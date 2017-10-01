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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Общество >> Полезная информация
«Партнер» №10 (241) 2017г.

Фитнес-студии в Германии оплачивают медицинские кассы

Какие фитнес-студии лучше?

Полезная информация

Татьяна Бальцер (Кёльн)

 


 

Stiftung Warentest протестировал семь крупных спортивных центров

 

Как вы думаете, сколько фитнес-студий существует в Германии? Около 8 600! В большинстве из них установлены самые современные тренажеры, а в некоторых имеются сауны и даже бассейны. И, тем не менее, фонд Stiftung Warentest, протестировавший недавно работу этих спортивно-оздоровительных центров, хороших оценок выставил мало. Проверены были семь крупных сетей фитнес-клубов (Fitnessketten), среди которых такие, как Kieser, Injoy, McFit, FitX, Clever Fit... Но лишь одна сеть получила оценку «gut». Четыре заслужили «befriedigend», а две – всего лишь «ausreichend». И это притом, что оборудование во всех студиях было оценено как хорошее или даже очень хорошее.

 

В чем же проблема? Оказывается, в отсутствии индивидуального подхода, в нехватке внимания со стороны тренеров-инструкторов, часто – в нехватке тренеров вообще. А ведь те, кто пришел в фитнес-клуб впервые, нуждаются в том, чтобы им подсказали, как правильно выполнять те или иные упражнения. Именно это – самое главное в занятиях фитнесом, иначе толку от усилий в лучшем случае не будет никакого, а в худшем – можно получить травму.

 

Единственная сеть тренажерных залов, которая получила хорошую оценку именно благодаря хорошей работе инструкторов с клиентами – Kieser Training. А хуже всех показала себя в этом плане сеть McFit. Правда, месячная плата в Kieser Training составляет около 50 евро, а в McFit – в три раза меньше.

Что же делать тем, у кого пока нет 50 евро в месяц на хороший фитнес-клуб, а желание заняться есть? Существует ли выход?

 

Медицинские кассы оплачивают курсы здоровья

 

Если вы впервые или после очень длительного перерыва решили заняться спортом, то лучше начать не с фитнес-центра типа McFit, где за небольшую месячную плату вы будете предоставлены самим себе, а, например, с оздоровительного курса в физиотерапевтическом праксисе, в каком-либо спортивном объединении или в Volkshochschule. Не все знают: часть оплаты за такие курсы берет на себя медицинская страховка.

 

Большинство медицинских касс системы gesetzliche Krankenversicherung субсидируют два оздоровительных курса в год. Правда, лишь немногие из примерно 70 млн застрахованных пользуются этой привлекательной возможностью. А зря. Медицинские кассы на выбор предлагают курсы четырех направлений:

 

Движение (Bewegungskurse). К ним относятся, например, аквафитнес (Aquafitness), тренинги для спины и позвоночника (Rücken- und Wirbelsäuretraining) или скандинавская ходьба со специальными палками (Nordic Walking). Более 70% курсов, которые субсидируются страховкой, связаны с движением.

 

Снижение стресса и эмоционального напряжения (Stressmanagement und Entspannung). Эти курсы занимают второе место по популярности – 20% от общего числа поощряемых страховкой оздоровительных программ. Это, к примеру, аутотренинг (autogenes Training), прогрессивное расслабление мышц (progressive Muskelentspannung), тай-чи (Tai Chi) или йога (Yoga). Тай чи – это древняя разновидность боевых искусств, которая сейчас используется как методика, направленная на физическое развитие и снятие стресса.

 

Питание (Kurse zur Ernährung). На этих курсах можно узнать много нового о тех или иных продуктах, об их влиянии на работу организма, научиться осознанному подходу к своему питанию.

 

Зависимость от вредных привычек (Sucht). В основном, это курсы для тех, кто хочет отказаться от курения (Kurse zur Raucherentwöhnung).

 

Некоторые курсы – полностью бесплатны

 

Медицинские страховые кассы предлагают либо собственные курсы, либо сертифицированные курсы других специалистов. Курсы, которые они организовывают сами, для застрахованных в большинстве случаев бесплатны. На курсы, предлагаемые другими специалистами, (Volkshochschulen, некоторыми физиотерапевтическими праксисами, фитнес-клубами), застрахованные могут получить субсидии.

 

Какие условия нужно выполнить? Их всего два. Первое: курсы должны быть сертифицированы медицинскими кассами (об этом следует узнать заранее). Второе – участники должны присутствовать не менее чем на 80% занятий.

Оплачивает ли страховка посещение фитнес-клуба? Что касается ежемесячных членских взносов в фитнес-клуб (Mitgliedsbeiträge), то их медицинские кассы не возмещают. Если же за тот или иной курс в фитнес-центре нужно внести отдельную плату, то ее в некоторых случаях кассы могут взять на себя.

 

В принципе в каждой медицинской кассе свои условия. Поэтому сначала узнайте (непосредственно в кассе либо на ее вебсайте), какие курсы здоровья предлагает или субсидирует ваша медицинская страховка.

 

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<< Назад | №10 (241) 2017г. | Прочтено: 111 | Автор: Бальцер Т. |

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