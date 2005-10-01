Грузия сегодня, путевые заметки

«Партнер» №3 (246) 2018г.

Для меня поездка в Грузию поздней осенью 2017 года была попыткой вернуться в прошлое. От турпоездки и походов, состоявшихся лет 40 назад, остались яркие и приятные впечатления. Сумею ли я их освежить? Как с тех пор изменилась Грузия?

Что касается Тбилиси, первого места нашего пребывания, то – да. И не во всём к лучшему. Очень много реставрируется, чтобы привлечь туристов. Небольшие отели и ресторанчики – на каждом шагу, и это хорошо. Но крупные отели, похоже, купили не только места в центре города, но и разум городских застройщиков: претенциозные размеры, вычурность, дисгармония с историческим окружением. Это же касается и футуристского Дворца культуры в парке у старого города. В народе его уже окрестили «перископ»: два гигантских сходящихся параболоида из металлизированного стекла. Здание не достроено и заморожено – бюджет исчерпан. Исключением из этого скорбного ряда является изумительный пешеходный мост Мира через Куру – на редкость гармоничное сочетание модернизма с древностью. Построен по инициативе Саакашвили итальянским архитектором Микеле де Лукки в 2010 году вскоре после Грузино-осетинского конфликта. Мост – как некий протест против разобщения...

Реставрация старых зданий и церквей, собственно и составляющих очарование этого города и страны, не всегда ведется с должным пиететом к их возрасту и самобытности, порой они утрачивают свою привлекательность.

Нечто подобное происходит и со знаменитыми грузинскими продуктами: вином, сулугуни, лавашем. Все они традиционно производились вручную. Это и придавало им неповторимость, но оказалось чуждым ритму современной жизни. Тонэ (глиняные печи для выпечки лаваша) уступают место хлебопекарным конвейерам; квеври (большие керамические сосуды для брожения вина) вытесняются гигантскими цистернами из нержавейки и т.д. В итоге получается больше, дешевле, но – Федот да не тот. Впрочем, грузины уже поняли, что на вине, изготовленном традиционным способом, можно больше заработать, и пишут на более дорогих бутылках: «Изготовлено в квеври». Так ли это – другой вопрос. Как и то, всё ли популярное вино Хванчкара, заполняющее полки бесчисленных магазинов, действительно произведено из винограда крохотной деревеньки Хванчкара. Ведь эта особая лоза произрастает только там...

Знаменитые грузинские вина – древнейшие в мире. Они сегодня, к сожалению, едва ли не единственный экспортный продукт этой страны. А как неотъемлемый элемент культуры грузинское вино сохраняется в каждом сельском доме и производится для личного потребления. Ведь покупать его в магазине грузинам при их привычной потребности в нем просто не по карману – цены на уровне немецких.

В Сигнахи, следующем месте пребывания, нам рассказывали, что кахетинские вина, в отличие от имеретинских, в силу жаркого климата и высокой сахаристости винограда, более крепкие (в Алазанской долине температура достигала этим летом небывалых 48 °С). Так вот, мол, грузин может выпить за вечер 2,5 л имеретинского вина, а кахетинского только 1,5 л. Когда я упомянул об этом в разговоре с водителем из Боржоми, он лишь усмехнулся. Я, говорит, возил в свое время первого секретаря райкома, так тот за вечер выпивал 7 л. При этом, как известно, пьяного в Грузии встретить практически невозможно – сказывается тысячелетняя культура винопития.

За последние годы в Грузии резко выросло количество подержанных автомобилей из Японии, Англии, США и Германии. Ехать на таком такси возрастом порой старше 30 лет – громыхающее приключение. Зато и цена – как в Германии за трамвай. Движение, прежде всего в Тбилиси, чудовищное – пробки, гарь, вонь. Полагаю, это – возможная причина отмечаемого старожилами роста заболеваний: рак, диабет. Велосипедист – большая редкость. Зато отвисший живот у грузин-мужчин старше 40 – почти норма. В маленьком Боржоми, нашем третьем месте пребывания, раньше была всего одна аптека (и ее там, по заверению старожилов, вполне хватало), а теперь – добрых полдюжины.

Однако в глубинке изменения преимущественно негативные. Страна бедная. Экспорт сельхозпродуктов заблокировал непомерными таможенными пошлинами их прежний основной импортер – Россия. Дороги (кроме главных) разбитые. Работы мало, оплачивается она низко: рабочий на стройке зарабатывает в день столько же, сколько немецкий рабочий за один час. Вдоль автотрасс и в городских центрах – импровизированные лотки, чтобы хоть что-то заработать: фрукты, чурчхела, сувениры (в основном – китч). Нередки и просящие милостыню старики. Обидно за чудную страну и чудный народ с древнейшей культурой. При этом в Тбилиси едва ли не каждый вечер гремит, расцветая в ночном небе, фейерверк. Как заметил один житель Боржоми, в Грузии социализм уже разрушили, а капитализм еще не построили.

И всё же грузины остаются грузинами, дружелюбными, открытыми, гостеприимными и толерантными ко всем, даже к русским.

Синагога в Тбилиси, кстати говоря, не имеет защитных бетонных надолбов и круглосуточных полицейских постов, как в Германии, в этом нет необходимости. Веротерпимость свойственна Грузии, здесь всегда мирно соседствовали христианский храм, синагога и мечеть.

