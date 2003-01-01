Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Стратегии борьбы с пандемией. Шведский аргумент

Для большинства из нас вопрос о свободе всегда был более или менее абстрактным. О свободе больше говорили политики и ученые. Но вот уже три месяца нам под угрозой наказания запрещается делать обыденные, привычные вещи – пожать другу руку, сходить в театр или на футбольный матч. А эти маски ...! Мы прочувствовали ценность свободы. Она оказалась действительно насущной необходимостью.

От ограничений устали все. В обществе стало нарастать недовольство. Как всегда при крупных общественных эксцессах, успешно распространяются конспирологические теории самого разного плана. Большинство конспирологов слепо следует разнообразным идеям всемирного заговора и подобным представлениям, которые при серъезном рассмотрении не выдерживают критики. Однако многие конспирологи выставляли на передний план действительно серъезный аргумент – пример стран, не вводивших жесткие меры борьбы с пандемией коронавируса. Жители этих стран жили по-прежнему без ограничений. Если бы такая альтернативная либеральная модель показала свою жизнеспособность, то все остальные, сопряженные с небывалым кризисом почти во всех областях жизни общества, оказались бы избыточными, несостоятельными.Однако уже в начале пандемии сначала Бельгия, а потом Великобритания ввели жесткие ограничения, причем за опоздание они поплатились человеческими жизнями своих граждан. Остается Швеция.

Распространение конспирологических теорий нельзя считать безобидным. Они оказывают влияние на общественное мнение и на политическую жизнь страны. Рост популизма после кризиса 2008 года в определенной степени обязан распространению этих теорий. Под их влияние попадают даже известные политики. Они также ссылаются на пример Швеции. Шведский аргумент фигурировал как якобы беспроигрышный козырь в дискуссиях специалистов, политиков на телевидении и в прессе.

Поэтому так важно разобраться, как преодолевают эпидемию в Швеции и насколько ее опыт приемлем для других стран.

Либеральная модель Швеции

В Швеции есть проблемы с коронавирусом, как и в других странах, но она преодолевает их по-своему. Главный смысл отличий: не доводить экономику до кризиса, не менее важная их цель – сохранение прав и свобод населения.

В отличие от Германии и большинства других стран, в Швеции:

не были введены ограничения на выезд из страны

начальные школы, дошкольные учреждения и детские сады остались открытыми, как и большинство магазинов

люди могут ходить в рестораны, кафе и бары

экономика работает, за рядом исключений, без больших сбоев.

В Швеции есть указания к огранчениям, но они имеют рекомендательный характер, и ответственные и дисциплинированные шведы, как правило, их выполняют.

«Всем рекомендуется избегать общественные мероприятия и необязятельные поездки, держаться на расстоянии от других и оставаться дома при появлении симптомов заболевания. Поскольку возраст является фактором риска, людям старше 70 лет рекомендуется избегать социальных контактов».

Приведенные рекомендации опубликованы в официальном документе. В телевизионной речи премьер-министр Стефан Лёвен (StefanLöfven) также призвал шведов по возможности работать в домашнем офисе.

Распространенным обоснованием либеральной шведской модели борьбы с коронавирусом является теория так называемого «стадного иммунитета» («Herdenimmunität», термин пришел из животноводства). Стадным, или коллективным, иммунитетом называют эффект сопротивления и прекращения распространения инфекции в группе людей (или в стаде животных). Он возникает, когда у значительной части людей появляются антитела в результате прививки или заболевания, то есть они получают личный иммунитет. При этом цепочки заражения одних людей другими в этой группе прерываются.

Считается, что для прекращения эпидемии коронавируса примерно 80% населения должны иметь иммунитет. По расчетам главного эпидемиолога Швеции, автора шведской модели Андерса Тегнелля (Anders Tegnell), антитела к COVID-19 должны были появиться у трети населения страны в конце апреля, а в мае – сформироваться уже коллективный иммунитет. При этом эпидемия в Швеции должна была прекратиться!

Отступление от либерализма

Однако, согласно результатам исследований, в начале мая только 7,3 процента жителей Стокгольма, наиболее пораженного коронавирусом, имели антитела. Уже несколько раньше стало ясно, что план Андерса Тегнелля не выполняется. В конце марта уровень смертности в результате заболеваний коронавирусом достиг неожиданно большого размера. Чтобы пригасить нарастающую волну заболеваний, часть рекомендаций в Швеции была заменена предписаниями, обязательными к исполнению.

С 1 апреля запрещено посещение домов престарелых

С 29 марта максимум 50 человек могут принимать участие в публичных встречах и мероприятиях. Если их больше, полиция имеет право распустить встречу или мероприятие. Это относится к демонстрациям, лекциям, религиозным собраниям, спортивным занятиям, популярным фестивалям, рынкам и торговым ярмаркам, а также к общественному транспорту и культурным мероприятиям, таким как театр, кино и концерты.

