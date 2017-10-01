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«Партнер» №10 (241) 2017г.

Ваш физиотерапевт-остеопат в Германии – VLADIMIR MAGERA

Остеопатия как целостный комплекс терапии

Остеопатия рассматривает человека как биодинамическое единство трех систем: мышечно-скелетной (позвоночник, конечности, мышцы, суставы, связки), висцеральной (положение и тонус внутренних органов, желёз) и краниосакральной (кости черепа, структуры позвоночника, кровообращение и циркуляция спиномозговой жидкости). Создатель российской школы висцеральной терапии – профессор А.Т. Огулов.

Нарушение в одной из систем влечет за собой компенсаторные изменения во всём организме. Например, долго беспокоящая боль в пояснице может привести к нарушениям работы органов малого таза и кишечника, изменению всей подвижности, ослаблению иммунных реакций. Или чрезмерное нервное напряжение может стать причиной нарушения подвижности, боли в шейном и грудном отделах позвоночника и как следствие головной боли, лабильности настроения, раздражительности. Исходя из этого, остеопаты рассматривают болезнь не как поражение одного органа или системы, а как цепную реакцию, проходящую через весь организм. Боль как симптом болезни – это лишь проявление потери полноценной функциональности или перегрузки какой-либо поверхностной структуры, а причины могут находиться совсем в других анатомических зонах без особой болевой симптоматики.

С помощью остеопатии (длительность сеанса до 60 минут) терапевт старается помочь Вашему организму, рассматриваемому как единое целое, запустить восстановительный процесс и тем самым вернуть комплексное функционирование всех систем. Остеопатия может использоваться при головных болях, головокружении, болях или дискомфорте позвоночника, дискомфорте и болях в ногах, ощущении разной длины ног, дискомфорте и болях в руках, снижении мышечной силы, синдроме хронической усталости, различных нарушениях работы внутренних органов. Стоимость сеанса терапии 80 €. Большинство страховых больничных касс поддерживают застрахованных частично или полностью. Для физиотерапевта необходимо направление на остеопатию от Вашего врача.

Ваш физиотерапевт-остеопат – VladimirMagera* PRAXIS FÜR PHYSIOTHERAPIE UND OSTEOPATHIE Beskenstr. 47, 45879 Gelsenkirchen, Tel.: 0209 15 71 008 Osteopathie-Zertifizierung beim Verband freier Osteopathen (VfO) *2008 Lymph und Ödemtherapeut; *2012 Bobaththerapeut; *2013 Osteopathie; *2014 Heilpraktiker(Physiotherapie); *2015 Manuelle Medizin in der Pädiatrie; *2016 Dozenttätigkeit in praktische Osteopathie; *2017 Viszerale Therapie nach Prof. Alexander Ogulov.







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