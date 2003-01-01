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Эксперты отвечают. Как избежать банкротства в Германии?
Эксперты отвечают. Как избежать банкротства?
Материалы рубрики подготовил
Александр Шабан (Лемго)
Не так давно я решил основать собственную фирму в форме «Общества с ограниченной ответственностью» – ООО (GmbH). Дела вначале шли неплохо. Но основной заказчик, на которого делалась ставка, меня подвел – из-за этого предприятие в течение последних месяцев испытывает финансовые сложности. А мне в следующем календарном месяце нужно выплачивать и налоги, и зарплату работникам, но на сегодняшний день средств нет. Дополнительных возможностей изыскать средства для оплаты возникших задолженностей тоже нет. Какие действия мне необходимо предпринять в данной ситуации? Есть ли какой-то выход?
Предприниматель Антон Г., Ахен
Нужно признать, что вы действительно находитесь в достаточно сложной ситуации, чтобы суметь избежать личной ответственности. Именно поэтому вам как можно быстрее необходимо обратиться за помощью к адвокату, который специализируется на вопросах банкротства предприятий.
Если же речь идет о возможности временного прекращения платежей, т.е. у вас еще есть надежда и бизнес-варианты, что в течение последующих трех недель, по крайне мере, 90 % платежных требований будут удовлетворены, то подавать заявление об открытии процедуры банкротства не нужно. Однако в случае, когда платежные требования в размере более чем 10 % не будут погашены в течение трех недель, вы, как руководитель предприятия, должны обязательно подать заявление о банкротстве. В противном случае у учредителей остается только одна возможность, чтобы избежать процедуры банкротства: предоставить обществу свои собственные сбережения на увеличение уставного фонда или в качестве займа.
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