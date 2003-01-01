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«Партнер» №6 (237) 2017г.

Эксперты отвечают. Дом на четыре в Германии – не делится

Эксперты отвечают. Дом на четыре – не делится

Материалы рубрики подготовил

Александр Шабан (Лемго)





Мы с мужем купили дом в кредит на 15 лет на две семьи. Наши семьи – это мы с мужем и наш сын с женой. Все четверо внесены в Grundbuch и в кредитный договор. Но так получилось, что сын решил развестись. За кредит и проценты мы платили 7 лет, но выплатили только небольшую сумму. Долг банку еще большой, плюс проценты за 8 лет. Недвижимость в последнее время подорожала, и бывшая сноха хочет получить свою долю от прибыли. Но как это рассчитывается? А если прибыли нет? Новая цена за дом не превышает долга банку? И имеет ли она право требовать продать дом или может претендовать только на продажу своей 1/4 части?

Галина К., Гамбург

Ваш вопрос достаточно сложный, потому что затрагивает не только область права владения домом, но и вопросы семейного права. Насколько ваша сноха может претендовать на какую-то долю, может решиться только в случае распределения накопленного в браке имущества (Zugewinnausgleich). Предъявлять же требование по отношению ко всем владельцам дома о продаже общего дома с последующей выплатой причитающейся ей доли ваша сноха не может. Она имеет право только продать свою долю дома третьему лицу. Но нужно понимать, что лицо, заинтересованное в покупке четвертой доли, найти будет сложно – вряд ли кто-то захочет, например, купить одну комнату в общем доме, где живут две чужие семьи. Но она может продать свою долю кому-либо из вас.

Чтобы определить актуальную стоимость вашего дома, нужно сделать экспертизу (Wertgutachten). Такую экспертизу делает банк или эксперт, которого вы можете нанять.

Чтобы расставить все точки над i в вопросе определения доли вашей снохи и распределения имущества, мы рекомендуем также вашему сыну для начала проконсультироваться у адвоката по семейным вопросам.

Ответы адвокатов на страницах журнала и сайта не могут заменить индивидуальную консультацию и являются общей информацией.

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