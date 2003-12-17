Политика >> Германия

«Партнер» №3 (246) 2018г.

Андреа Налес. Человек и политик

Страна должна знать своих лидеров

Немецкие журналисты окрестили эту женщину die Trümmerfrau. Это означает, что ее задача заключается в том, чтобы собрать Cоциал-демократическую партию Германии из множества обломков, в которые СДПГ превратилась за последний год. Эту женщину зовут Андреа Налес (AndreaNahles), ей всего 47 лет. Если не случится ничего из ряда вон выходящего, вскоре она станет новым председателем СДПГ. Впервые за более чем полуторавековую историю этой старейшей социал-демократической партии пост главы партии займет женщина.

Вот краткий послужной список Андреа Налес: 1988 год – вступление в партию, 1993-1995 гг. – председатель Союза молодых социалистов земли Рейнланд-Пфальц, с 1995 г. – председатель Союза молодых социалистов Германии, с 1997 г. – член правления SPD, с 2003 г. – член Президиума, с 1998 г. – депутат бундестага, с 2009 г. – генеральный секретарь SPD, с 2013 по 2017 год – министр по трудовым и социальным вопросам в коалиционном правительстве Ангелы Меркель, с конца 2017 года – руководитель фракции SPD в бундестаге. Сегодня, когда Андреа Налес номинирована, но еще не назначена на пост руководителя Cоциал-демократической партии Германии, можно сказать, что в 47 лет ее настоящая политическая биография только начинается. И какая цыганка предскажет, чем она закончится.

Краткая биография

Андреа Налес родилась 20 июня 1970 года в семье каменщика в городке Мендиг (земля Рейнланд-Пфальц). В 1989 году она закончила гимназию и поступила в Боннский университет, где изучала политические науки, философию и германистику. Она проучилась 20 семестров, но диплом университета так и не получила в связи с невозможностью совмещать учебу и политическую деятельность. Несмотря на это, в 2004 году она начала работу над докторской диссертацией, которую пришлось прервать по той же причине. В 2009 году вышла замуж за искусствоведа Маркуса Фрингса, а в 2011 году у супругов родилась дочь.

Политические взгляды

Нельзя сказать, что политические взгляды человека являются неизменными, как, скажем, цвет глаз. Наблюдая за собственной политической трансформацией и взглядами своих сверстников, я пришел к выводу, что политические взгляды человека меняются: чем старше он становится, тем более правых взглядов придерживается. Поэтому говорить о политических взглядах следует только в контексте в связи с рассмотрением какого-либо вопроса.

Сегодня Андреа Налес считают представителем левого крыла социал-демократов. Что это конкретно означает? Человек, производство, прибыль, производственные отношения, прибавочная стоимость (читайте Карла Маркса) – вот основные темы, которыми, по ее мнению, должна заниматься партия. Андреа Налес приемлет критику капитализма и глобализации, но, как говорят, в пределах разумного, не допуская перехлестов, как это делает левая партия, в большинстве своем состоящая из бывших коммунистов. Именно поэтому, считает Налес, социал-демократы не должны вступать с ними в коалицию, чтобы не скатиться до уравниловки: всё отнять и поделить.

Андреа Налес как человек и политик

О себе Налес говорит, что она человек исключительно надежный, чуждый всякого тщеславия. Не каждый человек может похвастаться подобными добродетелями, а политиков, лишенных тщеславия, можно сосчитать по пальцам одной руки. Когда журналисты или коллеги говорят о человеческих качествах Андреа Налес, они стараются избегать конкретики, а прибегают, как правило, к метафорам. Ее сравнивают с боксером, утверждают, что сегодня она – единственный настоящий мужчина в руководстве социал-демократической партии.

И это – чистая правда. В свое время она не побоялась идти напролом. В 2005 году Налес решилась выставить свою кандидатуру на пост генерального секретаря партии, хотя тогдашний председатель партии Франц Мюнтеферинг был категорически против. Налес выиграла этот поединок, и Мюнтеферинг ушел в отставку. После этого ее стали называть «убийцей королей», и это название несколько лет ее преследовало.

В настоящее время социологи и политологи задаются вопросом, почему она, видя, что партия катится в пропасть, так медлила с «захватом» власти. Почему она не противостояла Мартину Шульцу и позволила ему сделать те грубые ошибки, которые он совершил и которые привели партию к катастрофе? На подобные вопросы нет рационального ответа. Все политики в первую очередь – люди, и потому ничто человеческое им не чуждо, они имеют право на ошибки. Налес – не только политик, стремящийся к власти, но и мать шестилетней дочери, которая живет у бабушки в городе Вайлер. Поэтому решение стать председателем партии и сменить местожительство было, вероятно, самым тяжелым в ее жизни.

