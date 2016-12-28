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«Партнер» №5 (260) 2019г.

Полиграф ... И только правду!

Случай древнейшего тестирования, проведенного царем Соломоном для разоблачения лжи, описан в Библии. Вы, конечно, помните, как этот мудрый царь разрешил спор между двумя женщинами, спорившими о том, кому из них принадлежит младенец. Проанализировав реакцию обеих женщин на заданный им вопрос, царь выявил ту, которая говорила правду и на самом деле была матерью младенца.





Сегодня с этой функцией прекрасно бы мог справиться прибор, который называется по-разному: полиграф, детектор лжи или даже аппарат правды.

По сути, полиграф является высокочувствительным многоканальным регистратором, фиксирующим изменения некоторых параметров вегетативной нервной системы испытуемого. Эти параметры отражаются на мониторе компьютера или на ленте самописца в виде диаграмм, соответствующих психологическому состоянию человека. Известно, что между психологическим состоянием человека и параметрами его вегетативной нервной системы, такими как частота дыхания и пульса, систолическое давление крови, электропроводность кожи и некоторыми другими, существует четкая связь. Человек усилием воли не в состоянии контролировать эти параметры или воздействовать на эту связь.

История создания детектора лжи начинается с работ итальянского физиолога Анджело Моссо. В 1877 году с помощью прибора для измерения кровенаполнения сосудов и изменений пульса он установил, что предъявление человеку образов, вызывающих у него чувство страха, влияет на изменение частоты его сердцебиения. Применение инструментальных методов в криминалистике принадлежит известному итальянскому криминалисту Чезаре Ломброзо. В 1881 году в процессе проведения допроса подозреваемого он снял диаграмму изменения у него кровяного давления.

Однако изобретателем полиграфа считается американец Уильям Марстон. Работая в Гарвардском университете, он занялся изучением поведения человека в связи с физиологическими процессами, происходящими в организме. Он разработал тест на выявление лжи по показаниям систолического давления крови. Прибор, который создал У.Марстон для проведения исследований, позднее назовут полиграфом.

В дальнейшем в совершенствование детектора лжи и методики его использования внесли свой вклад американские, польские, советские и израильские физиологи и криминалисты.

Сегодня полиграфы показали свою эффективность не только в работе служб безопасности и правоохранительных органов при проведении допросов подозреваемых. Они используются также некоторыми предприятиями при найме работников, чтобы отсеять нежелательных претендентов на рабочее место. Полиграф используется и для текущих проверок персонала, что предотвращает нежелательные для организации поступки некоторых членов коллектива.



