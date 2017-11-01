Общество >> Люди и судьбы

«Партнер» №11 (242) 2017г.

Андрей Николаевич Колмогоров: просто профессор

Академик Колмогоров и его знаменитые школы

Просто профессор. Так называл себя Андрей Николаевич Колмогоров. А был он членом девяти иностранных академий, лауреатом самых престижных научных премий, включая Ленинскую и Государственную. Академик Колмогоров, награжденный семью орденами Ленина и золотой медалью Героя Социалистического Труда, до конца жизни сам себя называл «просто профессором Московского университета».

Гений и злодейство...

Начиная эту статью, я не предполагала, что столкнусь с неожиданной проблемой. Тяжело писать о людях, составляюших цвет мировой науки, людях гениальных, умеющих преодолевать трудности. И сознавать, что они в то же время могли быть клеветниками, доносчиками, ксенофобами, готовыми утопить ближнего без зазрения совести...Далее я постараюсь обойтись без вопиющих подробностей. Во-первых, потому что эти люди – только люди вне зависимости от уровня их мыслительного аппарата. А во-вторых, общество, в котором они жили, не способствовало пробуждению высоких чувств в человеческих душах.

Рассказывая об академикe Андреe Николаевичe Колмогоровe и eгo знаменитых школах, невозможно не упомянуть имена еще нескольких великих математиков, так или иначе причастных к его судьбе. Может быть, не все будут выглядеть так благородно, как хотелось бы... Таков был их мир, и не нам, живущим в другое время, их судить.

«Лузитания»

Говорят, что талант как магнит притягивает к себе другие таланты. Академик Николай Николаевич Лузин любил собирать в Подмосковье своих талантливых учеников. Так появилась «страна» Лузитания – сообщество учеников Лузина, будущих выдающихся математиков ХХ века. Cреди них были Андрей Колмогоров и Павел Александров. Это было то счастливое и наивное время, когда еще верилось в возможность создания человека будущего, гармоничного, умного, с великой душой и прекрасным телом.

Кроме математических семинаров в Лузитании на поэтических вечерах читали хорошие стихи. Ha концертax звучала классическая музыка... Проводились спортивные соревнования. Увы, мечта о всеобщей гармонии так и осталась недостижимой. Но спустя годы возникли знаменитыe школы Колмогорова. И в ниx проявились некоторые черты Лузитании.

Ссора

Об этом конфликте говорили многие. Кто-то о чем-то вспомнил, кто-то что-то кому-то шепнул, написал... Но факт – был тяжелый разговор Лузина с Колмогоровым, закончившийся... пощечиной. Трудно поверить, но Колмогоров залепил оплеуху своему учителю. (Сергею Ивановичу Вавилову приписывают слова: «Вы – первый академик после Ломоносова, который занимается мордобитием».) Ходили слухи, что Лузин намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию Колмогорова. Bспоминали, что Лузин нехорошо обошелся с Александровым, близким другом Колмогорова. Так или иначе, это случилось, что и положило начало травле Лузина, а Колмогоров и Александров выступили против своего учителя.

Шел 1936 год. Обсуждение на партсобрании paзгромной статьи не сулило Лузину ничего хорошего... Один из редких парадоксов того страшного времени – поговорили, пошумели и... всё. Никаких санкций не последовало. Лузина не расстреляли, не посадили, даже не выгнали из Академии. Просто потрепали нервы – мелочь по тем временам…

Кто знает, чувствовал ли Колмогоров свою вину? Но выводы сделал наверняка. Всю жизнь он избегал каких-либо конфликтов с властями, стоял в стороне от политики. Не помогло. Но об этом позже...

Точные науки в стране победившего социализма

Аргумент Колмогорова был «убойным»: стране победившего социализма нужны люди, в совершенстве владеющие точными науками, а математика и физика – это основа создания новых видов вооружения. А социализм нужно защищать.

Вместе с физиком-ядерщиком Исааком Кикоиным он заручился поддержкой Брежнева. В 1963 году вышло Постановление Совмина СССР об открытии физико-математических школ в Москве, Ленинграде, Новосибирске и Киеве. Начало было положено. 46 школьников, победителей и призеров Всероссийской олимпиады по математике, вместе с Колмогоровым провели каникулы в летней математической школе. Aкадемик и его аспиранты читали лекции, а в свободное время ходили в походы. 19 лучших учеников продолжили учебу в математической школе-интернате при МГУ.

Новая система образования стала любимым детищем Колмогорова на протяжении многих лет. Он мечтал не о школьниках, прилежно выучивших урок, а о тех, отмеченных божьей искрой, которых можно будет ввести в мир науки, воспитывая в них математическое мышление. Речь шла не об элитарных учебных заведениях и не о подготовке узких специалистов. Будущим гениям точных наук вузовские преподаватели рассказывали об истории Древнего мира, о музыке, архитектуре, изобразительном искусстве. Больше, чем в обычных школах, уделялось внимание спорту. Как не вспомнить Лузитанию с ее мечтой о всеобщей гармонии!

Школы Колмогорова не ориентировались исключительно на столичных детей. Его главным желанием было привлечь к научному творчеству ребят, живущих вдали от ведущих научных центров. Именно с этой целью была создана «Специализированная школа-интернат № 18 физико-математического профиля при МГУ им. М. В. Ломоносова», а также школы-интернаты в других городах. В 1964 году академик П. Л. Капица предложил издавать специальный журнал.

«Квант»

В январе 1970 года вышел в свет первый номер журнала «Квант». Главным редактором стал академик И. К. Кикоин, первым заместителем – академик А. Н. Колмогоров. Журнал давал возможность детям, где бы они ни жили, знакомиться с увлекательными физико-математическими проблемами, заинтересовать их, открыть им двери в мир науки. Это тоже было частью программы А. Н. Колмогорова. В 1985 году эксперты ЮНЕСКО признали «Квант» уникальным в своей области журналом. Два сборника статей из «Кванта» были выпущены во Франции. Американское Математическое Общество выпустило «Kvant Selecta» – три тома избранных статей из «Кванта».

Всю свою жизнь академик Колмогоров занимался математикой. Будучи одним из самых известных математиков своего времени, он заботился о будущем науки, уделял огромное внимание подготовке новых поколений математиков. Казалось бы, ну что еще?!

«Буржуазная зараза»

В 70-е годы ХХ века Колмогоров предложил ввести в школьный курс математики элементы неэвклидовой геометрии. Скорее всего, это были бы действительно ознакомительные лекции, дающие представление еще об одной ветви науки. Что тут можно было усмотреть преступного...Усмотрели... С полного благословения «друзей»-математиков началась вакханалия в прессе. Вряд ли все авторы статей понимали разницу между интегралом и дифференциалом, но уж как сотворить «погромное» дело, они знали точно на пять с плюсом. И пошло-поехало... «Чуждое влияние буржуазной идеологии», «буржуазная зараза», «куда ведут такие реформы?»

Состоялось общее собрание членов oтделения математики АН СССР. Его организаторы и вдохновители пожелали остаться неизвестными. Новая программа по математике для средней школы, новые учебники, – всё, что в области образования делал Колмогоров, высоким собранием было признано «неудовлетворительным». Самое любопытное, что программа с тех пор принципиально не изменилась, и в дальнейшем никто против нее не выступал.

Вот отрывок из одной статьи того времени:

«…я сам слышал... среднее математическое образование в Советском Союзе поставлено очень хорошо и что ему дается высокая положительная оценка печатью Соединенных Штатов. Похвала врагов есть дурной признак. Стоит заметить, что сам А. Н. Колмогоров в это время получил Государственную премию Израиля. Возможно, там высоко оценили разгром, происходящий в средней школе Советского Союза». Автор этого «шедевра» – академик Лев Понтрягин, один из крупнейших математиков XX века. И вот такое...Зачем? А дальше – больше. В 1979 году Колмогоров был избит в подъезде своего дома. Он потерял зрение. Виновных не нашли. Продолжал работать – преподавал в созданной им школе. Потом слег окончательно. До последнего дня за ним ухаживали его ученики.

Он умер в 1987 году в возрасте 84 лет.

И при жизни, и после смерти Колмогорова физико-математические школы подвергались всевозможным проверкам. Присылали различные комиссии, проверяли пожарное, санитарное и прочие состояния. Пытались увольнять вузовских преподавателей, холили и лелеяли жалобщиков. И всякий раз за любимое детище Колмогорова горой вставали бывшие ученики ФМШ.

Однажды в Новосибирске попытались было организовать судебный процесс. К счастью, прокурор оказался выпускником физматшколы. Судя по всему, школы Колмогорова давали не только серьезное математическое, но и общечеловеческое образование.

Если бы...

Историю становления многих советских ученых смело можно назвать историей борьбы за то, чтобы:

вступить в партию,

получить лабораторию,

отодвинуть конкурентов,

выстоять в противостоянии с недругами,

не прослыть врагом народа,

и прочая, и прочая...

Академик Колмогоров мечтал, чтобы карьера ученого была связана исключительно с его талантом и успехами в науке. За это он и боролся всю жизнь.



Ирина Парасюк (Дортмунд)

Мне понравилось? (Проголосовало: 0)

Поделиться: