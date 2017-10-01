Общество >> Люди и судьбы

«Партнер» №10 (241) 2017г.

Время помогать талантам, или Дорога в Голливуд

Дорога в Голливуд

Успехи наших детей

Александр Светин (Бохум)

Об Ангелине Ужеговой, кельнской школьнице, вышедшей в финал всенемецкого конкурса DSDS-2013, наш журнал уже писал (см. Партнёр 3 / 2013). А что делает сегодня эта девочка, когда-то удивившая всех своими вокальными данными? И мы позвонили ее родителям…

Судьба Ангелины сделала крутой вираж и забросила ее в …Америку.

Точнее в Нью-Йорк, прямо в театральный квартал Манхэттена – на Бродвей. Там, возле так называемой «башни Трампа», находится не менее, чем здание башни, знаменитая AMDA – Американская музыкально-драматическая Академия. Ее еще называют «кузницей кадров для Бродвея». А на Бродвее, напомним, находится больше 40 музыкальных театров, в них, в этих театрах родился когда-то жанр мюзикла, и оттуда пошли по миру «Призрак Оперы», «Кошки», «Скрипач на крыше»… Бродвей и Голливуд – родина великих артистов, режиссеров, драматургов, там были заложены основы сегодняшней массовой культуры.

«И вот там-то, в Академии AMDA, учится сейчас Ангелина», – рассказали родители девушки Елена и Виктор Ужеговы.

А было так. Еще не закончив школу, Лина, пройдя все отборочные туры, поступила в одно из Кельнских актерских училищ. Учась там, поняла, что ее призвание не просто сцена, а сцена музыкальная.

Итак, цель была поставлена. Через некоторое время был выбран вуз. Полтора года Лина, как стойкий оловянный солдатик, не давая себе ни поблажки, ни послабления, готовилась к поступлению в Американскую музыкальную академию. Брала дополнительные уроки актерского мастерства. Много читала. Настольными стали книги Стeллы Адлер. Это крупнейший театральный педагог и легендарная актриса, внедрившая в американскую исполнительскую школу учение Станиславского. Каждый день интенсивный английский: Шекспир в подлиннике, шедевры Голливуда в оригинале. Очень непростой тест «английский для университетов» – TOEFL. Мало того, что 120 баллов из 120 возможных трудно набрать даже носителю языка, так еще и сдача этого теста стоит почти пятьсот евро.

Ангелина подрабатывала везде, где могла. Главным образом, аниматором на детских праздниках. То была она принцесса Эльза, то Золушка, то Белоснежка, то Синдерелла и Рапунцель из диснеевских мультиков… В-общем, деньги она заработала. Затем отослала свои документы и видеозаписи монологов и стала ждать. Когда пришли положительные ответы, она выбрала AMDA. И там после второго тура прослушиваний ей сказали: «Вы будете приняты. Обычно мы не сообщаем этого абитуриентам заранее, но Вы талантливы и обязательно будете приняты во все вузы, в которые посылали документы. Но мы советуем Вам выбрать именно наш вуз. Музыкальная сцена – вот Ваш профиль, Ваше призвание». Лина была счастлива. AMDA! Да это настоящая Мекка для молодых актеров. И потом AMDA – это два года учебы в центре Нью-Йорка, а следующие два – в самом Голливуде!

Пока занятия не начались, Лина бегала по этому невероятному городу Нью-Йорку: музеи, театры, Центральный парк, Бруклинский мост – и не верила сама себе: неужели это не сон, неужели мечты сбываются? И вот занятия начались. С шести утра на ногах, с семи – на занятиях, к полуночи доползаешь до кровати. Перед сном что-то прочитать, пролистать. Нет возможности не то что толком пообедать, иногда даже перекусить… Нет возможности даже заболеть: температура, справка от врача? – все равно за пропуски понижают оценки вплоть до отчисления, хоть учеба и оплачена… Экзамены, курсовая сдача этюдов, монологов, диалогов в конце каждого семестра… Танцы, вокал, сценодвижение, сценическая борьба, история театра… И дополнительные занятия сценической речью для полного устранения акцента… И репетиции, репетиции…

«Мой обычный день в школе проходит по-разному, но всегда очень насыщенно, – рассказывает сама Лина. – Каждый день открывает нам какие-то новые, фантастические техники, неожиданные грани нашей профессии, и мы уходим переполненными этими знаниями. Каждая секунда важна, каждая минута – такой плотный график. С первого дня привыкаешь к бешеному темпу. Нельзя расслабляться ни на секунду. Устаем мы в конце дня сильно. Очень жесткая жизнь. Но все это так здорово!»

Лина быстро стала лучшей студенткой курса. И профессор по актерскому мастерству Diane Ciesla, интеллигентнейшая пожилая дама, ученица самой Стеллы Адлер, говорит: «Я счастлива, что у меня появилась такая многообещающая студентка! Только не останавливайся. Работай, работай… И помни: если хочешь попасть в Голливуд – от тебя потребуется ежедневный многочасовой труд. Не меньше 12 часов в день, а часто – больше. Готова ли ты к этому?»

И Лина готова. Сейчас она репетирует роль Иокасты, главную женскую роль в «Царе Эдипе» Софокла, которую сыграет в курсовом спектакле…

А теперь немного о финансах. Театральное образование в Америке – лучшее в мире, но и одно их самых дорогостоящих. К тому же и сама Америка – страна дорогая. Небольшая комнатка в студенческом WG в Нью-Йорке стоит от 1000$ в месяц. Без мебели, которую тоже надо покупать. Хотя бы кровать, шкаф, стол… Половинка жареного цыпленка в имбисе стоит от 18 $… Месячный проездной на метро стоит 140$.

Лина рассчитывала на полную стипендию. Но полной стипендии в AMDA нет. Как лучшей студентке ей назначили – «за талант» – так называемый Scholarship – 7 000$ в семестр. Однако за первый год обучения надо было сразу заплатить около 40 000$, чтобы получить студенческую визу. А еще переезд, а еще обустройство… Родители затянули пояса, взяли кредиты…

Теперь впереди еще год учебы в Нью-Йорке, потом два года – в Голливуде. Каждый год стоит не менее 40 000$. Где взять деньги?

Американские банки кредитуют студентов, но… американцев. Немецкое правительство помогает немецким студентам в виде BAföG, но в пределах Европейского Союза. Русские меценаты готовы спонсировать русскую девочку, но… не с немецким паспортом.

Подработки и участие в кастингах и съемках AMDA разрешает студентам, но только с 4-го семестра. Если повезет, речь пойдет сразу об очень высоких гонорарах. А пока… студенты и их родители вынуждены изыскивать немалые средства на учебу…

Кстати, адрес Ангелины в Instagram: angelinablue_

Мы рассказали о девочке из Кельна, которая учится сегодня в Америке, подает большие надежды… Но сможет ли она завершить учебу в Голливуде? Как не хотелось бы, чтобы из-за нехватки в семье средств ей пришлось бы прервать ее! А если Лина – наша будущая звезда?

Этот случай заставляет подумать вот о чем. Не пора ли нам, соотечественникам, создать для таких случаев Фонд поддержки молодых талантов в области искусства? Глядишь, с миру по нитке, и вырастим мы сообща в поколении наших детей новых прекрасных художников, дизайнеров, артистов, музыкантов… А «Партнёр» стал бы информационным спонсором этого проекта…

Начать можно прямо сейчас: Ангелина Ужегова ищет спонсоров! Откликнетесь!







Мне понравилось? (Проголосовало: 1)

Поделиться: