Общество >> Полезная информация

«Партнер» №6 (237) 2017г.

Цена головы. Велосипедные шлемы

Новые товары и услуги

Все остальные части тела тоже жалко, но все-таки голову надо беречь особенно. Согласно немецким исследованиям, в более чем 50% смертельных случаев с велосипедистами причиной являлась травма головы, и ни в одном из случаев погибшие не были защищены шлемами.

Особенно важно носить велошлем детям, поэтому в ряде стран это стало обязательным. Во всех странах ЕС, например. Для взрослых в ЕС такого жесткого требования нет, но вот в Австралии и Новой Зеландии, во многих регионах Канады и США отсутствие шлема карается штрафом, равно как и для мотоциклистов. Между тем далеко не все готовы добровольно украшать свою голову защитным приспособлением, особенно молодежь, что, увы, не остается без последствий. Неприятие обязательных к ношению велосипедных шлемов, кстати, привело в некоторых странах (Дания, Канада, Австралия) к заметному снижению числа велосипедистов, на 20-40%. И все-таки дело идет к тому, что каждый велосипедист обязан будет пользоваться защитным шлемом. Ситуация с оплатой лечения больничной кассой после травмы приближается к таковой для автомобилистов и мотоциклистов: попал в аварию с не пристегнутым ремнем безопасности или без шлема – страховка в полной мере расходы по лечению не переймет.

Так что всем велосипедистам, кто еще шлемом не обзавелся, следует на эту тему серьезно задуматься, головой, пока еще целой. Кстати, для любителей скейтборда, роликовых коньков и самокатов – тоже, там ведь опасностей даже больше.

Мы писали уже об электровелосипедах (e-Bike), получающих сейчас всё большее распространение. Для их владельцев защитный шлем в силу больших скоростей движения еще необходимее, чем для просто велосипедистов «без мотора». Однако по закону велосипедисты и владельцы e-Bike равны, так что защита последних – их собственное дело. Но существуют еще и особо мощные и быстрые электровелосипеды, так называемые S-Pedelec, развивающие скорость до 45 км/час. Для их владельцев действуют те же правила, что и для владельцев мокиков, включая и обязательное пользование защитным шлемом.

Итак, что представляет собой современный велосипедный шлем?

Их несколько разновидностей, как и велосипедов: для просто велосипедистов, ездящих по делам, на учебу или на прогулку, для горных и спортивных поездок (MTB), для скоростной шоссейной езды, гонок. Конечно, тем, кто носятся по шоссе или по пересеченной местности, совершают прыжки в полосе искусственных препятствий, защита нужна посолиднее, но рассмотрим мы пока только шлемы общего назначения, для взрослых и детей.

Главное в шлеме – безопасность, поэтому они должны иметь знаки сертифицирования (Prüfsiegel), принятые в Германии и ЕС, включая отметку TÜV, и выполнены должны быть по стандарту DINEN 1078. Обратите внимание, указана ли страна-производитель, например, Китай или Германия, или вообще не указана. Конечно, лучше если ваш шлем выпущен известной фирмой, например UVEX, Cratoni, Casco или Abus, хотя марочные изделия всегда дороже, чем безымянные.

Практически все шлемы изготавливают из уплотненного пенополистирола (он же пенопласт), поверх иногда наносят красивое лакированное полимерное покрытие. Шлем должен быть изготовлен (обращайте на это внимание при выборе) как одна деталь, а не состоять из нескольких, соединенных между собой, подобные шлемы обеспечивают минимум защиты. А защищают голову при ударе они за счет, в первую очередь, микропористой структуры полистирола. Энергия удара расходуется на деформацию пор, а не воздействует непосредственно на голову. Если шлем при ударе не гасит всю его энергию, то происходит удар черепа, но не о внешний предмет, а о внутреннюю, сравнительно мягкую, поверхность шлема, что обеспечивает дополнительную защиту. И тут очень важный фактор – правильное прилегание шлема к голове. Чем плотнее прилегание, тем по большей поверхности головы распределяется сила удара, соответственно снижается и его давление. Поэтому шлем должен точно соответствовать размеру головы.

