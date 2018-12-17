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«Партнер» №4 (271) 2020г.

Партия AfD – единство и борьба противоположностей противоположностей

Партия AfD – единство и борьба противоположностей

Не знаю, надолго ли с нами эта беда – коронавирус, но рискну предположить, что не навсегда. А раз не навсегда, то не обращать внимания на текущую политическую жизнь было бы неправильно. А она, эта политическая жизнь, продолжается. Например, «Альтернативу для Германии» (AfD) в который уже раз штормит снаружи и изнутри. В очередной раз непонятно, какие силы возобладают в AfD ...

Небольшой экскурс в историю

«Альтернативе для Германии» всего-то семь лет, и за эти семь лет лицо партии изменилось до неузнаваемости. Учредители AfD – интеллектуалы во главе с профессором Люке – ненадолго удержались в партии.

Карьеристы, увидевшие в новой партии трамплин для своего быстрого успеха, сразу же поняли, что на профессорах и их высоколобых идеях в политике далеко не уедешь – нужны популистские, понятные «глубинному народу» лозунги.

Одна из первой тройки руководителей, Фрауке Петри, взяла курс на популизм и радикализм и в 2015 году «выдавила» Люке и остальную профессуру из партии. Поддержку курсу Петри оказала группа «Крыло», созданная политиком AfD из Тюрингии Бьорном Хёке c несколькими коллегами. Тогда же партии «повезло» с кризисом мигрантов, который стал главной темой AfD. В 2017-м и радикализма Петри оказалось мало: теперь уже ее выдавили из AfD более «крутые». В декабре 2019-го Петри объявила, что уходит из политики.

Ну и что? За два года до этого только и слышно было: Петри то, Петри сё … А когда состоялось «Петри – всё», на это мало кто обратил внимание.

AfD под наблюдением

12 марта 2020 года станет знаковым днем для «Альтернативы для Германии» – с большим и жирным знаком «минус». В этот день Федеральная служба по защите Конституции (Verfassungsschutz) официально объявила, что группа «Крыло», в которую входят около 7000 человек (примерно пятая часть членов AfD), занимается экстремистской деятельностью, направленной на разрушение демократии и правопорядка.

Главной задачей Службы по охране Конституции является охрана свободного демократического строя в ФРГ и нейтрализация деятельности спецслужб других государств на территории ФРГ. В рамках защиты демократии служба занимается сбором информации об экстремистских партиях и организациях и их деятельности, о планах и намерениях групп и отдельных лиц, не соответствующих Основному закону Германии.

Меры Verfassungsschutz

Меры органа защиты Конституции по отношению к экстремистам подразделяются на три этапа. Разберем, что это за этапы, и чем чреваты такие меры для попавших под наблюдение.

Первый этап называется Prüffall («проверяемые») – он применяется к организациям, деятельность которых имеет признаки экстремизма. AfD как партия получила статус проверяемой немногим более года назад. Об этом заявило тогда и Федеральное ведомство, и его отделения в восьми землях.

На первом этапе Verfassungsschutz приступает к открытому изучению материалов о деятельности организации, определяя, следует ли присвоить этой организации следующий статус, который называется Verdachtsfall– «находящаяся под подозрением». Этого статуса «Der Flügel» и «Junge Alternative» были «удостоены» тогда же, когда партия в целом стала Prüffall. Находящимися под подозрением считаются группы, которые не проявили себя явно экстремистскими, но у которых установлены признаки стремления к антиконституционной деятельности.

И вот теперь, как сказано выше, 12 марта, «Der Flügel» доработался до «высшего признания» – статуса Beobachtungsfall («находящаяся под наблюдением»). На этом этапе Verfassungsschutz может переходить от наблюдений за общедоступными материалами к использованию разведывательных средств, таких как слежка и вербовка информаторов. Раньше на обвинения в стремлении оправдать национал-социализм «альтернативщики» отмахивались: это всё происки Lügenpresse. Сбор закрытой информации позволит создать доказательную базу. Собственно, присвоение статуса Beobachtungsfall само по себе опирается на огромное досье, которое может уничтожить не только имидж «Крыла», но и свести к нулю все усилия «умеренных» партийцев по созданию образа демократической партии, опирающейся на добропорядочных граждан.

