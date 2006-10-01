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«Партнер» №5 (260) 2019г.

Блокада Западного Берлина. Изюм, падающий с неба

Сегодня еще живы те, чье детство в первые послевоенные годы проходило в Западном Берлине, оккупированном армиями США, Великобритании и Франции; те, кто вместе со своими родителями годами смотрели в небо уже не со страхом, а с надеждой, ожидая прибытия американских и английских самолетов, доставлявших им всё необходимое для жизни. Тогда особенно радовались дети, поскольку прямо с неба падали сладости – небольшие пакеты с шоколадом, изюмом, вафлями, жевательной резинкой…

Предыстория

Еще 12 сентября 1944 года представителями СССР, США и Великобритании был подписан Лондонский протокол, по которому после поражения Германии Берлин получит статус особой зоны, «которая будет совместно оккупирована тремя вышеуказанными державами». Позднее, в феврале 1945 г.,на Ялтинской конференции было принято окончательное решение, по которому территория Германии будет разделена на четыре оккупационные зоны (в том числе французскую), а Берлин разделен на четыре сектора.

Напряжение между союзниками начало ощущаться сразу же по окончании войны, поскольку советские войска, занявшие Берлин, находящийся в советской зоне, немедля приступили к демонтажу и вывозу оборудования фабрик и заводов еще до Потсдамской конференции (17 июля-2 августа1945 г.), определившей порядок и объем репараций со стороны Германии. Это напряжение нарастало с каждым днем, начиналась «холодная война» и ее «первой ласточкой» стала речь Уинстона Черчилля в марте1946 г., в которой он предостерег «свободный мир» от угрозы советской экспансии, навязывающей коммунизм странам, оккупированным советскими войсками. Речь Черчилля послужила толчком к созданию «железного занавеса» между СССР и странами Запада. Как утверждал А. Жданов, тогдашний советский идеолог, к такому положению «приложило руку руководство стран Запада». Его заявление прозвучало после того, как президент США Гарри Трумэн провозгласил «политику сдерживания», чтобы «поддерживать свободные народы, которые сопротивляются агрессии вооруженного меньшинства или внешнему давлению», и утвердил «план Маршалла».

План госсекретаря США Джорджа Маршалла, согласованный с правительствами Великобритании и Франции в 1947 году, предусматривал финансирование Соединенными Штатами восстановления Европы, включая страны, оккупированные СССР, и прежде всего – Германию, в том числе и советскую зону.





После ознакомления Сталина с новым направлением политики США Жданов заявил, что «именно коммунистическим партиям выпала историческая роль возглавить сопротивление США… поддерживать все патриотические элементы» в борьбе «против новых американских экспансионистских планов порабощения Европы». Еще более усилили напряжение в отношениях с США и Великобританией события в Чехословакии 25-го февраля 1948 г. Тогдашний президент Чехословацкой Республики Эдвард Бенеш под давлением СССР вынужден был уступить власть коммунистам во главе с Клементом Готвальдом и Рудольфом Сланским. К тому же проходящая в это время без участия СССР новая Лондонская конференция шести западных государств (три оккупационные державы и три страны Бенилюкса) приняла решение о проведении денежной реформы в Западной Германии и рекомендовала местной германской администрации подумать о создании немецкого демократического правительства. Сталин выступил против намеченной денежной реформы, считая ее нарушением Потсдамского соглашения, по которому все четыре оккупационные державы сохраняют коллективный суверенитет над Германией. В знак протеста против таких односторонних решений, не учитывающих мнение СССР, его представители покинули 20 марта 1948 г. Контрольный совет, тем самым положив конец четырехстороннему управлению Германией.

В ответ на начавшуюся реализацию плана Маршалла советское руководство приняло меры. Оно считало, что только СССР и страны Восточной Европы, уже вошедшие в зону советского влияния, должны осуществлять снабжение всем необходимым советскую зону и Берлин, включая его западные секторы, и тем самым постепенно добиться того, чтобы Западный Берлин оказался полностью зависимым от СССР и, таким образом, весь Берлин попал бы под его влияние. По решению советского руководства была наглухо перекрыта не только условная граница между Западным и Восточным Берлином, но и железнодорожные, автомобильные (а затем и речные) пути с запада в секторы Берлина, находящиеся под контролем США, Великобритании и Франции. Таким резким действиям советского руководства способствовало также то обстоятельство, что в западных оккупационных зонах и в Западном Берлине была-таки проведена 20 июня1948 г. денежная реформа, которая фактически отрывала эти территории, так называемую Тризонию, от советской зоны. Так начался первый серьезный кризис «холодной войны» – блокада Западного Берлина Советским Союзом.

Снабжение Западного Берлина

Разногласия между СССР и его бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции привели к тому, что руководителями США и Великобритании было принято решение снабжать Западный Берлин по воздуху. Дело в том, что еще в ноябре 1945 г. союзниками было подписано соглашение, позволяющее свободный пролет по советской зоне в рамках выделенных воздушных коридоров, что позволяло связывать французскую, английскую и американскую зоны с соответствующими им секторами оккупации Берлина. Сталин, не желая идти на окончательный разрыв с бывшими союзниками, не решился нарушить это соглашение.

«Воздушный мост» в Западный Берлин, просуществовавший с 24 июня 1948 г. по 11 мая 1949 г., был организован по-американски четко. Транспортные самолеты с грузами продовольствия, медикаментов, горючего и всего необходимого для жизнеобеспечения 2,5-миллионного населения города шли по двум воздушным коридорам, приземляясь с интервалом примерно в 4 минуты. Возвращались они по третьему воздушному коридору. Если по какой-то причине очередной самолет не смог совершить посадку, он не пытался снова приземлиться, а чтобы не мешать следующему транспорту, возвращался назад, на свою базу. Сначала они приземлялись только на аэродроме Темпельхоф, потом и в построенном дополнительно аэропорту Тегель, а британские гидросамолеты садились даже на реке Хафель в берлинском районе Кладов. За весь период блокады было совершено 278 228 полетов транспортной авиации, доставившей в Западный Берлин 2 326 406 т грузов.

Горожане называли американские транспортные самолеты «Изюмными бомбардировщиками», потому что, пролетая перед посадкой над густонаселенными районами города, летчики сбрасывали парашютики, сделанные из носовых платков, к которым прикреплялись небольшие пакеты со сладостями для детей. Первым такой парашютик, как считается, сбросил пилот Гейл Хелворсен, прикрепив к нему то, что было в посылке, полученной им от родных. Когда о тайных «бомбардировках» узнал командир Хелворсена, к акции подключились и другие пилоты, а сбор сладостей, получивший название «Малый провиант» Little Vittles, охватил всю Америку.



