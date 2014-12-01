Анонсы мaртовского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



Скандал в благородном семействе

Как разрешится кризис в Тюрингии? «Левые» пришли в себя и настроены на повторные выборы в ландтаг. Опросы показывают, что после этого скандала красно-красно-зеленые вернут большинство в ландтаге и будут править еще 5 лет. FDP, которая целую ночь имела своего министр-президента, сейчас не преодолела бы и 5-процентного барьера. Жалким выглядел бы и результат CDU, которая, естественно, категорически возражает против перевыборов ландтага, предлагая ограничиться перевыборами главы правительства. Грядут перемены..

Выборы в Тюрингии и судьбы Европы…





А.Кротов

«Жесткий Брекзит» ещё возможен

Сколько за минувшие три с половиной года было разговоров в СМИ о тяжёлых для обеих сторон последствиях такого шага! И что же? Никаких скоплений грузовиков в портах вдоль пролива Ла Манш, никаких банкротств экспортёров на континенте и опустевших полок в супермаркетах на Британских островах. Если не считать эмоциональное прощание с британскими депутатами Европарламента в Брюсселе и ночное ликование сторонников Брекзита в Лондоне, развод прошел почти незаметно. Почему?.. Выход Великобритании из ЕС вступает в решающую фазу: начинаются трудные переговоры о будущих торгово-экономических отношениях. Борис Джонсон: отказ от норм ЕС...



Курс Консалтинг

Сделка века



Ленд-лиз в переводе с английского – заем и аренда. Закон о ленд-лизе был принят конгрессом США и подписан президентом Т. Рузвельтом 11 марта 1941 года. За время войны СССР получил:18,7 тыс. самолетов, 12,2 тыс. танков и самоходных установок, 1860 паровозов, 2,5 млн. телефонных аппаратов для армии, около 480 тыс. автомобилей, включая высокопроходимые студебекеры, 344 тыс. тонн взрывчатки, около 2 млн тонн нефтепродуктов, 5 млн тонн специальной стали для брони и легирующих присадок, 250 тыс. тонн алюминия (из них можно было построить 100 тыс. самолетов – почти столько, сколько было произведено за годы войны в СССР), 15 млн. пар сапог, свыше 50 тыс. тонн кожи для пошива обуви… А сколько было поставлено в СССР продовольствия... Е.Кочанов

Ленд-лиз. Неоценимый вклад в поду

С 1 марта 2020 года вступил в действие долгожданный закон для иностранных специалистов, желающих работать в Германии. Есть и другие важные изменения в сфере трудового права. Приняты: Закон о квалифицированной трудовой эмиграции, Закон о квалификационных возможностях, Закон о модернизации профессионального обучения. Начал работу Центральный сервисный центр профессионального признания (ZSBA) в Федеральном агентстве занятости. Ставка страхового взноса по безработице снижена с еще на 0,1 процентного пункта до 2,4%. Минимальный уровень валового дохода для заключения обязательного страхования на случай болезни увеличивается! Ф. Патрунов

Базовая пенсия. Что известно на сегодня



Федеральное правительство уже несколько лет готовит новую социальную выплату - базовую пенсию (Grundrente), или «Пенсию за жизненный труд» (Lebensleistungsrente).

Отправлять на старости лет проработавших много лет людей в систему социальной помощи представляется делом неоправданным и несправедливым. Так появилась идея введения базовой пенсии.

Базовая пенсия призвана поднять доходы ее получателя выше уровня минимального социального обеспечения и выровнять пенсионное обеспечение на всей территории ФРГ. О новой социальной выплате. «Пенсия за жизненный труд»...



Т. Пуэ



Под Гуглом. Что может смартфон?

Очень многоe, но мы редко пользуемся всеми его возможностями. Конечно, смартфон смартфону рознь, но даже не самые современные из них при установке соответствующих приложений необычайно расширяют возможности пользователя. Вот лишь некоторые из полезных приложений (Apps):

- Вы страдаете от стресса – приложение Stress Mentor поможет вам от него избавиться

- Солнечный ожог поможет предотвратить UVLens – UVIndex. Оно учитывает ваш тип кожи, вычисляет ваше местонахождение и ультрафиолетовое облучение

- Тем, кто борется и излишним весом пригодится Noom: Gewicht & Health

- Помощь готовящемуся к получению водительских прав окажет Führerschen PRO 2020...



С. Мучник



Поднебесная, потерявшая небо

В эти дни Китай снова оказался в центре внимания – тем интересней впечатления, полученные от страны за несколько недель до вспышки эпидемии. Китай завораживает. Древнейшая цивилизация, насчитывающая четыре тысячелетия. Уникальные ландшафты. Футуристический хайтек. Вот только ориентироваться там самостоятельным путешественникам непросто. И бесцеремонность китайцев поражает даже тех, кто привык к часу пик в советские времена. Они лезут к цели, как щенята к сосцам, отпихиваясь и поскуливая. Но вот бессмысленной агрессии и знакомой нам мгновенной готовности к рукоприкладству в них не чувствуется. Просто их слишком много, и они боятся не успеть.



