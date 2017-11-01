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«Партнер» №11 (242) 2017г.

Германия: Красоты Меерсбурга и Боденского озера

Встреча с прекрасным. Меерсбург и Боденское озеро

Город Меерсбург расположен на Боденском озере. В него можно приехать по железной дороге или приплыть на пассажирском судне из Констанца (Konstanz), Фридрихсхафена (Friedrichshafen), Линдау (Lindau).

Меерсбург (Meersburg) очень хорошо смотрится уже с воды. На высоком берегу – пляж, причалы, старинные здания, виноградники. На вершине холма выстроились в ряд внушительные старинные здания: Старый замок, Новый замок, здание Компании виноделов.

Город впервые упомянут в хрониках в 1299 году.

Уже в порту мы видим нечто необычное – «Магическую колонну», скульптуру Петера Ленка. На ней изображены знаменитости города. Например, доктор Франц Месмер, пытавшийся лечить с помощью магнетизма, и его противники, почему-то помещенные в клетку. Наверху колонны белая чайка – символ проживавшей в городе знаменитой поэтессы Аннеты фон Дросте-Хюльсхофф (1797-1848). От красного здания бывшего зернохранилища (в нем расположена касса судоходной линии) пройдем по короткой главной улице Unterstadtstraße к Нижним или Озерным воротам (Seetor).

Площадь города всего 12 кв.км, в нем около шести тысяч жителей, но кажется, что только здесь, в центре, в разгар туристического сезона людей раза в три больше. Живописная картина: разноцветные здания, цветы на балконах и на клумбах, ажурные кованые вывески, фонтаны, столики ресторанов, магазины вин и сувениров. Через нарядную оживленную толпу пробираются велосипедисты, мотоциклисты, молодые мамы с колясками.

Интересно пройтись и по кромке озера. От Нижних ворот – на Seepromenade и вновь – на главную улицу. На берегу пожилая дама вырезает ножницами из черной бумаги профили прохожих. Сделав круг, от Нижних ворот не спеша поднимемся к Старому замку (Altes Schloss). Под его стенами в глубокой расщелине – замковая мельница с колесом диаметром 7,8 м, самым большим в Германии (1620 г.).

Старый замок. Впервые он упоминается в документах 1113 года, но ученые утверждают, что замок был воздвигнут много раньше – в VII в. С 1268 г. здесь находилась летняя резиденция архиепископов Констанца (в 1750 г. она переместилась в Новый замок). В 1841-1848 гг. в старом замке жила поэтесса Аннете фон Дросте-Хюльсхофф, сохранились ее жилые комнаты и комната, в которой она умерла.

Входим в Старый замок по подъемному мосту, воздвигнутому над 14-метровым рвом. Внутри – полумрак низких сводов, княжеские палаты, часовня, колодец (1334 г.), небольшой сад, темница (тюрьма), кузница, конюшня, пекарня, кухня. В Оружейной галерее – палицы, кистени, алебарды, боевые топоры, ружья XIX в. Есть помещение для ловчих птиц, которые использовались для охоты. Со Сторожевой башни Дагоберта можно разглядеть Констанц, расположенный на противоположном берегу озера, а в благоприятную погоду – заснеженные горные цепи Альп в Австрии и Швейцарии.

В Новом замке (Neues Schloss, 1710-1759) – расписной потолок над монументальной парадной лестницей в стиле барокко, созданной знаменитым архитектором Бальтазаром Нойманом (1687-1753). Старинных предметов сохранилось немного. В замке имеется зал, названный именем Клауса Штауффенберга, который совершил покушение на Гитлера и был казнен. В замке проходят концерты камерной и джазовой музыки. Перед Новым замком очаровательный садик, из которого открывается вид на Боденское озеро.

Для любителей плавания в Меерсбурге имеется открытый бассейн у озера. Есть термы и сауна. Крохотный городок в карнавалы и праздники (день рыбака, день вина, рождественские дни) становится еще наряднее и краше.

В маленьком уютном Меерсбурге имеется несколько музеев: изобретателя Цеппелина, истории города, Библии, ковроткачества, княжеский домик поэтессы Аннете фон Дросте-Хюльсхофф.

Музей Цеппелина. Граф, генерал-лейтенант Фердинанд фон Цеппелин (1838-1917) родился в г. Констанц. Уже во время Франко-прусской войны он использовал воздушные шары для разведки. Почти в «пенсионном» возрасте, после 50 лет, взялся за новое дело – создание дирижаблей.

Как и всё новое, воздухоплавательные аппараты болели «детскими болезнями». Дирижабли падали, взрывались, разрушались ураганами, «не хотели» лететь куда надо. Цеппелину приходилось несколько раз начинать всё сначала, собирать для этого деньги или вкладывать свои.

