная своей новой родине, она была вначале просто чужой, а с началом войны вовсе стала «ненавистной немкой». Bыросшая в Англии, английский язык Алиса знала лучше, чем немецкий. А при дворе в ее речи все слышали немецкий акцент. «Да я более русская, нежели многие иные…» – написала она как-то мужу. А «царицу-немку» подозревали в германофильстве и связях с Вильгельмом. Дело дошло до того, что по приказу императора провели секретное расследование «слухов о сношениях императрицы с немцами и даже о ее предательстве Родины». Оказалось, что такие слухи распространял германский генштаб. И что? Прекратились разговоры? Да ничего подобного.

Во время войны царица патронировала санитарные отряды, учреждала и опекала лазареты. Работала как хирургическая сестра у операционного стола, промывала раны, делала перевязки... A слухи и сплетни продолжали полниться. Cамые грязные – о ее и старших девочек непристойном поведении: «Негоже замужней даме и девицам ухаживать за обнаженными мужчинами».

Отдельная тема – Распутин. И опять грязные сплетни. Объяснение, что старец пытался лечить наследника, казалось пресным. Зинаида Гиппиус писала: «… Гриша правит, пьет и фрейлин... И Федоровну, по привычке». А ведь не провинциальная сплетница, поэтесса… Аликс, обожавшую мужа и детей, обвиняли в том, что она «намерена и по отношению к своему мужу разыграть ту же роль, которую Екатерина разыграла по отношению к Петру III».

Есть данные, что после отречения Николая следственная комиссия при Временном правительстве не нашла причастности его и Александры Федоровны к каким-либо преступлениям. Впрочем, кого это тогда интересовало. И образ «немки» надолго стал наполовину злодейским, наполовину карикатурным ...

«…твой преданный друг Джорджи»

Так обычно заканчивал письма Николаю его двоюродный брат, король Англии Георг… Слухи о германских пристрастиях царицы вовсю поддерживали англичане. Британский консул с удовольствием расказывал такой анекдот: «Царевич Алексей спрашивает няню: «Когда бьют наших, плачет папа. Когда немцев – мама. А когда же плакать мне?»»

Не сразу решившись, но Александра Федоровна всё же была склонна переждать тяжелые времена в Англии, где она родилась и выросла... Да и Временное правительство вовсе не желало зла царской семье. Но оно теряло силу, боялoсь ссориться с Петроградским советом. Российские газеты, опьяненные свободой, писали что ни попадя, Николай и Александра – предатели России, немецкие шпионы, отдавшие Россию «развратнику» Распутину, немцам и Вильгельму лично. Всё это с удовольствием подхватывали английские газеты. Общественное мнение было подготовлено к тому, о чем в апреле 1917 года написала лондонская «Дейли телеграф»: «Мы искренне надеемся, что у британского правительства нет намерения дать убежище в Англии царю и его жене. …такое намерение… будет остановлено». В мае 1917 года МИД Великобритании через своего посла в России Бьюкенена сообщило: «Британское правительство не может посоветовать Его Величеству оказать гостеприимство людям, чьи симпатии к Германии более чем хорошо известны». Это было началом конца. Англичане не захотели помочь Sunny – Солнышку, любимой внучке королевы Виктории...

Чему учит история...

Александра погибла вместе с семьей в Ипатьевском доме. Ей было 46 лет. Елизавета завершила свой земной путь в 53 года в заброшенной шахте.

Их племяннице Алисе было 58, когда она спасла от смерти трех человек. Прожив долгую достойную жизнь, она сделала множество добрых дел, была удостоена многих наград и скончалась в кругу любящих ее людей.

Не случись в истории 25 октября 1917 года, по-другому могла сложиться судьба Аликс и Елизаветы...

Увы, история не знает сослагательного наклонения.







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