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Территория женщин. Группа «Русскоязычные мамы Германии»
Территория женщин
Интернет-сообщества
Группа «Русскоязычные мамы Германии»
Группа «Русскоязычные мамы Германии» – бесспорно, из числа состоявшихся. Всего за два года своего существования это Facebook-сообщество объединило 16.000 женщин и стало самой большой русскоязычной группой в Германии!
Создательница группы Наталия Куделя рассказала нашему журналу о жизни группы.
– Наталья, расскажите немного о себе. Откуда Вы? Как долго живете в Германии?
– Я из Украины. Приехала в Германию 13 лет назад как иностранная студентка. Успешно окончила университет по специальности «Управление бизнесом». Последние 3 года живу в прекрасном городе Вюрцбург, работаю менеджером по Восточной Европе в международном отделе университета прикладных наук Вюрцбург-Швайнфурт (FHWS).
– Как Вы пришли к созданию сообщества мам Германии?
– Вы, очевидно, предполагаете, что идея создания этого сообщества пришла ко мне во время беременности или при первых сложностях с ребенком. Так чаще всего и происходит.Но... испытать радость материнства мне еще только предстоит! А создание группы напрямую связано с моей работой. Дело в том, что, желая привлечь студентов из стран СНГ, я обратила внимание, что на Facebook очень много «мамских» сообществ во всех странах мира. Думаю, ни для кого не секрет, что в странах Восточной Европы решение о выборе университета принимают до сих пор, как правило, родители, а не сам ребенок. Поэтому я начала рассказывать о FHWS в сообществах разных стран, таких как «Мамы в США», «Мамы в Англии» и пр. Когда дошла очередь до рекламы в группе «Мамы в Германии», оказалось, что такого сообщества нет. Вот я его и создала, с мыслями о том, что в будущем оно мне обязательно пригодится, ведь в Германии я одна, без семьи и родственников, а став матерью, столкнусь со многими вопросами.
– Создавая группу, предполагали ли Вы, что ее ждет такой успех?
– Я создавала сообщество без каких-либо ожиданий. Не имея совершенно никого опыта в этой сфере, я и не мечтала, что всего за два года эта группа станет самой большой русскоязычной группой в Германии и, по словам многих ее участниц, «самой любимой, полезной и дружной».
– Расскажите нам немного об участницах сообщества....
Полностью эту статью вы можете прочесть в печатном или электронном выпуске журнала «ПАРТНЁР».
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По вопросу льготной подписки обращайтесь, пожалуйста, к руководителю группы Наталье Куделе.
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