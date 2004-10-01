Работа >> Повышение квалификации

«Партнер» №3 (246) 2018г.

О профессиях ближайшего будущего

Направления деятельности, на которые ожидается устойчивый спрос в ближайшей и долговременной перспективе





Выбор будущей профессии – дело весьма непростое. Во все времена молодые люди к моменту окончания школы задают себе один и тот же вопрос: куда пойти учиться, какую профессию выбрать? Будет ли эта профессия востребована в будущем? Будет ли она приносить ее обладателю моральное и материальное удовлетворение?

Стремительное развитие науки и техники, появление новых технологий безжалостно отправляют на «свалку» многие профессии, казавшиеся еще вчера востребованными, надежными и перспективными. Журнал «Партнёр», рассказывая о новых технологиях, уже писал, что, по мнению футурологов, ряд существующих сегодня профессий с большой вероятностью исчезнут уже в ближайшее десятилетие.

В настоящее время специалисты в области рынка труда говорят не о конкретных профессиях, которые сохранятся или не сохранятся в будущем, а о сферах профессиональной деятельности. Они утверждают, что многие существующие ныне профессии потребуют от их обладателей новых профессиональных знаний. Для такого утверждения у экспертов рынка труда есть основания – содержание многих существующих ныне профессий постоянно меняется, и через десятилетия они будут выглядеть совсем иначе, чем сегодня. В качестве примера приведу профессию врача, для овладения которой уже в самом ближайшем будущем понадобятся совершенно новые знания.

Мы хотим рассказать о тех направлениях деятельности, на которые, по мнению экспертов, ожидается устойчивый спрос и в ближайшей, и в долговременной перспективе.

Финансовый сектор

Это сегодня самый актуальный пример. Мы уже писали о том, что в ближайшие годы в финансовом секторе будут освобождены не менее 50% сотрудников и, в первую очередь те из них, кто непосредственно работает с клиентами. Закрытие филиалов и отделений банков, которое мы наблюдаем сегодня в Германии, тому подтверждение. Средства массовой информации регулярно сообщают об увольнениях, проходящих в различных финансовых структурах.

Руководители финансовой сферы лукавят, заявляя не о сокращении персонала, а о происходящих в этой области процессах реструктуризации. Целью внедрения современных компьютерных технологий обработки финансовой информации является коренной пересмотр всей организации работы финансовых институтов и в итоге – существенное сокращение персонала. Одновременно финансовые институты вынуждены избавляться от сотрудников, которые не в состоянии решать новые задачи и подыскивают для этого других специалистов.

По мнению экспертов, анализирующих состояние рынка труда, в настоящий момент банки испытывают огромные трудности с набором специалистов в области разработки новых финансовых продуктов и в прогнозировании связанных с этим рисков. Представители банковского сектора заявляют о том, что им постоянно нехватает квалифицированных специалистов различных направлений, способных решать задачи сегодняшнего дня. Под этим подразумеваются многие тысячи специалистов в области ИТ, математики и представители других профессий, способные применять свои знания и умение в сфере финансовых услуг. По мнению руководства основных финансовых институтов, активный поиск новых сотрудников позволяет сегодня утолить кадровый голод не более чем на треть. По некоторым данным, более 90% финансовых институтов постоянно и без особого успеха ищут новых сотрудников в названных областях.

Специалисты в области рекламы и дизайна

Мы живем в мире рекламы. Любой продукт необходимо не только создать, но еще и найти его потребителя. Ежегодно растет количество продаж через интернет. Поэтому реклама прочно «оседлала» подавляющее большинство страниц в интернете. Найти свой собственный оригинальный подход к той или иной группе потребителей, заинтересовать их – вот главная задача создателей рекламы.

Статистика биржи труда свидетельствует о том, что почти 80% фирм, работающих в этой области, без особого успеха ищут креативных людей, которые бы заняли посты арт-директора или дизайнера. Специалисты в области анализа и оценки рынка труда утверждают, что данные профессии будут востребованы еще долгие годы, причем спрос на них будет постоянно расти.

