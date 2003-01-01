История >> Неизвестное об известном

«Партнер» №6 (237) 2017г.

Интервью с масоном

Валентина Де Валь (Вена)





О братстве вольных каменщиков, масонах, бытует немало легенд. Старейшее на планете сообщество, сохранившее не только преемственность, но и древние ритуалы посвящения, долгое время было окутано тайной. Но, как известно, все тайное рано или поздно становится явным. О современных масонах и многом другом пойдет разговор с членом одной из европейских лож, пожелавшим при этом остаться неизвестным…

Вы не хотите упоминания своего имени, потому что боитесь?

Ни в коем случае. Открытой информации о масонах сегодня предостаточно. Вряд ли я могу добавить что-то новое. Кроме того, мое мнение – одно из миллионов и не претендует на истину в конечной инстанции. Конкретное имя в таком случае вряд ли имеет значение. Назовите меня просто «брат».

Что, по-вашему, побуждает современного человека вступать в масонские организации?

То же, что и много веков назад, когда возникло это движение: возможность в полной мере служить идеям добра, гуманизма, просвещения, глубже познавая мир и самосовершенствуясь. При этом зная, что ты не один, что тебя поддерживает Братство. Это придает сил и уверенности. Есть, конечно, и более личные цели. У каждого они свои.

Разве не то же декларируют церковь, религиозные секты, многие научные общества и даже политические партии? В чем отличие?

Наверное, в слове «декларируют». Масонское братство не заявляет, а реально делает то, для чего создавалось, и это в полной мере доказано его многовековой историей. А вступить к нам, в отличие от перечисленных вами институций, может любой честный человек, вне зависимости от вероисповедания или принадлежности к политической партии.

Даже женщины?

Есть много не только смешанных, но и чисто женских масонских лож. Просто современное спекулятивное (интеллектуальное) масонство – это прямое продолжение оперативных гильдий каменщиков и иных сугубо мужских промышленных цехов древности, поэтому по традиции долгие годы женщины оставались в стороне. Но поскольку сегодня вместо физического сооружения зданий мы говорим о духовном строительстве, точленство стало возможным и для слабого пола.Во всех случаях женшины принимают участие во многих наших мероприятиях. Моя жена, например, сразу после моего посвящения получила официальное письмо, сообщающее ей о моем вступлении в члены организации и предлагающее помощь семье, если таковая потребуется.

Некоторые масонские символы – череп и кости, как у разбойников-пиратов, – наводят на мысль, что масонов, возможно, не зря обвиняют чуть ли не во всех смертных грехах и злых умыслах?

Искать крайнего – вполне в духе человеческой натуры, почему бы не приписать вину за провалы конкретных дел абстрактным масонам. Так исторически сложилось, что антимасонской литературы, а значит, и негативной пропаганды в мире гораздо больше, чем позитивной.

Но более точный ответ на этот вопрос могли бы дать, наверное, специалисты. Подчеркиваю, – «наверное». Согласитесь, что и в наш век повальной информированности зачастую участники одних и тех же событий по-разному их оценивают, не говоря уж о сложных и запутанных играх дипломатов или спецслужб.

А масонские символы не страшнее других. Чем может напугать взрослого человека череп? Например, перед церемонией посвящения в масоны кандидат проводит некоторое время в камере созерцания, специальной затемненной комнате, где видит перед собою на столе человеческий череп, распятие, свечу. Это всего лишь намек на то, что самое время подумать о смысле жизни и осознать, как она скоротечна… Memento mori – помни о смерти. Такое состояние помогает прозрению, пробуждает желание сделать что-то светлое, действительно значимое, прежде чем завершится твой земной путь.

Всё же для масонов одним из наиболее важных символов является свет.

Если масонское братство такое позитивное, то почему оно тайное?

Оно не тайное, а закрытое, что означает лишь одно: вступить в него можно с позволения тех, кто там уже состоит. Такие же условия вступления в любое другое защищающее свои интересы сообщество. Масонские организации официально регистрируются по законам стран, на территории которых они создаются, их здания часто расположены в центре городов и гостеприимно принимают посетителей, как, например, лондонский Freemasonry Hall, одно из интереснейших зданий столицы. Наши уставы и ритуалы доступны для ознакомления, а интернетовские сайты содержат базовую информацию о каждой из организаций.

В таком случае, зачем все вступающие под страхом смерти клянутся хранить в тайне всё, что будет им открыто и доверено?

Mне не доводилось слышить о казни члена масонской организации за какой-либо проступок. Да, в древности, возможно, это и происходило за измену гильдии строителей и разглашение профессиональной тайны. Сегодня эта «тайна» не более чем нормальное человеческое желание оградить от внешнего вмешательства свою частную жизнь, дружеские связи или корпоративные интересы. Мне кажется, завесу таинственности над масонами воздвигли беллетристы.

Очень кстати вы о них вспомнили. Говорят, роман Дэна Брауна «Утраченный символ» вызвал большой интерес читателей и привлек в масонские организации значительное число новых членов. Что вы думаете об этом произведении?

Насколько мне известно, это четвертая книга автора из пяти, посвященных приключениям Роберта Лэнгдона, эксперта по эзотерическим символам. На этот раз герой отправляется в вашингтонский Капитолий, чтобы прочитать лекцию, но вместо слушателей находит там отрезанную руку своего друга, палец которой указывает на некие масонские знаки. Как и положено в авантюрных романах, препятствия в расследованиях ученому чинят злодеи. Они пытаются благодаря знаниям и аналитическим способностям Лэнгдона найти путь в мистическое хранилище масонских тайн. Кроме остроумно закрученного, но по масонской линии в прямом и переносном смысле из пальца высосанного сюжета, поверхностного философствования на околонаучные темы в романе действительно присутствуют некоторые фрагменты истории и описания реальных артефактов. Но всё это не имеет ничего общего с делами, целями и задачами масонства. С моей точки зрения, эта книга представляет интерес только для очень недалекого и неприхотливого читателя. Вряд ли «наплыв» такого контингента обогaтит Братство…

Большинство людей считают масонство всемирным монолитом, управляемым единым центром: с вершины тайной пирамиды власти.

Обратите внимание на то, что мы с вами, обсуждая тему, пользуемся общим термином «масонство». А ведь на самом деле существует множество типов масонских организаций. Это и голубые ложи с тремя уровнями или градусами посвящения: ученик, подмастерий, мастер; это Шотландские рыцари с их 33-мя градусами посвящения по Древнему и Принятому шотландскому уставу; это также Йоркский или Американский устав, объединяющий отдельные масонские организации, среди которых, например, тамплиеры – дополнительный масонский орден, который из религий признает только христианство. Розенкрейцеры, которых считают масонами, – парамасонская организация, лишь связанная с масонством и действующая по схожим с ним принципам. Существуют еще женские, юношеские, исследовательские, а также нерегулярные масонские организации.

Мне кажется, что единственное, что сегодня объединяет их всех, так это возможность ездить друг к другу в гости… Каждая ложа живет своей внутренней жизнью, а каждая страна, ее культура, религия и традиции накладывают на эту жизнь свой неповторимый отпечаток. Например, во всех 52 Великих Ложах Америки активность направлена на совместное времяпрепровождение и благотворительные акции. Понимание масонства как «fraternal merry-making» – братского веселого проведения досуга – отражено даже в их административных документах. Сходное отношение к масонству – и в иных частях света, а своеобразие масонских ритуалов отражает принадлежность каждой из организаций к определенному старинному уставу.

Возможно, мысль о масонах, управляющих миром, пришла кому-то в голову потому, что среди власть имущих много членов масонских организаций. Кстати, обсуждать вопросы политики и религии в ложах категорически запрещено.

Знаете ли вы что-либо о масонах в России?

Насколько мне известно, деятельность регулярного масонства была возобновлена там в начале 90-х годов прошлого века, а это достаточное время для возникновения различных масонских структур. Мне доводилось встречаться в Европе с российскими представителями Древнего и Принятого шотландского устава. Что особенно бросается в глаза – их безусловная лояльность к правящему режиму и воинствующий патриотизм. Первый тост, который они поднимают на банкете: «За законно избранного президента России и наше правительство!»

Наша справка. Предполагается, что в свое время масонами были: Петр I, Александр Пушкин, Радищев, Вольфганг Амадей Моцарт, Франц Йозеф Гайдн, Оскар Уайльд, Вольтер, Гёте, Грибоедов, Фонвизин, Карамзин, Конан Дойль, Марк Твен, Киплинг, Николай Рерих, Ключевский, Наполеон Бонапарт, императоры Александр I и Александр III, Суворов, Кутузов, Джузеппе Гарибальди, Александр Керенский, Ульянов-Ленин, Джордж Вашингтон, Гарри Трумен, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль, Линдон Джонсон, митрополит Филарет, Генри Форд, Луи Армстронг и многие, многие другие…

Мне понравилось? (Проголосовало: 0)

Поделиться: