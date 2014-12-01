Анонсы январского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно, – это стиль «Партнёра». Коротко о главном



Редакция журнала «Партнёр»

2019: тревожная неопределенность



Бум в немецкой экономике закончился, началось торможение. Это не означает, что рядовые жители Германии почувствуют какое-то ухудшение своего материального положения. Наоборот, оно, возможно, даже улучшится. Так, работникам целого ряда отраслей гарантированы очередные повышения зарплат. Пенсионеров с 1-го июля ждет новое увеличение пенсий. Пособие на детей возрастет на 10 евро в месяц на каждого ребенка. К тому же семьям с детьми с начала года предоставляются дополнительные налоговые льготы. Эксперты, тем не менее, предупреждают, что во всем мире идет замедление экономического роста. В 2019 году бизнесу придется одновременно справляться с последствиями британского выхода из ЕС, американских торговых войн, итальянского долгового кризиса и французского бунта против реформ... «Курс Консалтинг»

Прощай, г-жа Меркель! Здравствуй, г-жа Крамп-Карренбауер!

Почти шесть недель продолжалась борьба между тремя почти равными соперниками за пост председателя партии. За 6 недель конкурентной борьбы рейтинг CDU, согласно опросам общественного мнения, поднялся на 4 процентных пункта (а это очень много). Вот что значит свободная конкуренция в свободной стране! Теперь отшумели политические баталии, закончился съезд партии, который будущие историки, может быть, назовут историческим. Жизнь идет дальше, наступил Новый, 2019-ый год, в котором предстоят выборы в Европарламент и в ландтаги четырех федеральных земель. Результаты этих выборов и покажут, хорошо ли справился со своей работой тандем политиков, состоящий из Аннегрет Крамп-Карренбауер и Пауля Цимьяка... Г. Калихман

Новое в законодательстве Германии в 2019 году



Наступивший 2019 год внес много новшеств в немецкое законодательство. В прошлом номере журнала мы начали знакомить читателей с законодательством, которое было одобрено Федеральным советом в конце 2018 года. В этом мы представляем вам очередной обзор новых законов и изменений. Снижены отчисления на страхование по безработице. Взнос отчислений на страхование по безработице уменьшается с первого января с 3% до 2,5% от валового дохода работника. Планируется, что ставка в будущем станет постоянной в размере 2,6 процента, но до конца 2022 года ставку сократили на 0,1%, что и составляет 2,5%. О каких изменениях вы еще должны узнать в новом году...

Ю. Франк Читать далее >>



Кому подчиняется медицина Германии?

«Как пройти в поликлинику?» Такой вопрос, понятный русскоязычному жителю Германии, не может не вызвать улыбку. Здешняя система здравоохранения сильно отличается от того, к чему привыкло старшее поколение иммигрантов, выросших на бесплатной советской медицине. Порой различия носят настолько принципиальный характер, что могут «отпугнуть» неискушенного пациента. Между тем, бояться не надо. Наоборот, нужно использовать в своих интересах специфику немецкого здравоохранения. Но для этого, конечно, специфику нужно знать и понимать. Мы начинаем цикл материалов, рассказывающих об устройстве здравоохранения в Германии, о правовом и профессиональном регулировании врачебных практик и медицинских учреждений, о гарантиях для пациентов и о защите их интересов... Е. Шлегель

Как воспитать любознательность в ребенке





«Недавно я вдруг сообразила, что из обращений родителей ко мне на приеме совершенно исчезла одна тема. Причем происходило это постепенно, и возможно поэтому я долго ее исчезновения просто не замечала. А может быть, все дело в том, что эта тема никогда не была в числе ведущих и даже близко не конкурировала с вечно топовыми: он(а) меня совершенно не слушается; он(а) не хочет учиться. Но все же, когда я только начинала работать, эта тема возникала на приемах закономерно и регулярно. Иногда в сочетании с какими-то другими, а порой и в чистом виде. Формулировалась она обычно так: «Знаете, вот он вечно везде лезет, и ему все время чего-то надо. Все раскрутил, разобрал, куда только ни забрался – порою это просто опасно бывает. И еще он постоянно чего-то спрашивает, мы уже просто задолбались отвечать на его вопросы …» Ваш ребенок не хочет учиться. Что делать? К. Мурашова

