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«Партнер» №10 (241) 2017г.

Садовая международная выставка в ФРГ. Идеи для дома, сада

Идеи для дома и сада

Полезная информация

Татьяна Бальцер (Кёльн)

На ежегодной международной садовой выставке были представлены товары для дома, сада и отдыха на природе

Найдутся ли в вашем доме (кладовке, подвале) какие-нибудь старые ящики или, например, небольшие шкафы? Если нет, то стоит поискать такие предметы на блошином рынке. Подобные предметы можно купить всего за пару евро.

Зачем вам эта старая рухлядь? Например, для того, чтобы оформить оригинальный зеленый уголок в саду, на террасе, балконе или в квартире. Стили ретро и кантри в последнее время очень популярны. В этом еще раз можно было убедиться на ежегодной международной садовой выставке, которая проходила в Кёльне в сентябре.

В этот раз свою продукцию показали более 2130 предприятий из 59 стран. В основном – товары для сада и дома, а также для кемпинга и отдыха на природе. Иными словами, представлено было всё, что связывает или может связать нашу жизнь с природой. «Мы производим не просто товар, мы создаем стиль жизни», – говорили многие участники выставки. Имеется в виду стиль комфортной и здоровой жизни. При этом продукция была представлена для самых разных кошельков.

Конечно же, были показаны не только возможности, как из старого сделать новое и необычное. Прежде всего, были представлены новейшие разработки и идеи, многофункциональные садовые домики и садовая мебель, ультрасовременные летние кухни и специальные ковровые покрытия... Одна из новинок – мягкие уголки и ковровые настилы из тканей для использования в саду (Outdoor). А это означает, что они водонепроницаемы, влагостойкие и не выгорают на солнце.

Домашний сад. Если вам очень хочется иметь зеленый оазис, совсем не обязательно приобретать садовый участок. Сейчас появилось много возможностей создать «зеленый оазис» абсолютно везде. Представители садовой отрасли в последнее время интенсивно развивают направление «Urban Gardening», то есть направление, связанное с озеленением лоджий, балконов и жилых комнат. Спрос на такое «квартирное садоводство» огромен. Научно доказано, что растения делают нас счастливее, здоровее и придают нам энергию. А к здоровому образу жизни сейчас стремятся все больше и больше людей, независимо от места проживания.

Вертикальные клумбы. Одно из направлений «Urban Gardening» – вертикальные цветники. Они требуют немного места, но так как грядки и клумбы «в высоту» не только компактны, но и очень красивы, их с удовольствием оборудуют и в саду. В продаже можно найти самые различные приспособления, а те, у кого есть время, умелые руки и много фантазии, могут сделать их сами.

В последнее время очень популярно использование деревянных поддонов-палетт. Или, как уже сказано вначале, – старых шкафов, полок или ящиков. Из них несложно соорудить стеллаж, то есть своего рода стенку для растений. Подойдут также карнизы для штор, перекладины и т.д., на которых можно много чего установить, закрепить: горшки, корзинки, ящички, сумки и прочие емкости с цветами. Подойдет даже старая кухонная утварь: отслужившие свое кастрюли, фарфоровые чайники, какие-нибудь вазы и т.п. Конечно, всё это годится в качестве второго, то есть внешнего цветочного сосуда.

Смартфон вместо садовника. Представьте, что вы сидите где-нибудь на берегу моря, у вас отпуск, а ваши растения на садовом участке поливают и, если нужно, защищают от солнца, приводят в порядок газон... Всем этим управляете вы сами с помощью вашего смартфона. Фантастика? Уже нет. Чудеса техники добрались, что называется, и до садов и огородов. Товары для «цифрового сада» уже есть в продаже. Причем речь идет не только о роботах-газонокосилках. Сейчас возможно установить целую автоматическую систему, которая измеряет влажность почвы и тем самым контролирует полив или, например, с помощью специальных приспособлений дозирует поступление солнечного света, необходимого тем или иным растениям.

Кухня вместе с грилем. Что касается садовых кухонь, то и они всё больше совершенствуются. Новейшие грили – это уже не простенький прибор с жаровней и решеткой. Ультрасовременные садовые кухни представляют собой стол-шкаф с грилем, различными ящичками и возможностью управлять процессом приготовления барбекю и шашлыков. И опять же – с помощью смартфона. Конечно, пока подобные кухни Outdoor – товар из разряда люкс и довольно дорогостоящий.

Старое и новое. На нынешней выставке еще раз можно было убедиться в том, что старое и новое, хорошие традиции и ультрасовременные технологии могут прекрасно сосуществовать на наших садовых участках и в наших квартирах. И это замечательно.

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