Политика >> Европейский Союз

«Партнер» №6 (237) 2017г.

Что должен и что может сделать Эммануэль Макрон

Большой шанс обновить Францию и Евросоюз

Что должен и что может сделать Эммануэль Макрон

Во Франции задул мощный ветер перемен. Победа на президентских выборах новичка без собственной партии кардинально изменила политический ландшафт. Парламентские выборы 11 и 18 июня могут окончательно расчистить путь для давно назревших реформ.

Что самое сенсационное в избрании Эммануэля Макрона президентом Франции? Нет, не его возраст, хотя 39-летнего главы государства у французов не было со времен Наполеона. И уж точно не его брак с бывшей учительницей, хотя всевозможные СМИ долго муссировали именно эту тему.

Прагматичный политик 21-го века

Подлинная сенсация состоит в том, что Макрон меньше чем за год сумел кардинально изменить политический ландшафт Франции. Здесь со времен Второй мировой войны фактически действовала двухпартийная система: президентом становился либо консерватор, либо социалист. Но на сей раз кандидаты от двух крупнейших партий даже не попали во второй тур президентских выборов.

Так на наших глазах рухнула французская политическая модель 20-го века. Ее крах, по всей видимости, окончательно подтвердят парламентские выборы 11 и 18 июня. В стране, уставшей от экономического и политического застоя, возник запрос на решительные перемены, на новые лица и нестандартные партийные программы. В этом смысле появление Макрона вполне закономерно: это новый тип лидера, это политик 21-го века.

Его взлет означает серьезное ослабление традиционных для Франции политических сил: как консервативного католического крестьянства, так и проповедующего левые и даже коммунистические взгляды рабочего класса и его профсоюзов.

«Наймит капитала» требует реформ

Макрон – не правый и не левый, он готов и у тех, и у других перенимать разумные предложения. Это делает его прагматичным центристом, выразителем интересов новой ключевой политической силы – образованных жителей больших и средних городов, приверженных социальной рыночной экономике, либеральным ценностям и идее единой Европы.

Тот факт, что Макрон учился в элитных учебных заведениях и одно время был преуспевающим банкиром, превращает его в глазах левых в «наймита капитала». Сторонники, наоборот, видят в его карьере и заработанных немалых деньгах свидетельство его компетентности в экономических вопросах. Назначив премьер-министром умеренного консерватора Эдуара Филиппа, новый французский президент четко дал понять, что взял курс на рыночные реформы.

А это именно то, в чем Франция нуждается сейчас больше всего. Французы, обладающие огромным индустриальным и инновационным потенциалом, пока, в отличие от немцев, не смогли в полной мере воспользоваться плодами глобализации (что привело к усилению радикальных правых и левых сил с протекционистскими требованиями). Объясняется это, прежде всего, тем, что экономика и социальная система скованы во Франции устаревшими законами времен правления социалистов.

Париж и Берлин хотят изменить ЕС

Макрон, будучи популярным министром экономики при президенте Франсуа Олланде, начал реформировать неэффективный рынок труда, что вызвало бурные протесты левых профсоюзов. На выборы он шел с обещанием довести дело до конца и тем самым дать мощный импульс развитию страны. В Германии аналогичные реформы (Agenda 2010), проведенные канцлером Герхардом Шрёдером в 2003-2005 годах, обеспечили ФРГ продолжающийся по сей день устойчивый экономический подъем и резкое сокращение безработицы.

Ни в одной другой стране Евросоюза президент не наделен такими полномочиями, как во Франции. Тем не менее, для проведения реформ Эммануэлю Макрону понадобится поддержка парламента. Поэтому он сразу после победы 7 мая начал преобразовывать свое движение «Вперед!» в партию и готовить ее к парламентским выборам в июне. При выдвижении кандидатов в депутаты он следовал тому же принципу, что и при формировании правительства: приглашал и консерваторов, и социалистов, делал ставку на неординарные личности, примерно половину мест предоставлял женщинам.

Первый зарубежный визит новый президент Франции по традиции нанес в Германию. Немецкие социал-демократы хотели бы видеть в Макроне «своего», однако он по своим взглядам, думается, все же ближе к сдвинувшимся в центр немецким христианским демократам во главе с Ангелой Меркель.

Но и с теми, и с другими этот убежденный европеец готов возглавить движение по реформированию оказавшегося в кризисе Евросоюза. Можно не сомневаться: самое позднее осенью, после выборов в немецкий бундестаг, Париж и Берлин выступят с крупными инициативами по обновлению ЕС и существенному углублению сотрудничества в еврозоне.

«Курс Консалтинг» (Кёльн)





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