Новости >> По материалам европейских СМИ

«Партнер» №1 (268) 2020г.

Европейские новости. Январь 2020

Дональд Трамп останется в Белом доме. На год или на пять?

Палата представителей Конгресса США, большинство в которой за демократами, прогнозированно проголосовала за импичмент Дональда Трампа по обвинениям его в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Значит ли это, что ему придется покинуть Белый дом? Значило бы, если бы решение нижней палаты поддержала верхняя – сенат. Но там большинство составляют республиканцы, которые палату представителей не поддержат, а значит, президент продолжит исполнять свои обязанности. Такое уже было в истории Билла Клинтона. Но у Клинтона тогда шел второй срок, а у Трампа – сейчас первый, и он собирается баллотироваться в следующем году на второй срок. Такого прецедента, когда кандидат в президенты под импичментом, в истории США еще не было.

Трамп не унывает – читаем в его Твиттере: «Вы видели мои рейтинги?»

Многие эксперты сходятся во мнении, что импичментом демократы только подняли шансы Трампа быть избранным в следующем году на второй срок.

Другие говорят: система в США работает – Трамп, совершая телодвижения в соответствии со своими прихотями, наталкивается на законодательные ограничения. Нельзя также не учитывать, что будут выcтавлены под свет юпитеров и другие скандалы, коих за президентом – хоть пруд пруди. Да и новых этот неугомонный человек наделает, а это может побудить многих республиканцев дистанцироваться от президента.

Второго референдума по Брекзиту не будет

Консервативная партия Великобритании, ведомая Борисом Джонсоном, одержала столь безоговорочную победу на внеочередных парламентских выборах, какой не было со времен Маргарет Тэтчер. Консерваторы получили более половины мандатов в палате общин, то есть абсолютное большинство, и будут править страной без участия партнеров. Борис Джонсон после выборов сделал заявление об объединении страны и осуществлении Брекзита 31 января в порядке, согласованном с Брюсселем.

Насчет Брекзита можно не сомневаться, а вот тема «объединения страны», декларированная Джонсоном, может решиться не Лондоне, а в других частях Соединенного Королевства. Националисты Шотландии и Северной Ирландии, которые добились успеха на региональных выборах, получили мощный козырь для продвижения своей идеи выхода из состава Великобритании, и этот козырь облечен в красивую обертку: мы хотим остаться в Евросоюзе.

Нет сомнений – Великобританию ждут интересные времена …

Турки отпустили вожжи

Получив свои шесть млрд евро от ЕС на размещение беженцев, Турция перестала останавливать лодки с беженцами, отправляющиеся с турецких берегов. В нынешнем году почти в полтора раза (на 46%) выросло число мигрантов, прибывших на греческие острова из Турции: с января до середины декабря это – 70 тыс. человек. Между тем, согласно соглашению между Брюсселем и Анкарой, Турция обязалась не пропускать мигрантов в страны Евросоюза через свои границы. Что же, теперь, когда деньги сполна получены, надо дать заработать и контрабандистам. Восток – дело тонкое …

Финляндию возглавили «новые амазонки»

Новый состав парламента и правительства Финляндии изумил мир. В правящую коалицию вошли пять партий, причем все пять возглавляют женщины, четырем из которых нет и 35-ти! В кабинете министров – семь мужчин и двенадцать женщин, а премьер-министром стала 34-летняя красавица Санна Марин, которая со дня вступления в должность стала самым молодым премьер-министром в мире, «подвинув» 35-летнего украинского премьера Алексея Гончарука. Начав трудовой путь продавцом в магазине в Тампере, она затем получила образование магистра в области управления. Санна выступает против вступления Финляндии в НАТО, важными направлениями считает решение экологических и климатических проблем и сохранение традиционных семейных ценностей. При этом сама она живет в гражданском браке. Воспитывает двухлетнюю дочь.

Президенты Германии и Израиля встретятся в Освенциме

27 января – 75-я годовщина освобождения нацистского лагеря Освенцим. За неделю до этого в Яд Вашеме состоится международная конференция Всемирного форума памяти Холокоста, в которой примет участие президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. После конференции Штайнмайер и президент Израиля Реувен Ривлин примут участие в совместных мероприятиях в Освенциме. После этого президенты приедут в Берлин, где уже Ривлин выступит в бундестаге с речью памяти жертв национал-социализма.

Ранее Освенцим посетила и канцлер Германии Ангела Меркель, где она заявила, что чувство ответственности за преступления нацистской эпохи всегда будет частью «национальной идентичности немцев».

Желтые жилеты не успокаиваются

Масштабные протесты против запланированной пенсионной реформы не утихают, хотя правительство уже представило ее смягченную версию. Социологи высказываются на страницах европейской прессы: протесты во Франции быстро перерастают в настоящие восстания, потому что в стране бездействуют посреднические институты – неправительственные организации, профессиональные объединения и ассоциации. Улица – единственное место, где народ может быть услышан властями. Эти протесты – момент истины для президента Макрона. Если он не найдет компромисса и капитулирует, его мечтам о втором сроке сбыться не суждено.

В Совете Европы впервые (до 15 мая) председательствует Грузия. На первом месте среди основных задач, очерченных Советом для председательствующей страны, – права человека и защита окружающей среды.

Беларусь получит от Китая срочный кредит в 450 млн евро. Этот кредит не является целевым и может быть направлен на общие цели, например, на погашение госдолга или поддержание золотовалютных резервов страны.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о децентрализации власти. Если предложенные изменения будут внесены в Конституцию, то административно-территориальное деление страны изменится. Будут следующие административные единицы: община, округ, область и Автономная Республика Крым. Первичным звеном в этой системе будет община.

В русскую редакцию «Немецкой волны» обратился бывший служащий белорусского СОБРа. Он заявил, что 20 лет назад входил в состав т.н. «эскадрона смерти», который похищал и убивал оппозиционеров – противников президента Лукашенко, в частности, Захарченко, Гончара и Красовского.

В Литве ширится движение онлайн-активистов под названием «эльфы» как ответ на лавинообразные негативные комментарии на любые положительные материалы о ЕС, НАТО и Литве со стороны российских «фабрик троллей». Стратегия «эльфов» – оборонительная, исключающая ответную дезинформацию и хакерские атаки. К движению подключились уже более 1000 пользователей в странах, сопредельных с Россией.