А. Бройдо

Простуда или грипп?

Насморк, головная боль, боль в горле, кашель, озноб – всё ясно, вы заболели! Если это произошло в сентябре или мае, скорее всего, это - простуда, а вот в холодное время года всегда есть вероятность того, что это может быть грипп. Эти заболевания объединяет то, что они вызваны вирусами. А вот в чем их различие? Попробуем разобраться. Гриппоподобные вирусные инфекции типа риновирусной в просторечии называют простудой. Они не вызывают эпидемий и могут проявляться в любое время года.

При простуде симптомы заболевания проявляются постепенно… Обычно все эти неприятные ощущения ослабевают через несколько дней, а заболевание длится примерно неделю или чуть больше. Правда, кашель может беспокоить еще пару недель А.Иванов

Мерси, мой лейтенант!

Русские, волею судеб оказавшиеся за пределами своей страны, не теряли духовной связи с Отечеством. Истории наших соотечественниц, сражавшихся за свободу от фашизма во Франции, оккупированной гитлеровской армией, посвящён этот материал. Тридцать семь бежавших из концлагерей молодых женщин создали партизанский отряд «Родина», который успешно действовал в последние годы войны в рамках французского Сопротивления. Подвигу советских женщин-партизанок посвящен памятник, открытый в этом году во французском городе Тиле...

И.Парасюк

Вместе с мамой на курорт!

Вот и почти год прошел, как мы с детьми ездили на Mutter-Kind-Kur, так называемый курорт матери и ребенка. Что же это такое? Это прекрасная возможность для уставших мам и пап, больных деток, беременных сменить обстановку, отдохнуть и подлечиться. Показаниями к нему могут быть стресс, боли в спине, лишний вес, головные боли или, к примеру, аллергия. Помимо всего, это еще и семейная терапия, позволяющая оставить все домашние заботы и проводить максимум времени с ребенком.

Как получить «путевку»? Для этого нужно пойти к своему терапевту (Hausarzt), если пациент вы (в наш санаторий с детьми приезжали и бабушки), и попросить Antrag auf Mutter-Kind-Kur, который он заполнит вместе с вами… Читайте в нашей рубрике «Вместе с Тёмой и Алисой»...



Я. Бошманн

Спор о низких ценах на продукты питания, или Айда в социализм

Конкуренция в розничной торговле настолько остра, что рентабельный гешефт возможен только в результате агрессивной ценовой политики, когда покупателя заманивают в магазины низкими и ещё более низкими ценами. Именно благодаря этому цены на продукты питания в Германии чуть ли не самые низкие в Европе. И более того за последние 20 лет производители уже приучили потребителя тому, что качественные продукты питания не должны стоить дорого. Ведь не каждый из покупателей зарабатывает по 5.000 евро в месяц! А потому должно так строить ценовую политику, чтобы предлагаемый магазинами ассортимент был доступен подавляющему большинству населения...

Э. Мармер



Егор Жуков – предвестник перемен

Его речь на суде стала манифестом молодежи…

Егор уже успел быть арестованным и осужденным на три года условно с запретом администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет за участие в несанкционированном митинге. Мелочь, но примечательная: в спешке сборов при аресте он прихватил с собой книгу Бунина «Тёмные аллеи».

Арест и суд вызвали массовые акции протеста в защиту Егора с участием многих знаменитостей. Его последнее слово на суде стало событием и как политический манифест тут же разошлось на цитаты...



Л. Когосов

Открытие... прошлого

Время великих археологических открытий миновало? Так считают многие. Все мы слышали о таких великих открытиях как гробница Тутанхамона, Троя Шлимана, цивилизация инков, Кносский дворец на острове Крит, истуканы острова Пасхи, китайская терракотовая армия, Помпеи, Денисовская пещера, Ангкор-Ват в Камбодже, мумия принцессы Укока с Алтая, Кумранские свитки... А что сегодня? Так бывает почти с каждой наукой: вдруг начинает казаться, что все уже открыто, дальше – либо тупик, либо нудное уточнение. К счастью, наука бесконечна, а наука о прошлом, история – одна из самых захватывающих, загадочных и непредсказуемых. Экскурс древнюю историю...

С. Мучник

Вариации Нины Аловерт

«И вот я увидела её фотографии Алисы Фрейндлих, Сергея Юрского, Владимира Особика... Прекрасную ленинградскую театральную школу 60х годов. Впрочем, сама Нина Аловерт называет себя балетным фотографом. Еще бы! Ее фотографии солистов Мариинского балета и балета Большого театра публиковались в главных художественных изданиях сначала Советского Союза, а потом и в лучших мировых изданиях о балете «Dance Magazine» и «Ballet Review». Потом появились фотоальбомы и книги (Нина Аловерт еще и блистательный балетный критик) о Михаиле Барышникове, Борисе Эйфмане, Владимире Малахове. Тут перечислять и перечислять...

М.Беленькая



Время читать. Детское чтение для сердца и разума