Какой будет Андреа Налес в кресле руководителя партии? Кто может ответить на этот вопрос? Сколько мы видели в жизни примеров, когда совершенно нормальный, адекватный и порядочный человек, став начальником, полностью менялся, причем далеко не всегда в лучшую сторону. В этом виноват не столько он сам, сколько его окружение. Всегда найдется достаточное число подхалимов, карьеристов, завистников, которые любыми средствами добиваются благосклонности начальства. А начальник – тоже человек, и сердце у него – не камень.

Андреа Налес как спаситель партии

На последнем съезде партии, на котором обсуждался вопрос о вхождении социал-демократов в большую коалицию вместе с CDU/CSU, Налес с возмущением слушала выступления молодых делегатов, которые призывали отказаться от союза с Меркель и перейти в оппозицию, чтобы сохранить свои социал-демократические идеалы. Она чувствовала, что настроение съезда постепенно склоняется в нежелательную сторону. Тогда она отложила в сторону текст заранее заготовленной речи, вышла на трибуну и обратилась к делегатам со страстной речью, в которой утверждала, что долг каждого гражданина перед Германией и ее благополучием выше, чем долг перед собственной партией.

Ее семиминутная речь потрясла многих делегатов и склонила чашу весов съезда в сторону переговоров о создании коалиции. Перевес был очень небольшим. Потом Налес неоднократно спрашивали, была ли ее прочувствованная речь чистым экспромтом или всё-таки имелись какие-то заготовки. Она не могла или не хотела отвечать на этот вопрос.

Путь наверх и внутрипартийные разногласия

Андреа Налес получила новый пост не в результате какого-то внутрипартийного путча, а вследствие крушения карьеры Мартина Шульца, которого всего лишь год назад воспринимали как нового партийного «мессию». А сегодня он является общепризнанным неудачником: никогда еще SPD не имела столь низкий рейтинг.

Я неслучайно написал выше «если не случится ничего из ряда вон выходящего». Передача власти в партии от Зигмара Габриэля к Мартину Шульцу прошла по взаимному согласию гладко, без каких-либо осложнений. В случае с Андреа Налес такое вряд ли произойдет: против нее зреет внутрипартийный заговор. Его зачинщиком явилась никому до сих пор не известная обербургомистр города Фленсбург Симона Ланге, которая является мелким партийным функционером. Она призвала однопартийцев не допустить утверждения Налес на высший партийный пост и потребовала, чтобы выборы председателя партии проходили не келейно (вспомним советскую терминологию) на заседании правления партии, как до сих пор было принято, а общепартийным голосованием, примерно таким же, как голосование по поводу большой коалиции. Ланге поддержала берлинская организация социал-демократов. Было бы положено начало, а там, глядишь, найдутся и другие несогласные.

После ряда заседаний правления и президиума партии было решено пока номинировать Андреа Налес на пост председателя партии, а окончательное утверждение должно произойти на внеочередном съезде партии, который состоится в апреле. До тех пор Налес считается управляющей делами партии (Geschäftsführerin). Ee заместителем станет Олаф Шольц (Olaf Scholz). Так что внутрипартийная борьба предстоит нешуточная, и результат голосования пока не предрешен. Самое удивительное то, что эта борьба возникла после относительной победы SPD на межпартийных переговорах о распределении министерских постов, в результате которых партии досталось шесть портфелей, причем три из них самые важные.

Следует отметить, что итоги этого распределения вызвали резкое возмущение среди христианских демократов, которые остались недовольны уступчивостью Ангелы Меркель, пожертвовавшей своими верными соратниками ради сохранения собственной власти. Вероятно, канцлеру предстоит нелицеприятный разговор со своими однопартийцами на предстоящем съезде партии. Однако знатоки политической кухни считают, что партийные карьеристы в CDU слишком трусливы, чтобы открыто выступить на съезде против Меркель, которая весьма негативно воспринимает любую критику. Следует отметить, что обе «народные» партии боятся повторных выборов, как черт ладана. Результаты таких выборов совершенно непредсказуемы: не исключено, что партии потеряют гораздо больше числа голосов, чем на сентябрьских выборах 2017 года.

Заключение

Перед новым председателем SPD стоит невероятно трудная задача – вытащить партию из той пропасти, в которую она скатилась за последний год. Справится ли Андреа Налес с этой задачей, покажет ближайшее будушее. Не случайно мнения немецких журналистов разделились, как реагировать на высокое назначение – поздравлять или сочувствовать.

И всё же хочется верить, что именно Андреа Налес составит достойную конкуренцию г-же Меркель или ее преемнику (а в настоящее время – даже преемнице) в борьбе за кресло бундесканцлера. Такого в истории еще не было никогда, чтобы две женщины боролись за высший пост в государстве.

Григорий Калихман (Дортмунд)

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