Специалисты в области маркетинга и продаж

Эксперты утверждают, что мировой рынок новых товаров и услуг увеличивается ежегодно в среднем на 4-6%. В штате многих больших и средних фирм, производящих новые продукты, постоянно растет доля тех, в чьи обязанности входит продажа выпускаемой продукции. Казалось бы, парадокс, но зачастую во многих фирмах количество специалистов по продажам превышает количество разработчиков новых продуктов. Фирмы существенно поощряют тех, кто умеет «продать холодильники эскимосам». При этом используются все виды поощрений: солидные денежные бонусы, шикарные служебные автомобили, оплачиваемые дорогостоящие семинары в самых что ни на есть престижных местах.

По-прежнему очень важно разработать такой продукт, который завоюет рынок и быстро найдет своего покупателя. Обоснованием и концепцией разработки новых товаров и услуг занимаются специалисты-маркетологи. По мнению экспертов, 83% фирм ищут сегодня и будут искать в будущем специалистов этого профиля.

ИТ-специалисты

О серьезной нехватке специалистов в области информационных технологий (ИТ) не писал только ленивый. Найти «нормальных» программистов, «приличных» системных администраторов или грамотных программных архитекторов – многолетняя «головная боль» руководителей и кадровиков большого количества фирм. Многие эксперты в области рынка труда утверждают, что первоклассный ИТ-специалист сам выбирает фирму, в которой он хотел бы работать, и сам определяет, какую зарплату он хотел бы получать за свой труд. Это может быть преувеличением, но оно недалеко от истины.

Исследования показывают, что более 80% фирм ищут таких специалистов в своей стране и принимают на работу специалистов из других стран. При найме иностранных специалистов фирмы готовы идти на определенные организационные и языковые трудности. Нередко фирмы берут на работу и тех, кто стоит в самом начале своего профессионального пути, не обладает в полной мере необходимыми навыками и умениями, но имеет престижное образование и подает серьезные надежды. Автору известен случай, когда крупная американская фирма приняла на работу классного специалиста из Украины, слабо знавшего английский язык, и на полгода прикрепила к нему переводчика. Настолько фирме были важны его знания и опыт.

Еще большие проблемы с поиском персонала у фирм, базирующих свою деятельность на использовании новейших дигитальных технологий, таких как Big Data.

Организаторы технологических процессов

Многие средние и крупные фирмы сталкиваются с тем, что их технологические процессы, успешно работавшие в течение многих лет, начинают терять свою эффективность. Они требуют больших затрат на содержание обслуживающего персонала, не отвечают требованиям сегодняшнего дня, например, в части экологии. Необходимо перестраивать целые производства, организовывать их на новых принципах. Однако без посторонней поддержки большинству фирм подобные мероприятия просто не «по плечу». Необходимо выяснить причины, по которым устаревшее оборудование и технология тормозят деятельность фирмы, обосновать и разработать новые технические и организационные предложения – провести реконструкцию предприятия.

Специалисты рынка труда считают, что за фирмами, занимающимися анализом существующих рабочих процессов и оказывающих услуги в области их перестройки – будущее.

Разумеется, в рамках журнальной статьи невозможно рассказать обо всех новейших направлениях производства товаров и услуг, которые, по мнению специалистов, будут актуальными в ближайшие десятилетия.

Однако хотелось бы закончить эту статью следующим: опыт многих успешных фирм и наш собственный жизненный опыт учат тому, что на полученном в молодости профессиональном багаже всю трудовую жизнь прожить не удастся. Многие руководители крупных фирм и даже целых отраслей считают, что каждый работник обязан не только постоянно повышать свой профессиональный уровень, свою квалификацию, но и регулярно перенимать опыт смежных областей. С этой целью уже сегодня организуются курсы повышения квалификации, которые позволяют работнику долгие годы успешно трудиться в выбранной им области.

И. Листов (Дортмунд)

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