С 1900 г. дирижабли стали уверенно осваивать небо. В 1909 г. воздухоплавательный аппарат преодолел 1100 км за 38,5 часов, а летом 1929 г. дирижабль LZ 127 «Граф Цеппелин» облетел земной шар. Элегантные, очень большие дирижабли буквально завораживали публику. Они пересекали с пассажирами Атлантический океан, летали над Европой и Америкой. В период с 1899 по 1938 год было построено 119 дирижаблей.

6 мая 1937 г. произошла катастрофа. «Летающий отель» – дирижабль «Гинденбург» после 11-го полета в Америку упал с высоты 60 м и сгорел. Погибло 35 человек... Катастрофа нашла отклик во всем мире, что резко замедлило развитие воздухоплавательных машин. Сегодня в Германии дирижабли с пассажирами летают регулярно, но исключительно над Боденским озером. В музее вы сможете не только увидеть модели цеппелинов, но и смело взойти на борт дирижабля на окраине Фридрихсхафена – ныне в оболочке дирижабля водород заменен на негорючий гелий.

Проститься с городом хорошо на самой вершине холма, между Новым замком и зданием Компании виноделов. Там, около лестницы, ведущей вниз, несколько ресторанных столиков. В магазине рядом можно купить бутылку превосходного местного вина. С этого места открывается восхитительная панорама: внизу виноградники, старый город, порт, далее – нескончаемый простор Боденского озера. Из Меерсбурга можно приехать в другие места на Боденском озере, интересные своими достопримечательностями.

Констанц (Konstanz). Самый большой город на Боденском озере. Примерно 2000 лет назад здесь располагался военный лагерь римлян, названный именем императора Константина Хлориса. В 1414-1418 гг. тут проходил 16-ый Вселенский собор, на котором князья-епископы обвинили в ереси и приговорили к смерти ректора Карлова университета в Праге, идеолога Реформации Яна Гуса (1371-1415). В Констанце его сожгли на костре. Здания, в которых заседали священнослужители, сохранились, например, Кафедральный собор. Другие достопримечательности Констанца: Старая ратуша и «Кункельхаус» с фресками конца XIII в…

Остров Райхенау (Reichenau). Большую историческую ценность представляет собой Бенедиктинский монастырь (основан в 724 г.) В Х и ХI вв. это был духовный и культурный центр Священной Римской империи. Через него прошло много паломников. Монастырь признан ЮНЕСКО достоянием всего человечества.

Унтерульдинген (Unteruhldingen). Здесь интересно посетить воссозданное поселение раннего каменного века (5500 лет назад!). Этот Музей свайных строений взят под охрану ЮНЕСКО как Всемирное наследие человечества. В Унтерульдингене интересно посетить и Дом рептилий.

Остров Майнау (Mainau). Удивительное на острове поражает на каждом шагу: растения из тропиков и субтропиков, цитрусовые, бананы, секвойи, кактусы; пруд с золотыми рыбками, итальянская лестница, оранжереи, Пальмовый павильон. В барочном Дворце проходят джазовые концерты, фестивали, праздник свечей, праздник середины лета, представления, выставки. Одних только роз на острове – 30 тысяч, 1200 сортов! Но, пожалуй, самое впечатляющее – это цветочные композиции. Здесь можно увидеть скульптуры гигантских птиц и животных из цветов. Рекомендую посетить и Дом бабочек. Майнау еще более притягателен, чем Меерсбург: «остров цветов» посещает 1,7 млн посетителей в год, а Меерсбург – только миллион!

Фридрихсхафен (Friedrichshafen). Прямо у самого вокзала находится Музей воздухоплавания. В нем демонстрируется макет пассажирской кабины сгоревшего дирижабля «Гинденбург». Любителям авиации стоит посетить также музей известного авиаконструктора Клаудиуса Дорнье (1884– 1969).

Линдау (Lindau). Примерно в 800 г. здесь был основан женский монастырь. В 1496 г. состоялось Имперское собрание – рейхстаг. Наиболее интересная историческая часть города расположена на острове площадью всего 0,68 кв. км. Рядом с вокзалом находится очаровательный порт с Новым маяком (1856 г.), скульптурой льва – символом Баварии, сторожевой Гладильной башней (Mangturm, XIII в.), оставшейся от крепостной стены. На главной площади (Reichsplatz) стоит изысканно разукрашенная Старая ратуша (1422-1433) с готическим залом и фонтан Линдавия.

Брегенц (Bregenz). Этот город находится уже в Австрии, на самой южной оконечности Боденского озера, неподалеку от того места, где из него вытекает Рейн. Главная его достопримечательность – необычный, самый большой в мире Театр на воде – 6300 мест. Трибуны воздвигнуты на берегу амфитеатром, а сцена расположена прямо на воде. Две гигантские ладони как бы держат и оберегают сцену. По вечерам на водном просторе озера кипят испанские страсти: звучит опера Кармен на музыку Бизе.

Хочу пожелать каждому читателю журнала непременно совершить путешествие по Боденскому озеру!

Феликс Патрунов (Ганновер)

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