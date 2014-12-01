Техника и наука >> Космос

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Космический батут

Обзор последних достижений космонавтики

Для журналиста меткое слово – сертификат профессии. В 2014 году российский журналист пригрозил США, что в ответ на санкции, последовавшие за известными событиями в Украине, им придется запускать своих астронавтов на Международную космическую станцию не на российских «Союзах», а с помощью батута. Это была злая и обидная шутка, ведь своих космических кораблей у американцев уже с 2011 года не было. Но, может быть, и не шутка, а реальная угроза, ведь журналист этот, Дмитрий Рогозин, курировал всю российскую космонавтику. Прошло шесть лет, Россия по-прежнему доставляет американцев на МКС, стоимость билета в оба конца возросла с 21 до 90 миллионов долларов, санкции только усилились, но «батуты» не забылись.

Повод пошутить в ответ пришел буквально сейчас – Илон Маск, глава SpaceX, позволил себе шутку в ответ: «Батут работает».

Американский дракон

30 мая ракета «Falcon 9» компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту первый американский частный космический корабль «Crew Dragon» (Командный дракон) с двумя астронавтами. На следующий день они пристыковались к МКС. Это не просто очередной полет к станции, это начало нового этапа космонавтики.

Наверное, никакая область техники не проявляет такого консерватизма, как советское/российское космическое ракетостроение. Вслед за стремительными прорывами и небывалыми достижениями последовали многие десятилетия без видимых технических достижений. Созданные в середине прошлого века советские ракеты «Союз» и «Протон» до сих пор в модернизированных вариантах остаются основными для России, так же как и корабль «Союз». Кто пользуется сегодня автомобилем или телевизором выпуска 1968 года? Даже панельные дома, выстроенные тогда, уже идут на слом. А ракеты с тех времен так и летают.

Этот консерватизм, однако, вполне обоснован. Добрый десяток лет осваивали США и СССР ракетное наследие 3-го Рейха, причем с активным участием немецких разработчиков, начиная с Вернера фон Брауна.

На озере Селигер есть остров Городомля, где находился специальный ракетный центр, укомплектованный немцами, включая Гельмута Греттрупа, одного из заместителей фон Брауна. Работы по освоению немецкого наследия по части баллистических ракет возглавлял С.П. Королев, именно под его руководством была воссоздана немецкая А-4 (ФАУ-2), позднее под шифром Р-1 принятая на вооружение.

За послевоенное десятилетие и в СССР, и в США (а также и в Англии, и Франции) возникли целые отрасли промышленности, ориентированные на ракетостроение. Значительная доля средств, направляемых на холодную войну, поглощалась ракетостроением. Так что не удивительно, что к началу 60-х годов возникли все предпосылки для космического штурма. Его возглавил Королев, Советский Союз.

Американцы не привыкли долго отставать, была выбрана умопомрачительная цель – Луна, и она была достигнута, а Советский Союз гонку проиграл.

Первые космические ракеты были, по сути, клонами военных, баллистических. В области военной ракетостроение не остановилось, но новые компактные твердотопливные ракеты не подходили для космических полетов. Пути ракетостроения разделились, военное двигалось дальше, «гражданское» вполне довольствовалось заделом. Американцы всё же создали чисто коммерческие ракеты, причем лучшая из них, «Атлас», была оснащена советским двигателем РД-180, в России не востребованном. Полезная нагрузка космической ракеты (спутник, космический корабль, межпланетный зонд) стоит в разы, а то и на порядок дороже ракеты. Полезная нагрузка служит годы, а ракета-носитель – минуты, вот и не было особой потребности вкладываться в ракетостроение.

С тех пор, после сверхнапряжения обеих сверхдержав, потребности в количественном росте не было, скорее наоборот. США сделали ставку на многоразовую систему «Space Shuttle», добились с ее помощью очень многого, но и потери понесли немалые. В 2011 году эпопея с «челноками» окончательно завершилась, и американцы лишились возможности посылать своих астронавтов на орбиту к МКС, совместной космической станции. Наступила пора полной монополии России. Как результат: цена билета возросла с 21 миллиона долларов в 2006 году до 90, Россия получила около четырех миллиардов, а Рогозин еще и пригрозил американцам батутом. Эта эра кончается. «Союзы» в недалеком будущем уже не будут перевозить американцев, да и двигателю РД-180 создается замена.

