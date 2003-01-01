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«Партнер» №6 (237) 2017г.

Тайные войны СССР. Трагедия Анголы

Секретная миссия СССР, или Трагедия Анголы

Тайные и явные войны СССР и России

Александр Шабан (Лемго)

За время своего существования СССР всей своей мощью поддерживал любые признаки зарождения «социалистическо-коммунистического мышления» в самых отдаленных уголках мира: в средневековом Афганистане или в далекой от цивилизованного мира Африке. Советский Союз пытался распространять коммунистическую идеологию на весь мир, не считаясь с человеческими жертвами и финансовыми затратами. Но среди локальных вооруженных конфликтов последней четверти ХХ века война в Анголе, пожалуй, занимает особое место. Подробности участия советских военных в Ангольской войне до сих пор малоизвестны, но мало-помалу и с этой войны снимается завеса секретности...

Вокруг пребывания в Анголе советских военнослужащих создан ореол таинственности и загадочности. У большинства советских военнослужащих, побывавших в Анголе, по сей день в личных делах отсутствует запись о пребывании в далекой Африке. Хорошо, если вместо записи о «спецзагранкомандировке» стоит хотя бы нечеткий штамп с номером некой воинской части, за которой скрывалось 10-е Главное управление Генерального штаба ВС СССР. Поэтому воевавшие в Анголе сегодня не могут рассчитывать на льготы, положенные участникам боевых действий: попробуй, докажи свою причастность к событиям тех лет.

Как всё начиналось

Африка на рубеже 70-х – 80-х годов ХХ века представляла собой для Советского Союза не меньшую ценность, чем, например, Вьетнам. И Ангола заняла достойное место в списке военных секретов того времени. Война в Анголе – один из самых продолжительных и кровопролитных конфликтов на Африканском континенте – до сих пор не урегулирована. Начавшись в конце 60-х годов прошлого века под лозунгом борьбы с португальскими колонизаторами (Ангола была полностью подконтрольна Португалии более пяти веков), она не прекратилась и после обретения страной независимости. Более того, из борьбы за независимость она быстро превратилась в войну гражданскую, братоубийственную. За прошедшие годы более 500 тыс. человек были убиты, миллионы ранены, около 2,5 млн лишились крова и стали беженцами в собственной стране.

Важное стратегическое положение Анголы было оценено еще в XIX в. Португалией и Великобританией. В наши дни особенно возросло значение Анголы после открытия в провинции Кабинда месторождений нефти и алмазов. Выгодными отраслями ее народного хозяйства стали добыча железной руды и выращивание хлопчатника. Ангола сделалась объектом особого интереса американцев, французов, бельгийцев и португальцев. Тогда же львиная доля природных богатств Анголы уплывала в Португалию, что не могло не сказаться на взаимоотношениях метрополии и ее африканских владений.

В марте 1961 г. в Анголе началась национально-освободительная война, которую вели несколько антиколониальных организаций: МПЛА (Народное движение за освобождение Анголы), ФНЛА (Фронт за национальное освобождение Анголы), УНИТА (Национальный союз за освобождение Анголы) и ФЛЕК (Фронт освобождения анклава Кабинда). Но, как это часто бывает, единства среди этих организаций не было, сказывались несовпадение целей, разные социальные и этнические базы каждой из них. Всё это нередко приводило к вооруженным столкновениям между ними, препятствовало их объединению. Размах конфронтации, как и количество вовлеченных в конфликт сил, вышел далеко за рамки одной страны, превращая эту горячую точку планеты в масштабную зону нестабильности, грозящую перерасти в глобальный конфликт между ведущими ядерными державами.

Тогда, практически впервые в истории СССР, советским руководством и была поставлена задача за тысячи километров от советских границ, в далекой Южной Африке «помочь другой стране в борьбе с внутренней вооруженной оппозицией». Разумеется, не только: руководство СССР, не считаясь со средствами, стремилось превратить Анголу в эталон африканского социалистического государства, целиком и полностью ориентирующегося на Советский Союз. В широком смысле слова Ангола, занимавшая важное стратегическое положение и богатая природными ресурсами, рассматривалась советским руководством прежде всего как база распространения своего политического и военного влияния в регионе.

Ангольская «мясорубка»

Ангольская «мясорубка» заработала практически сразу после объявления страной независимости в 1975 году. Отряды УНИТА и ФНЛА, которых поддерживали войска Заира и Конго, бросили вызов победившим на выборах социалистам, на стороне которых выступили Куба и СССР. Холодная война мгновенно стала горячей. В этот же период между СССР и Народной республикой Анголой (НРА) было подписано соглашение об использовании ангольской военной инфраструктуры. Вскоре военно-морские базы Анголы поступили в распоряжение советской оперативной эскадры, аэродромы были предоставлены для базирования советской стратегической, разведывательной, транспортной и противолодочной авиации. Для создания национальных ВС в эту страну были направлены тысячи военных советников.

Основная масса побывавших в Анголе советских военнослужащих состояла из офицеров и прапорщиков, специалистов-практиков по боевому применению и обслуживанию вооружения и боевой техники, летчиков, штабных работников, командиров с опытом командования ротами, батальонами, полками и даже крупными соединениями, а также военных переводчиков. Первая группа, состоявшая из специалистов по боевому применению и военных переводчиков, прибыла в Анголу сразу после провозглашения независимости страны 11 ноября 1975 г. Она имела карт-бланш на участие в боевых действиях. Еще находясь в пути из Москвы, была получена секретная шифрограмма, которая предписывала советским военным специалистам принимать участие в боевых действиях на стороне сил МПЛА и кубинских войск.

Только за период официального военного сотрудничества СССР с Анголой – с 1975 по 1991 гг. – в этой африканской стране «с целью оказания помощи» побывало 107 генералов и адмиралов, 7211 офицеров, более 3,5 тыс. прапорщиков, мичманов, рядовых, а также рабочих и служащих СА и ВМФ, не считая членов семей советских военнослужащих. Кроме того, в этот период у берегов Анголы несли боевую службу тысячи советских военных моряков, в том числе и морских пехотинцев, которые находились на борту заходивших в порты Анголы боевых кораблей.

Советские военнослужащие, по их воспоминаниям, должны были носить ангольскую военную форму, при этом они не имели при себе никаких удостоверений личности.

Африканская природа преподносила сюрпризы: то джунгли, то саванна, то болота с малярийными комарами, то мангровые мухи, от укусов которых тело мгновенно покрывалось фурункулами. Трупы убитых раздувались от жары, их не успевали убирать. Жить советским военнослужащим нередко приходилось в палатках и землянках. О том, что постоянно не хватало воды, не было электричества, не было организовано полноценное питание, отсутствовало медицинское обеспечение, участники тех военных операций вспоминают неохотно. Но зато есть свидетельства об участии советских «советников» непосредственно в боях: в совместных с ангольцами боевых операциях они брали в руки автоматы и пулеметы, садились за штурвалы БМП и рычаги танков, не доверяя своим «ученикам» пульты управления огнем ракетных и зенитных установок.

Не всем из них суждено было вернуться домой. А тех военспецов, которые вернулись на родину, ждали только родные. Ни почестей, ни славы, ни жилья. Даже та война в официальной российской истории до сих пор не упоминается. В далеком уже 1989-м году официальная Москва на весь мир заявила, что «советские военные советники не участвуют в боевых действиях за рубежом». А в это время советские офицеры воевали на юге Анголы, в районе Менонге, Куито-Куанавале.

Как на вулкане...

В Анголе и сегодня весьма неспокойно: с падением цен на нефть ситуация в стране заметно ухудшилась – возникли проблемы с наличностью, банковская система стала давать сбои, люди перестали получать зарплаты, резко выросли цены. Недовольство практически нищего населения начало принимать всеобщий характер.

В конце 2016 г. Луанда официально сообщила: 75-летний Жозе душ Сантуш более не намерен избираться на новый срок. Следующие парламентские выборы должны состояться в августе 2017 года. Согласно Конституции страны, партия, победившая на выборах, выдвигает своего кандидата на должность главы государства. То, что победит правящая МПЛА, мало у кого вызывает сомнения, а она уже объявила, что новым президентом страны должен стать нынешний министр обороны Жоао Лоренсу.

Генерал-полковник Жоао Мануэл Гонсалвиш Лоренсу принимал участие в гражданской войне, в 1978-1982 гг. учился в Москве в Военно-политической академии им. В.И. Ленина. В период 1983-1989 гг. занимал пост первого секретаря организации МПЛА в провинциях Мошико и Бенгела, затем возглавил Главное политическое управление ангольской армии и получил известность как ярый приверженец марксизма-ленинизма. С распадом СССР Ангола сменила идеологический курс на «демократический социализм», а политработник Лоренсу с готовностью принял эти перемены.

Справка:

Доступные официальные данные утверждают, что в ходе боевых действий в Анголе до 1991 г. погибли и умерли 54 советских гражданина, в том числе 45 офицеров, 5 прапорщиков, 2 солдата срочной службы и двое служащих. За этот период были ранены 10 человек. Однако эти официальные данные не учитывают интенсивности боевых действий и степени вовлеченности в них советских советников и специалистов, а также потерь гражданских специалистов, которые погибали и попадали в плен наряду с военными. Многие погибшие оформлялись как «умершие от естественных причин» либо «заболевшие тропическими болезнями». Есть основания считать, что погибших советских граждан в Анголе было гораздо больше, но архивы по военно-политическому сотрудничеству с Анголой до сих пор засекречены.

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