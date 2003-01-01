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«Партнер» №6 (237) 2017г.

Эксперты отвечают. Не спешите с увольнением в Германии

Эксперты отвечают. Не спешите с увольнением

Материалы рубрики подготовил

Александр Шабан (Лемго)

Я уже много лет работаю на одном предприятии, до последнего времени меня всё устраивало. Но в последние месяцы нам стали задерживать зарплату, а в следующем месяце, как говорят коллеги, нам вообще могут ее не выплатить. Ходят слухи, что у фирмы возникли значительные финансовые затруднения. Что мне делать в такой ситуации? Ведь мне нужно семью кормить. Увольняться и искать другую работу? Заплатит ли мне в этом случае что-то биржа занятости (BundesanstaltfürArbeit, AgenturfürArbeit).

Феликс Р., Бохум

Мы не советуем вам спешить с увольнением. Ведь у вас есть законное право на ваше рабочее место и на заработную плату – независимо от финансовых затруднений предприятия. Даже в том случае, если работодатель не может вам больше платить, у вас, согласно законодательству, есть право в течение максимум трех месяцев до официального момента открытия процедуры банкротства на так называемые Insolvenzgeld, которые должна выплатить вам биржа труда (Bundesanstalt für Arbeit). Естественно, на всякий случай мы рекомендуем вам начать поиск нового рабочего места, т.к. если в будущем предприятие не сможет больше выплачивать вам заработную плату, то ваш трудовой контракт будет расторгнут.

Но если вы уволитесь по собственному желанию, то в течение 12 недель пособие по безработице (Arbeitslosengeld) вам выплачиваться не будет – вы потеряете на это право.

Елена Серёгина, адвокат

Адвокатское бюро KLEKRECHTSANWÄLTE,

Тел.: 069 82900016

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