Что такое «Crew Dragon», чем он лучше «Союза» кроме просто новизны? Это обитаемый вариант транспортного корабля «Dragon», который с 2010 года доставляет грузы на МКС (22 запуска, из них 21 успешный) и, чего не делает ни один другой корабль, возвращает грузы со станции на землю. Помимо него к МКС доставляли грузы еще четыре корабля: российский, американский, японский и европейский. Выполнив задачу, они сгорали, и только «Dragon» способен летать туда-сюда, до десяти раз. Теперь, после глубокой модернизации, он будет возить еще и до семи человек. При полном экипаже одно место будет стоить 23 миллиона долларов, при трех астронавтах – 53,3 миллиона.

Год назад этот корабль уже летал на станцию, но как грузовик, без астронавтов.

И еще один космический корабль поступает в распоряжение NASA – «Starliner» фирмы Boeing. По параметрам он близок к «Дракону», тоже капсула, рассчитанная на семь человек. Есть, конечно, конструктивные отличия, например, посадка на землю, а не в океан, наличие одноразового сервисного модуля, но в целом оба они достаточно схожи. Корабль уже побывал на орбите, на этот год планируется первый полет на МКС с экипажем – тремя астронавтами, в том числе женщиной.

Вопрос: зачем же было заказывать два во многом схожих корабля, ведь NASA за «Crew Dragon» было выплачено 2,6 миллиарда долларов, а за «Starliner» – 4,2 миллиарда. Ясного ответа нет, вероятно, хотели добиться высшей надежности, подстраховаться, да и конкурентов, SpaceX и Boeing, не обидеть. Американский вариант освоения бюджета.

«Starliner»

Регулярная работа для обоих кораблей есть только до 2024 года, дальше функционирование МКС не предусмотрено, других станций американцы не планируют. Они планируют, правда, продвижение в сторону Луны и, как первый этап, – построение на лунной орбите посещаемой станции. Но необходимый для этого проекта корабль они уже тоже имеют – это «Orion», созданный Lockheed Martin, по устройству вроде «Starliner», только немного больше, он уже испытан в беспилотном варианте, но лететь ему пока некуда и не на чем. Новая американская сверхтяжелая (и сверхдорогая) ракета SLS, которая доставит «Orion» к Луне – это долгострой по-американски.

А для двух орбитальных, «Crew Dragon» и «Starliner», придется придумывать работу. Например, возить в космос туристов. Не исключается, что МКС будет поддерживаться еще несколько лет, есть мнения и за, и против. Но ясно, что новой международной низкоорбитальной станции не будет, на нее уже никто не выделит десятки и сотни миллиардов.

Китайский рывок

Впрочем, люди на низкой орбите останутся, и это будут китайцы. Китай стремительно набирает темпы в космической гонке, он в короткие сроки добился гигантских успехов. Планов у них громадье: новые тяжелые ракеты, возвращаемые ступени, морской старт, новый космический корабль, новая орбитальная станция, полеты к Луне и Марсу, наконец, высадка людей на Луне. Очередной их успех – запуск в конце прошлого года тяжелой ракеты «Великий поход-5» (CZ-5) с экспериментальным телекоммуникационным спутником «Шицзянь-20», самым тяжелым в мире из ему подобных (8 тонн на геостационарной орбите). Теперь у Китая появилась возможность выводить в космос 25 и более (в зависимости от конфигурации ракеты) тонн полезной нагрузки. И такие нагрузки уже созданы. Это три модуля орбитальной станции «Тяньгун», которую Китай создаст в недалеком будущем.

«Великий поход-5»

В этом году та же CZ-5 должна обеспечить новую лунную программу, включающую сбор на поверхности Луны до 2 кг лунного грунта и доставку их на Землю.

Космический корабль, строящийся в Китае, уже прошел недавно испытания с помощью той же тяжелой ракеты. О нем пока известно не слишком много, он будет по массо-габаритным характеристикам примерно соответствовать американскому «Ориону», будет также многоразовым, сможет летать как на орбиту, так и на Луну и далее.

Это будет второй китайский космический корабль, первый, «Шэньчжоу», является улучшенной версией «Союза» и успешно летает уже более двадцати лет. Но планам Китая по завоеванию Космоса уже не соответствует.

Когда китайцы полетят на Луну, точно не известно, эксперты считают реальным сроком 2030 год.

Марсианское окно

Примерно раз в два года положение Марса и Земли оказывается наиболее благоприятным для полета к Марсу. Полет этот по самому короткому и одновременно экономному маршруту длится около семи месяцев. Поэтому почти каждые два года в ненадолго открывающееся марсианское окно устремляются новые аппараты. В 2020 году как раз этот случай, подготовка к запускам идет, несмотря на эпидемию, полным ходом.