Как и любую вещь, предназначенную для носки, его лучше примерять при покупке, а при покупке через Интернет надо быть уверенным, что его можно легко вернуть. Перед покупкой измерьте обхват головы в сантиметрах, измерять надо над ушами, это главный параметр при выборе шлема. И все-таки шлем может сидеть несколько свободно, не страшно, в большинстве качественных шлемов предусмотрена регулировка натяжения охвата головы (Kopfring) – для этого обычно сзади имеется специальное регулировочное колесико.

Итак, главное при выборе шлема – чтобы он хорошо прилегал к голове, не создавая ощущения дискомфорта, ведь вы будете носить его часами. Шлем должен располагаться горизонтально, не закрывая лоб, обеспечивая хороший обзор и не выше дюйма над линией бровей.

Между головой и шлемом находятся мягкие съемные поролоновые прокладки на «липучках», они обеспечивают комфорт при носке, их можно стирать и менять.

Все поверхность шлема покрыта отверстиями в виде щелей, это необходимо для вентиляции, иначе летом легко перегреть голову при долгой езде. В марочных шлемах щели затянуты сеткой от насекомых.

К числу важных элементов шлема относятся регулируемые ремешки крепления, амортизатор ремня крепления на подбородке, козырек и, что особенно важно для детских шлемов, рефлекторы-отражатели (иногда даже небольшие LED-лампочки), увеличивающие безопасность в темное время.

В магазинах и в Интернете можно купить детский или даже взрослый шлем всего за 10 евро, однако помните, покупая дешевку, вы экономите на собственной голове.

Вес шлема – чем меньше, тем лучше, но не за счет безопасности. Современные шлемы легки, 250-450 г, и не вызывают утомления от продолжительной носки.

В любом случае, самый дешевый шлем лучше, чем никакой

Существуют также дизайнерские велошлемы, на шлемы вовсе не похожие, замаскированные под шапки или шляпы, однако на самом деле они обладают всеми параметрами надежных велошлемов.

Шлемы, побывавшие в аварии, ремонту не подлежат. Эксперты советуют после первого серьезного случая падения с ударом о шлем, больше его не применять, даже если внешне он не выглядит дефектным – оценить состояние шлема после сильного удара очень сложно, он может иметь незаметные внутренние трещины и следующего удара не выдержать, лучше не рисковать.

Более того, пластик, из которого делаются шлемы, не слишком долговечен, так что даже если никаких ударов ваш шлем в течение пяти лет не испытал, его все равно пора сменить.

Цена – для многих решающий фактор при выборе шлема. Повторим, однако, еще раз, даже дешевый шлем лучше никакого и на собственной голове не стоит экономить. Самые дорогие шлемы стоят до 150 евро, самые дешевые – 10, а за 40-80 евро можно купить отличный марочный шлем.

Велосипедные шлемы регулярно тестируются, сравнение ведется по таким параметрам как: зашита от удара, комфорт, вес, удобство обращения, вентиляция, устойчивость от прямого нагрева (не все любят яркое солнце), а также наличие вредных веществ (пластик, все-таки, и синтетические красители), стоимость, наконец.

По данным новейшего тестирования, проведенного Stiftung Warentest 2017-05, каждый второй из оцениваемых шлемов получил оценки «хорошо».

Особое внимание уделяется детским велошлемам, которые, напоминаем, обязательны к ношению. Недавно ADAC протестировал 19 шлемов по цене от 22 до 75 евро, большинство из них оказалось достаточно качественными, но... три теста не выдержали по причине вредных химических веществ, присутствующих в ремешках или в амортизирующих прокладках, два шлема оказались просто слишком просторными для маленьких детских головок (не покупайте их на вырост, это опасно!), еще два шлема обладали недостаточной вентиляцией, что чревато перегревом. Победителями стали Nutcase Kids Daisy (оценка 2,1, цена 65 евро, вес 336 г) и Abus Anuky (оценка 2,3, цена 47 евро, вес около 220 г).

Общим слабым местом для велошлемов как для взрослых, так и для детей, была слабая защита височной области, ее обеспечивают только шлемы в виде котелка (каски) для экстремальных видов велоспорта. Однако, как замечают эксперты, в последние годы в этой области отмечено улучшение. Для эффективной зашиты висков имеет значение правильное ношение шлема, горизонтальное, равно как и его правильно подобранный размер.

Главное: без шлема в седло не садиться!

С.Мучник

Мне понравилось? (Проголосовало: 0)

Поделиться: