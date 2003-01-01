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«Партнер» №6 (237) 2017г.

Электронная подписка – теперь и у журнала «Партнёр»

Электронная подписка, или «Партнёр», который всегда с тобой

Такую услугу предлагают сегодня все ведущие журналы, теперь вот и «Партнёр» присоединился. Все труднее дается современному человеку работа с бумагой, уже выросло поколение, привыкшее воспринимать информацию с экрана, а не с бумажного листа. Многие традиционные печатные издания по всему миру вводят подписку на электронную версию, а некоторые – представлены только в Интернете. В этом смысле и «Партнёр» не отстает, хотя об отказе от бумажной формы мы даже не думаем.

Сегодня содержание журнала почти полностью выводится на сайт издания www.partner-inform.de, там же находится и архив журнала за много лет. Однако в таком представлении журнала неизбежны перемены, издательство предполагает в дальнейшем не размещать свежие журнальные материалы сразу же по появлении бумажного издания. Зато мы предлагаем современную альтернативу печатному изданию – электронную версию журнала «Партнёр». Это означает возможность получать наш журнал в формате PDF, как один файл, по абонементу (подписке) или однократно.

Вот основные достоинства такого способа доступа к журналу:

Вы получаете свежий номер журнала одновременно с отправкой макета в типографию, то есть на пять-шесть дней раньше , чем бумажная версия появляется в киосках или приходит к вам домой по подписке

, чем бумажная версия появляется в киосках или приходит к вам домой по подписке Журнал всегда с вами , вы можете его читать и дома на компьютере или ноутбуке, и на мобильных приборах, смартфонах и планшетах. При этом вы пользуетесь журналом, как и бумажным, независимо от подключения к Интернету

, вы можете его читать и дома на компьютере или ноутбуке, и на мобильных приборах, смартфонах и планшетах. При этом вы пользуетесь журналом, как и бумажным, независимо от подключения к Интернету Журнал «Партнер» расходится не только по Германии, его подписывают русскоговорящие читатели разных стран – для них электронная подписка особенно выгодна по быстроте доступа и отсутствию расходов на доставку

и отсутствию расходов на доставку Наличие интерактивных ссылок на Интернет-ресурсы позволяет перейти к ним в один клик , что несравненно удобнее, чем считывать адрес со страницы и вписывать его в адресную строку браузера

, что несравненно удобнее, чем считывать адрес со страницы и вписывать его в адресную строку браузера Вы можете архивировать журнал, книжной полки для этого не понадобится. А если вас интересует определенная тема, то можете вырезать (программы работы с PDF-файлами это легко позволяют) отдельные материалы и хранить их...

Наконец, стоимость: электронная версия журнала стоит дешевле бумажной.

Итак; цена, быстрота, комфорт – именно это и гарантируется вам электронной подпиской.

Теперь – как это делается. Для пользователя Интернета просто и удобно. Шаг первый – вы должны быть зарегистрированным пользователем сайта www.partner-inform.de, что, кстати, открывает вам доступ ко всем его ресурсам (блоги, комментарии, покупка билетов, размещение объявлений, поиск знакомств и т.п.). Альтернативно можно входить на сайт через Facebook.

Далее необходимо заполнить предлагаемую форму подписки, точнее, дополнить, так как поля с данными подписчика автоматически переносятся из ранее заполненной формы регистрации на сайте.

Оплата производится наиболее доступными и распространенными способами: перевод денег из Sparkasse (Sofortüberweisung) или оплата через международный платежный сервис PayPal, хорошо знакомый посетителям Интернета. Но можно, конечно, и просто перевести деньги на счет издательства, можно даже, если кто захочет, зайти в издательство и лично заплатить. В самое ближайшее время планируется также ввести возможность оплаты кредитными карточками Visa и MasterCard.

Предложение по электронной подписке достаточно гибкое, вы можете выбирать между различными вариантами, от единичного номера до 12-ти месяцев, естественно, чем на большее число номеров журнала вы подписываетесь, тем дешевле будет для вас каждый из них.

Более того, проводятся ознакомительные акции, когда стоимость издания резко снижается. Подобные акции делаются время от времени, их продолжительность 1-3 месяца, не исключено их продление или повторение.

Абонемент Зона 0 (Германия) Зона 1 Зона 2 Регулярная

цена, евро Акция, евро Регулярная

цена, евро Акция, евро Регулярная

цена, евро 1 мес. 2 1 1,5 1 1 3 мес. 6 3 4,5 3 3 6 мес. 11 8 5 12 мес. 20 15 10

В таблице представлены цены на подписку, как регулярные, так и в рамках акций. Предусмотрены три зоны: Зона 0 – это Германия; Зона 1: «богатые» страны, включая весь ЕС (кроме Германии), США, Канада, Израиль, Австралия, Япония и т.д.; Зона 2 охватывает все остальные страны, включая Россию и Украину.

Файл в формате PDF имеет размер от 40 до 60 Мб, меньше, чем у многих иллюстрированных журналов. Время загрузки, как правило, не превышает одной минуты. Стоит попробовать!

Заказать электронную версию журнала можно здесь.





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