Китай на сей раз не упускает случая, готовится серьезная миссия с применением тяжелой ракеты CZ-5. Предполагается за один запуск вывести на орбиту спутник и посадить на поверхность марсоход «Тяньвэнь-1». Они будут изучать Марс с орбиты и на поверхности, причем особый упор делается на поиски жизни. До сих пор Китай предпринял только одну марсианскую попытку: в 2012 году на борту российского аппарата «Фобос-Грунт» попутной нагрузкой был китайский спутник Марса «Инхо-1», но не сложилось, подвела Россия. У Китая нет опыта межпланетных полетов, но не было опыта и полетов на Луну, а сейчас китайцы впереди, причем неудач у них практически не было.

В очередной марсианский поход собираются и американцы: на этот раз полетит марсоход «Perseverance» (настойчивость), который должен настойчиво продолжить поиски следов марсианской жизни, но также будет отбирать и складировать в определенных местах образцы грунта для последующей доставки его на землю следующими миссиями. Это будет марсоход-вертолетоносец, на его борту будет находиться дрон вертолетного типа, весящий около 2 кг и способный ежедневно совершать 3-х минутные вылеты для разведки и прокладки маршрута на дальность до 600 м.

Марсианский вертолет

«Perseverance» составит компанию уже находящимся на Марсе марсоходу «Curiosity» (с 2012 года) и станции «InSight» (с 2018 года), которая никуда не перемещается по поверхности, но зато бурит Марс в глубину.

И, наконец, третий марсианский аппарат вылетит с японского космодрома «Танэгасима» на японской ракете среднего класса H-IIA, но это будет марсианский спутник не Японии, а Объединенных Арабских Эмиратов под названием «Houp», по-арабски «al-Amal» (надежда). Разработан вполне солидный аппарат весом 1350 кг, начиненный приборами для изучения в основном климата и атмосферы Марса. Он создан в Америке в Университете Колорадо совместно специалистами США и Эмиратов. Богатые Эмираты проявляют повышенный интерес к космическим исследованиям, в прошлом году их астронавт Hassa al-Mansuri провел восемь суток на МКС, на орбите летают три их исследовательских спутника. Кстати, ал-Мансури – третий араб в космосе, до него там побывали граждане Саудовской Аравии (1985 г.) и Сирии (1987).

А вот европейцы запланированную совместно с Россией миссию снова перенесли. Прошлый запуск «ЭкзоМарс» в 2016 году был лишь частично успешным: марсоход разбился при посадке, а спутник «Trace Gas Orbiter» работает на орбите Марса до сих пор. С подготовкой новой миссии не все идет гладко, поэтому пропущено уже второе марсианское окно.

Планы России

О них вряд ли стоит особенно распространяться. Планы в подаче Рогозина грандиозны, только они не исполняются. То, что сделано, что есть в металле, как, например, модули к МКС или станция «Луна-25», всё равно остается годами на земле. Единственная новая ракета «Ангара» ни в одном варианте так и не летает, космодром «Восточный» всё строится и строится. Новый космический корабль «Орел» – это то, что раньше называлось «Федерацией», по параметрам он близок к американскому и китайскому, только реально его нет и не предвидится. Анонсированы новые ракеты, их, вплоть до сверхтяжелой, на которой собираются лететь на Луну, увлеченно расписывают, регулярно переименовывают, но... этим, похоже, российское ракетостроение и ограничивается. Средств на реализацию планов нет. В прежние годы российская космическая отрасль хорошо зарабатывала на перевозках людей на МКС, на поставке двигателей американцам, это 400 миллионов в год, которых «Роскосмос» вскоре лишится. Даже проект космического интернета «One Web», в котором Россия была главным транспортером спутников с космодрома Куру, и тот внезапно отдал концы, а ведь были запланированы тысячи спутников. Зато Маск по своему аналогичному проекту «Starlink» раз за разом посылает в космос свои спутники, счет уже идет на сотни.

В мире космических технологий и полетов происходит невероятно много интереснейших событий. Космические зонды проникают во все уголки Солнечной системы и даже за ее пределы. На орбите проводятся изощренные эксперименты, телескопы изучают дальний космос, всё больше стран вовлекается в космические исследования. На этом фоне страна – наследница Советского Союза, открывшего космическую эру, смотрится, мягко говоря, весьма бледно.

Эпидемия коронавируса затормозила многие работы по космическим запускам. Резко повышены карантинные мероприятия для космонавтов, некоторые проекты даже приостановлены. Умер от короны на 65-м году жизни академик Евгений Микрин, генеральный конструктор РКК «Энергия».

Но полеты продолжаются.

С. Мучник (Дортмунд)

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