Итоги года в науке и технике



Событием космического года стала успешная посадка на Марс нового американского аппарата «InSight», который будет изучать красную планету углубленно, для чего оснащен бурильной установкой. А пока что с аппарата впервые переданы на Землю звуки Марса, ведь там существует какая-никакая, но атмосфера, и дуют ветры. Открытие это, причем, случайное, звуки извлечены из вибрации солнечных батарей под напором ветра, уловленной другими приборами, а микрофонов там нет. Марс – нелегкая цель, добрая половина всех запусков оказалась неудачной, только в прошлом году разбился при посадке европейско-российский зонд «ЭкзоМарс-2016» с ровером, но американцы, похоже, уже освоили этот маршрут. Да и другие маршруты – тоже… Обзор наиболее ярких достижений года...

С. Мучник

Мусульмане в Германии: угадай число

Консервативный немецкий онлайн-журнал Tichys Einblick в марте 2018 года писал: «В зависимости от метода подсчета, в Германии живут шесть-восемь миллионов иммигрантов-мусульман» (около 10% населения). Близкие к этому цифры называет и немецкоязычное интернет-издание PI-News (сокр. от Politically Incorrect News; англ. «Политически некорректные новости»). В статье от 17 декабря 2017 года сообщалось о 7,19 млн мусульман в Германии (8,7% населения) и о манипуляциях с официальной статистикой: «Если в 2008 году BAMF говорил о 3,8-4,3 млн мусульман, то как на конец 2015 года их могло стать не более 4,7 млн, если к тому времени в Германию иммигрировали около одного миллиона мусульманских беженцев?... Читать далее:

С. Дебрер

Мифы и реальность. Мария Бонапарт, Йозеф Шульц, Георгий Жуков

Не будучи знакомым с трудами Зигмунда Фрейда, сложно оценить, позитивный или негативный смысл вкладывал основатель психоанализа как в слово, так и в само понятие «массы». Нехорошее, казалось бы, слово – массы. Унизительное – толпа, плебс, сборище... Хотя – как посмотреть. Ведь все мы – обществo, т.е. в каком-то смысле, как раз массы. И именно от нас зависит, люди мы или скопище невесть кого. Что касается иллюзий...У этого слова много синонимов: мечта, мираж, фантазия, блеф, надежда... Так, может, именно так трактовать слова великого австрийца – людям нужна надежда, без которой они не могут жить. «Достоверность того, что я бы хотела рассказать, историки подвергают сомнению. Или, скажем иначе, существует несколько версий одного и того же события…» И. Парасюк

Колыбельная для Пауля де Лагарда

... Года четыре назад я шёл за продуктами в магазин, тогда ещё принадлежавший торговой сети «Тенгельман», как вдруг моё внимание привлекла уличная табличка у поворота в небольшой проулок. «Paul-Lagarde-Str.», – гласил скромный тёмно-синий щит, улица Пауля Лагарда. Вроде бы ничего особенного, но в своё время мне попала в руки книжка Ульриха Зига об этом учёном-ориенталисте, религиозном мыслителе, философе культуры и поэте. А также мастере благородных афоризмов. «У каждого человека есть шанс улучшить по крайней мере часть мира: а именно себя самого». Но не эти и прочие красивости заставили меня буквально застыть на месте, забыв о цели моей прогулки… Пролог к Холокосту, или двойное название улицы...

Е. Альтайх

Гданьск – феникс Поморья

Раньше это был Данциг… Город на море…Польское Поморье: магия балтийских волн, песчаных дюн, таинственных лесов, рек и озер. 40 миллионов лет назад затвердевшие «слёзы» смолистых сосен падали здесь в морскую воду, рождая камень солнца – янтарь. Вот бы донес до нас гигантский янтарь историю города-феникса по имени Гданьск. После Мюнхенского соглашения 1938 г. Германия потребовала передать ей Данциг и доступ в Восточную Пруссию в обход Данцигского коридора. Польша отказалась. В город тайно прибыл батальон СС и создал с местными добровольцами ополчение «Данциг». 1-го сентября 1939 года атакой на польскую почту и форт Вестерплатте началась Вторая мировая война... Г. Цесарская

Страшно ли в Перу?

Несмотря на то, что мы живем в открытом мире, Латинская Америка остается для нас, пожалуй, наряду с Австралией, самым непознанным континентом… Далеко, обеспечение безопасности оставляет желать лучшего, язык – испанский… Но разве не интригуют нас таинственно-жестокие цивилизации, умопомрачительные ландшафты, диковинная флора и фауна? Одной из наиболее богатых, как природными, так и культурными достопримечательностями, стран в этом регионе является Перу. У тех, кто туда собрался, неизбежно возникает вопрос, – совершить такое путешествие самостоятельно или примкнуть к группе? Понятно, что второй вариант обойдется примерно в два раза дороже. И я решусь дать совет: при соблюдении элементарных мер предосторожности риск попасть в неприятную историю невелик... А. Бройдо

Про нашего зодчего замолвлю я слово

Немцы любят великого Кленце, прежде всего, за город Мюнхен. Его творения принесли баварской столице всемирную славу, а предложенная им градостроительная концепция имела колоссальное значение для последующего развития лучшего города Германии. Скажем честно, и, надеюсь, что это не будет воспринято исключительно как мой мюнхенский патриотизм: прав был тот самый Людвиг 1, вместе с которым Кленце любовался итальянским искусством и наслаждался итальянским вином. Людвиг, который хотел с помощью Кленце построить необыкновенный город, соединивший итальянскую роскошь с холодным достоинством греческого классицизма. Не случайно баварский король когда-то произнес знаменитую фразу, которую теперь в вольной формулировке повторяют мюнхенские гиды, да и все истинные фанаты этого города. «Никто из тех, кто не побывал в Мюнхене, не смеет даже и говорить, что он был в Германии»... М. Беленькая

Знаменательное кораблекрушение

Согласно преданию, апостол Павел пробыл на Мальте 3 месяца, поселившись в катакомбах Рабата. Теперь здесь находится музей, где можно увидеть грот, приютивший зимой 60-го года Святого Павла и его ученика Луку́. Путеводители, правда, утверждают, что катакомбы немного моложе, потому как найденным здесь еврейским и христианским захоронениям всего 1800 лет. Однако работа археологов пока не завершена, и кто знает, какие ещё открытия ждут их впереди. В конце XIV века над катакомбами Рабата и гротом Святого Павла была построена церковь, которая, претерпев значительные изменения 200 лет спустя, сохранилась до нашего времени… Апостол Павел на Мальте... Э. Мармер

Роми Шнайдер: её любовь – в кино и в жизни

Завораживающая красота, жизнь и «театр» Роми Шнайдер били ярким любовным пожаром, который растопил сердца миллионов зрителей и который сжег ее дотла. В судьбу ее вмешался случай: однажды режиссер Ханс Депе предложил ей сняться вместе с мамой в фильме «Когда цветут белые лилии». Розмари была счастлива, мама – не возражала, к тому же в картине снимался «славный мальчик», нынешняя легенда немецкого кино Гётц Георге. «Магда Шнайдер со своей прелестной дочкой Роми!» – такая реклама к фильму поддержала падающую популярность Шнайдер-старшей и подарила на всю жизнь сценический псевдоним Шнайдер-младшей. Фильм оказался пустышкой, но имел успех, и на Роми посыпались предложения… К 80-летию Роми Шнайдер... А. Сигалов

Романсы для Романа Каплана

«Спасибо, «Партнер»!» – так неожиданно начиналось это письмо, пришедшее в прошедшем месяце к нам в редакцию. Кроме письма в большом увесистом конверте лежали еще ноты. Надо сказать, что ноты читатели шлют нам не часто. Заинтригованные, читали мы дальше. Оказалось, что это композитор Инна Жванецкая из Мюнхена, прочитав у нас статью Майи Беленькой о русском клубе-ресторане в Нью-Йорке, прислала нам ноты своих романсов, написанных ею на стихи Бродского и адресуемых ею теперь Роману Каплану, хозяину этого ресторана. Один из романсов Инны Жванецкой написан на текст стихотворения Бродского «На смерть Томаса Элиота». И есть в этом стихотворении пророческие для поэта строки: Он умер в январе, в начале года. Под фонарём стоял мороз у входа. Не успевала показать природа Ему своих красот кордебалет. …28 января исполнится ровно 22 года с того дня, когда великий поэт ушел от нас…. Редакция журнала Читать далее >>



Юлия МЕНЬШОВА: «Я рискнула прыгнуть в неизвестность»