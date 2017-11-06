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«Партнер» №10 (241) 2017г.

Главный партнер – зритель, Или как это делается

Главный партнер – зритель, или Как это делается

Геннадий Офенгейм,

художественный руководитель

«Сокровенного театра»

Вот уже шестой год «Сокровенный театр» работает в Германии. Его принципиальная особенность в том, что это – театр одного актера. Этим актером является мой сын – Артур.

У зрителей, за редкими исключениями, во время просмотра спектакля появляется новое качество восприятия – оно характеризуется полной включенностью в действие. Кроме самих текстов и манеры исполнения, этому способствовала и та партнерская роль, которая им отведена. Они уже не могут оставаться сторонними наблюдателями событий. Их личное участие во многом и определяет катарсис в финале. По окончании действия они не расходятся, пытаясь осознать, что с ними произошло, делясь своими ощущениями и задавая вопросы. Они словно побывали в другой реальности. И память об этом продолжает их тревожить.

А для нас, создателей спектакля, это стало не только мерой успеха, но и поводом для размышлений о будущем театра, его особых отношениях со зрителями – полноправными участниками спектакля.

«Гамлет»

Всё началось с учебной работы над «Гамлетом». По форме это –моноспектакль и, значит, все роли исполняет один актер, что естественным образом диктует условия игры. По способу актерского существования – это брехтовский синтез «театра переживания» и «театра представления». Такой «отстраненный» подход позволяет сосредоточить внимание зрителя на скрытых пружинах трагедии, обнаружить ее тайные ходы, понять и почувствовать глубинные мотивировки действующих лиц, и в итоге создает новое восприятие и понимание известного текста.

Наш Гамлет – ровесник актера, его современник, которому выпало жить в период, когда «Распалась дней связующая нить…» и «как мне обрывки их соединить?» – не риторический вопрос. Это вопрос возможности полноценной жизни в обстоятельствах, для нее непригодных. Поэтому так обострено его восприятие, его способность «разбирать поступки до мелочей».

Проблем было много. Первая – сценическая редакция текста. Она должна снимать вопрос, почему все роли, включая женские, исполняет один актер. Когда мы, знакомясь с источниками, узнали о первоначальном названии пьесы – «Трагическая повесть о Гамлете, принце Датском», то многое решилось само собой. На роль «повествователя» мог претендовать только Горацио, которому Гамлет перед гибелью завещает: «Расскажешь правду обо мне непосвященным». И всё дальнейшее становится рассказом-показом Горацио. Такой ход определил и манеру актерского исполнения, и фрагментарность оформления: избегая мелочного бытового правдоподобия, мы сосредотачивались на сути. Он же делал органичным исполнение женских ролей мужчиной.

Одной из проблем было сохранение непрерывности драматического действия. Рабочим приемом стало то, что мы назвали «переключением». Для «переключения» на другой персонаж актеру даются доли секунды, которые требуются, чтобы произнести его имя.

Другая актерская трудность – общение персонажей. Ведь пьеса не читалась, это не литературный театр, она именно представлялась, пользуясь приемами театра драматического. Но кто же партнер? С кем ведется диалог? Это стало принципиальным вопросом, от решения которого зависело остальное. На одной из репетиций Артур попробовал обращать текст непосредственно в зал. Это было органично и решило вопрос. Так полноправным партнером стал зритель, вовлекаемый Горацио в действие трагедии.

Кроме психологической партитуры, актер должен был создать и пластический рисунок. Последующая мизансцена начиналась с той точки, где заканчивалась предыдущая, подхватывала и продолжала ее, но уже в характере другого персонажа. Всё должно было разматываться непрерывно, как клубок. Мы медленно продвигались, осознавая точки расхождения и сближения с традиционным театром, открывая для себя принципы и приемы театра одного актера.

Репетиции с перерывами шли уже больше года. В какой-то момент для их продолжения стал необходим наш главный партнер – зритель. И мы решились. Я договорился с директором одесского ТЮЗа, из старых декораций смонтировали оформление, сделанное художником Михаилом Футликом. Оно было двухуровневым и напоминало фрагменты эльсинорского замка. Наконец, провели монтировочные репетиции и… свершилось: «Сокровенный театр» открылся!

Это произошло 24 ноября 1993 года. Позже спектакль был номинирован на премию «Дебют», вошел в репертуар Центрального академического театра российской армии (Москва), Камерного театра (Москва), Иркутского академического драматического театра им. Н.П.Охлопкова, игрался в разных городах и странах.

С тех пор прошло уже почти четверть века. Но исполнение спектакля не стало механическим повторением. Он развивается вместе с актером, в нем рождаются новые темы, новые интонации, новые приспособления.

«Исход»

После премьеры мы довольно долго искали материал для следующего спектакля. В итоге поисков им стал «Исход» по Книгам Торы.

Первый вопрос, который нужно было решить, – это перевод текста в сценическую реальность. Кто это должен делать? Здесь мы пошли от того, что Тору еженедельно публично читают в синагоге. В этом уже есть театральное начало. Но это не должно быть чтение Торы: эпический материал мы должны были превратить в драму. Историю нужно было перевести в непосредственные конфликты людей не только друг с другом, но и с Б-гом.

Если драматические столкновения людей реальны и понятны, то как можно передать метафизические конфликты с Б-гом и самого Б-га? На помощь пришел тот же брехтовский принцип: история воспроизводится через посредника, через его восприятие и понимание сути событий. В момент исполнения он ее автор, он свидетельствует.

Многие решения, найденные в первой работе, помогли нам и здесь. Так складывались общие принципы нашего театра. Оформление ассоциировалось с синагогальной «бимой», которая использовалась как площадка для игры. В центре сцены висела завеса, выполненная по эскизу художника М. Футлика. Спектакль начинался и заканчивался молитвой в исполнении Светланы Портнянской.

Московская премьера «Исхода» была сыграна 20-го июня 1996 года в театре «Шалом» при содействии его руководителя А.С. Левенбука. Спектакль был восторженно встречен зрителями и включен в репертуар театра. Он стал участником и лауреатом различных фестивалей.

«Исход» – другое направление в репертуаре «Сокровенного театра», которое можно определить как эпическое. Для нас эта работа означала, что «Сокровенный театр» состоялся.

«Царь Эдип»

Начиная с 2005 по 2011 годы была пауза, связанная с житейскими обстоятельствами: я с женой жил в Германии, мой сын Артур с семьей – в России. Воссоединившись, мы восстановили репертуар и начали показ спектаклей.

В начале 2015 года Артур предложил поставить трагедию Софокла «Царь Эдип». Спектакль начинается с интермедии на тему рождения человека. Исполнял ее бродячий актер. Лицо его было спрятано за театральной маской. Далее он, воплощаясь в других действующих лиц, представлял историю каждого конкретного персонажа. В конце спектакля он, снова надев маску, продолжал интермедию, заявленную вначале.

Другой сложностью стал стихотворный перевод. Мерный ритм трагедии – сам по себе проблема для драматического исполнения. Необходимо было всё перевести на язык живого драматического действия.

За прошедшие тысячелетия (со времени создания «Эдипа» прошло 2500 лет!) изменилось, естественно, многое: и реальность, и культурные коды. Но неизменной осталась сердцевина: может ли человек быть хозяином своей судьбы или он зависим от других непознанных и неподвластных ему сил? Если всё предопределено, то где же место его свободному выбору? В чем состоит универсальный закон Бытия? Какие стратегия и тактика в жизни принесут ему счастье? И возможно ли оно вообще? Трагедия «Эдипа» – трагедия предела человеческой свободы, возможности распорядиться своей Судьбой.





Оформлял спектакль наш постоянный и бескорыстный художник М. Футлик. Всё делали сами. Это был «семейный подряд», руководила которым Галя – жена, «спонсор» и бессменный директор нашего «предприятия». Потрудиться пришлось изрядно: только для создания аппликации дворца Эдипа ей нужно было нашить и наклеить более сотни метров ленты! 30 мая 2015 года мы сыграли премьеру. После финальных слов воцарилась полная тишина, которая сменилась бурными аплодисментами. Это стало свидетельством успеха и того, что у театра появилась своя аудитория.

«Школа жен»

Стремясь расширить жанровую палитру, мы стали работать над комедией Мольера «Школа жен». Исследованию и осмеянию в ней подвергается уверенность героя в том, что человеческая воля способна подчинить природный закон. Мольер так виртуозно выстраивает действие пьесы, что ее герой, обладая всеми преимуществами в борьбе с простодушными влюбленными, каждый раз всё-таки проигрывает, попадая в абсурдные ситуации, и, в конце концов, терпит полный крах. Мольеровская «Школа жен» – комедия о неизбежном крушении ложной идеи.

При всем различии текстов, спектакли «Сокровенного театра» объединяет общий интерес к метафизическим проблемам, позволяющий зрителю выйти за пределы обыденности, подумать о себе и своей жизни в других категориях, соотнести себя с ними. Их драматургия не одномерна, она не ограничивается частными случаями, в ней очевидно стремление к многослойности и полифонии, она представляет исчерпывающий вариант Судьбы, позволяющий приблизиться к «святая святых» Жизни.

Идеал «Сокровенного театра» – подлинность духовного прозрения. Федерико Гарсиа Лорка писал: «Театр – это школа слез и смеха, в которой на живых примерах показываются вечные откровения человеческого чувства». Точка!

Надеюсь, что мне удалось ответить на многие вопросы зрителей и рассказать, в чем заключается своеобразие наших спектаклей. Будущее «Сокровенного театра» предсказать сложно. Но одно можно утверждать точно: он будет жить до тех пор, пока есть интерес нашего главного партнера – зрителя!







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