Что в деятельности лидеров «Крыла» привело к таким последствиям?

Бьорне Хёке сотрудники Verfassungsschutz достоверно установили следующее. Именно он публиковал в 2011-12 годах под псевдонимом Landolf Ladig тексты экстремистского содержания – это подтвердили экспертизы.

Андреас Кальбиц, глава отделения AfD в Бранденбурге, многие годы состоял в правоэкстремистских организациях. В течение 14 лет он был членом неонацистской военизированной группировки Heimattreue Deutsche Jugend.

Получили официальное подтверждение связи AfD с неонацистами и правыми экстремистами.

И еще. Пусть не по части Verfassungsschutz, но очень не вовремя для «Крыла» всплыла очень мутная история с черной кассой и непонятными пожертвованиями именно для этой группировки (но не всей партии). Хёке держит хвост трубой: расхлебывать, скорее всего, не ему, а руководству партии, которая уже имеет печальный опыт неудачной игры на этом поле.

«Умеренные» и «радикалы» – чья возьмет?

Решение Verfassungsschutz вызвало в среде сторонников умеренной линии в партии едва ли не больший переполох, чем в самом «Крыле». Попадать «под раздачу» за грехи своих необузданных коллег никому из умеренных не улыбалось. Йорг Мойтен, лидер умеренной части AfD, собрал федеральное руководство партии, поставив на повестку дня вопрос о роспуске «Крыла». 11 из 13 участников голосования проголосовали за роспуск. Против был только Андреас Кальбиц, один из главных фигурантов претензий, предъявлявшихся к «Крылу» со стороны Verfassungsschutz. Воздержался Штефан Бранднер, снискавший недавно большую популярность как первый депутат, отстраненный от поста председателя комитета бундестага за невоздержанные высказывания и антисемитские выпады.

Бьорн Хёке объявил, что «Крыло» будет распущено. Однако 21 марта собирать руководство группы для принятия решения он не стал: сами понимаете, коронавирус. А почему не провести заседание в режиме видеоконференции? Невозможно: нас теперь прослушивает Verfassungsschutz. Ждем лучших времен.

Но главное не в уклонении от формальных действий. Главное – Хёке заявляет, что «Крыло» не допустит включения AfD в политический истеблишмент – партии нужен импульс, который сплотит ее для великой цели.

Очевидно, что дороги разных направлений партии расползаются, как раки. По поведению Хрупалла, Мойтена, а раньше Гауланда, чувствуется: они ищут пути сближения с ХДС, для чего, конечно же, надо вливаться в истеблишмент. Но и ссориться с Хёке и другими «крылатыми» они не решаются: слишком велико влияние радикалов в партии – 7 тысяч всё-таки. А идеалы Хёке очевидны: разрушение демократии, единовластие и следование худшим образцам из истории страны.

Каких последствий опасаются «умеренные» в AfD

Члены партии AfD и члены других партий, к сотрудничеству с которыми стремится «Альтернатива», в большинстве своем - непрофессиональные партийные работники. У них разные профессии, в которых они трудились, а многие продолжают трудиться. Если человек работает госслужащим, чиновником, учителем и т.д., он ПО ЗАКОНУ обязан поддерживать правовое государство и демократические свободы. В условиях, когда AfD попала под первый этап мер Verfassungsschutz, долго ли оказаться перед перспективой остаться без статуса госслужащего (пожизненного, если правильно себя вести), и сопутствующих этому статусу привилегий, – соответствующего пенсионного обеспечения, медицинской страховки и прочих. Оно им надо – полицейским, учителям, судьям? Сколько из них предпочтут положить партбилет на стол? А члены Wertunion из CDU и многие члены FDP, ратовавшие за сотрудничество с «Альтернативой», станут ли и дальше настаивать на таком сотрудничестве? Это, на всякий случай, - призыв к сотрудничеству с официально признанными врагами Конституции.

Поневоле Йоргу Мойтену есть над чем задуматься. Хёке ведь не отступится.

Александр Кротов (Эссен)

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