В ресторанах, кафе и пабах не должно быть скоплений людей в очередях, за столами, буфетами или стойками баров. Гости должны иметь возможность держаться на расстоянии друг от друга.

С 19 марта прекращены не являющиеся необходимыми поездки в Швецию из стран, не входящих в ЕС.

Как видим, введенные ограничения являются все-таки менее жесткими, чем, например, в Германии. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде (Ann Linde) заявила на пресс-конференции: «У нас есть и юридически обязательные меры, и рекомендации. Это своеобразная смесь. Надо иметь в виду, что рекомендации воспринимаются гражданами как нечто, требующее исполнения».

В Германии более строгие меры

Германия в сравнении со Швецией приняла гораздо более строгие ограничения.

Почему? Прежде всего, в этих странах разный характер поселений. В Швеции проживает десять миллионов человек, а плотность населения составляет 25 человек на квадратный километр. Население Германии – 83 млн человек, а плотность населения – 237 человек на кв. км, что на порядок выше, чем в Швеции. Соответственно, у шведов плотность контактов менее интенсивна и поэтому меньше вероятность заражения.

Ограничительные меры в Германии были не только более жесткими, они и начались раньше, чем в Швеции. Блокирование контактов в Германии введено 23 марта (на неделю раньше, чем у шведов) а крупные мероприятия были отменены еще раньше. В Баварии посещение домов для престарелых было запрещено еще 13 марта. В Швеции тогда волна заболеваний еще не регистрировалась, и жители страны пребывали в блаженной надежде, что их «минет чаша сия». А иные европейцы, в первую очередь конспирологи, указывали на шведов и провозглашали: хотим, как у них, долой ограничения!

В Швеции – высокий уровень заболеваемости

По сравнению с Германией, в Швеции отмечено относительно большое количество смертельных случаев в результате пандемии коронавируса. Согласно данным Woldometers.info/coronsvirus, до 16 июня в Швеции от Covid-19 умерли 528 человека в расчете на 100 тыс. жителей, тогда как в Германии 225 человек – более чем в два раза меньше. В абсолютном выражении это соответствует 4939 смертным случаям в Швеции и 8887 – в Германии. Сравнение с другими скандинавскими странами: в Дании умерло 103 человека на 100 тыс. жителей (то есть в пять раз меньше, чем в Швеции), в Норвегии – 160 человек (в 3 раза меньше), а в Финляндии 128 (в 4 раза меньше).

Шведский особый путь вызывает споры не только за границей, но и внутри страны. Некоторые специалисты указывают на высокую смертность и призывают ужесточить ограничения, другие поддерживают более либеральный подход. Население оказывает поддержку либеральной стратегии: более 2/3 опрошенных в мае высказались за ее продолжение и лишь 15% против. В итоге Швеция продолжает придерживаться своей стратегии.

Надо отметить, что пандемия «сильно бьет по ряду отраслей экономики Швеции, как и в других европейских странах». Туризм, особенно круизные лайнеры, бездействует. Многие предприятия, в первую очередь ориентированные на экспорт, сократили или прекратили производство и находятся на грани выживания. Безработица может достичь к концу года 14 процентов.

Итоги

В то время как Швеция ужесточила свои мероприятия по борьбе с коронавирусом, большинство европейских стран, преодолев первую волну пандемии, стали уменьшать ограничения. Положение в этих странах стало приближаться к шведскому. Активная жизнь общества, парализованная во время карантина, постепенно возвращается к нормальному режиму. Не в последнюю очередь либерализация происходит под давлением общественного мнения, которое формируется и в средствах массовой информации, и в уличных демонстрациях. На многих участников этих выступлений подействовал «шведский фактор», хотя вовсе не обязательно его сторонники знают все его негативные стороны.

В борьбе с коронавирусом Швеция преследует те же цели, что и другие страны, в том числе и Германия: спасение жизни людей, сдерживание распространения коронавируса, стремление не перегрузить систему здравоохранения, смягчить экономические последствия. И еще, едва ли не самое главное, шведы выбирают стратегию, в наименьшей степени ущемляющую права и свободы граждан. Швеция использует менее строгие меры, чем Германия, больше полагается на добровольное соблюдение правил. Шведские официальные запреты были объявлены позже и в более мягкой форме.

Однако высокий уровень заболеваемости и особенно смертельных исходов указывает на то, что шведская либеральная модель оказалась все-таки несостоятельной. В начале июня главный вирусолог страны Андерс Тегнелл признал наличие просчетов. Он считает, что в будущем, в случае повторения подобной пандемии, надо будет выбрать некую промежуточную модель – между прежней шведской и моделью остальных стран. А пока что страны ЕС в середине июня открыли внутренние границы, однако из-за высокого уровня заболеваемости в Швеции границы с ней остаются закрыты.

Юрий Одессер (Гамбург)

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