О нынешнем правителе Грузии, миллионере Иванишвили, никто и слова хорошего не скажет. Об изгнаннике Саакашвили мнения диаметрально разделились. Одни клянут его почем зря, что не поднял страну окончательно из нищеты. Другие же – и я склонен верить им больше – говорят, что ненавидят его прежде всего воры и взяточники, которым он объявил войну и в значительной степени победил, введя строгие правила. МВД он очистил сверху донизу и поставил новых полицейских с современным оснащением и хорошей зарплатой.

Времена, когда люди боялись вечером выйти на улицу или ехать по трассе (такое было!), а полицейские вымогали деньги, ушли в прошлое. Коррупция, рэкет, воровство резко сократились. Саакашвили ввел закон, согласно которому уже за одно лишь объявление себя вором в законе (а отказаться от этого титула не позволяет воровской кодекс чести) реально сажают в тюрьму минимум на 7 лет.

Только лишь этим Саакашвили «памятник себе воздвиг нерукотворный». Но не только. Он поднял пенсии с 8 до 180 лари, т.е. до 60 евро (еще мало, но уже не насмешка), привел в порядок важнейшие дороги, начал строительство первого автобана, инвестировал в реставрацию исторических мест.

Городок Сигнахи, место нашего следующего пребывания, скатившийся было после распада СССР до провинциальной дыры и полной нищеты (месяцами без электричества и водопровода), он возвратил к жизни. Отреставрировал старый город – потекли туристы, появились гостиницы, рестораны. И главное, появились рабочие места.

Кроме того, он пересмотрел прежние договоры на приватизацию крупных предприятий, купленных за бесценок ловкими предпринимателями в ходе перестройки. Им пришлось доплатить в казну до реальной стоимости предприятий.

Саакашвили отменил таможенную пошлину на ввоз экологичных автомобилей – электрических и гибридных. Последних здесь заметно больше, чем в Германии. Да и мобильная связь развита лучше, интернет быстрый, не говоря уже о низких ценах. По приезде мы купили всего за 10 евро грузинскую СИМ-карту, которой хватило на все две недели отпуска, включая звонки в Германию и интернет. Впрочем, в Грузии, по немецким меркам, всё дешево: вкусный обед из трех блюд с вином стоит в ресторане 15 евро.

У Саакашвили были толковые советники. Один из них придумал и воплотил в жизнь городские Дворцы юстиции, где любые формальности можно выполнить в одном здании, у одного окна и за один приход, а не бегать от ведомства к ведомству. Сам он был, правда, не без странностей и порой перегибал палку, что его и погубило. Говорят, он столько раз заставлял раскошелиться Иванишвили (например, на новые автомобили для полиции), что тот, якобы, посчитал для себя дешевле подкупить депутатов, избравших его. Что ж, у демократии нет разумной альтернативы, но и она небезупречна: реформаторы порой платят высокую цену за свое мужество.

Однако сменим тему, ведь мы приехали в Грузию, чтобы насладиться грузинской природой и достопримечательностями. Из Сигнахи поехали в Национальный парк Лагодехи, пробираясь с проводником к двум красивым водопадам. Непринужденной прогулкой это не назовешь. Тропа пролегала большей частью по дну ущелья вдоль небольшой (в это время года) горной реки. Порой карабкались через огромные валуны, балансировали на переброшенных через реку стволах деревьев, стараясь не глядеть на бурлящий под ними поток. Когда-то были тут и мостики. Но их каждую весну сносит паводок, и администрация парка, устав восстанавливать, ограничилась «спортивным» вариантом.

За неделю мы прошли в Сигнахи все маршруты, посетили монастырь Бодбе, съездили в музей Пиросмани (к сожалению, был закрыт в день местных выборов), в Телави, в монастырь Греми, в очень интерес­ный Дом-музей Чавчавадзе в Цинандали. Взобрались к монастырю Некреси, парящему над залитой солнцем Алазанской долиной (IV век – начало христианства в Грузии).

Затем мы переехали в Боржоми – кто не знает знаменитую минеральную воду! По дороге полюбовались из храма Джвари на Мцхету, древнюю столицу Грузии, расположенную у слияния Куры и Арагви. Побывали и там, внизу, в древнем храме Светицховели.

В Боржоми, угнездившемся в извилистом ущелье вдоль Куры, природа еще более впечатляющая. Даже с балкона нашей гостиницы открывался захватывающий вид на могучие, щедро раскрашенные осенью горы, на Куру глубоко внизу, подернутую утренним туманом, и живописные руины крепости Пѐтра на крутом склоне по другую сторону реки. В Боржомском национальном парке обошлись без проводника, благо маркировка маршрутов хорошая. Mаршруты – тоже непростые, с перепадом высот до 1000 м и довольно крутые, но зато и очень красивые.

В предпоследний день отправились расслабиться в великолепный СПА-комплекс отеля «Краун Плаза» 5* (20 € за весь день, включая полотенца, халат и тапочки) с множеством саун, водонаполненными матрацами для отдыха и бассейном с водопадами. Отель новый, построен в мавританском стиле царского дворца Романовых, сохранившегося неподалеку. Парк оказался уже продан какой-то крутой гостиничной сети и потому недоступным. Впрочем, это не помешало нам всё же пробраться к дворцу и сфотографировать.

А еще через день мы, довольные отпуском, благополучно возвратились домой. Жаль только, не сложилось съездить на тихоходной «кукушке» (узкоколейке) в Бакуриани по-над Боржоми. Говорят, незабываемо красивая поездка по высокогорному серпантину. Ну, что ж, оставим на следующий раз. До свидания, Грузия!