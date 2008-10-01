Политика >> Мир

«Партнер» №11 (266) 2019г.

Йеменский казус

Я слушал радио лет, наверное, с трех. Телевидения не было тогда и в перспективе, только-только страшноватый черный конус замолк со своим вечным метрономом, как появился приемник «Минск» – так обозначались трофейные «Телефункены». И короткие волны у него были с 13-ти метров – всё, что можно поймать в эфире. Потом, когда немецкие заводы переделали свои приемники, короткие волны стали начинаться с 25 м и никаких вам «антисоветских» радиостанций. Ничего, люди освоились, были в курсе мировых событий. Увы, сейчас всё не так и, подозреваю, люди знают почему.

Я долго перехожу к теме о событиях в Йемене, теме весьма интересной и всё более актуальной, учитывая нарастающее противостояние на огромной полосе юга Аравийского полуострова, в государстве, где когда-то, многие тысячелетия назад, процветали Сабейская ли, Химьяритская ли державы, отраженные в библейских источниках или позже «Arabia felix» – «Счастливая Аравия», названная так в римских хрониках. Сейчас можно было бы употребить это название лишь по отношению к самому южному побережью Йемена, где с древних времен сохранились уникальные глиняные небоскребы, сады и плантации.

Аден, огромный международный порт, оккупированный то персами, то османами (как и все другие в окрестности), столетиями играл важнейшую роль даже еще во времена португальских экспедиций в близлежащих морях. Не захватили его португальцы, но это удалось англичанам в 1839 году, когда Великая Османская империя разлетелась на безжизненные обломки и не могла более навязывать еще недавно свою непререкаемую волю. И вот Аден, османскими и местными стараниями низведенный до безвестного поселка с населением 5-6 сотен человек, стал одним из крупнейших перевалочных пунктов на морских маршрутах быстро выросших океанских флотов Европы. Северные монархи – слабые, да и далеко – через пустыни до Саны...

Однако первые преобразования в Йемене начались именно там, в Сане, на полупустынном Севере, а Мутаваккилийское королевство превратилось в конце сентября 1962 года в Йеменскую Арабскую Республику. К этому времени большинство арабских стран тоже освободилось от ритуальных монархий и ушло от колониальной зависимости в кровопролитную неизвестность. В Йемене тут же началась долгая гражданская война. Восемь лет кровопролития, условные республиканцы всё-таки победили, и в 1978 году президент Али Абдалла Салех утвердился у власти в Сане на следующие три десятилетия. Но – не на Юге. Еще в 1967 году власть в Адене захватили местные националисты, они же сепаратисты, образовавшие Народную Республику Южного Йемена (НРЮЙ), впоследствии преобразованную в НДРЙ – добавлено слово «демократическая» и убрано слово «Южного», с претензией на весь, дескать, Йемен. Идеология «арабского социализма» насеровского типа вскоре переросла в декларативный марксизм-ленинизм и прямую ориентацию на Советский Союз. Соответственно, рушилась и без того хрупкая экономика, падал и без того немыслимо низкий уровень жизни, при гигантской финансовой помощи от Москвы. Мой младший брат – тоже востоковед, работал там в середине 80-х годов прошлого века, неохотно мне об этом рассказывал. Не было там «процветающего соцалистического общества», было что-то другое, но еще более неприглядное, очень и очень бедное. И даже торговец или таксист с доходом порядка 50 долларов в месяц считался крупным бизнесменом. Советские, иногда гэдээровские, кадровые войска вступали в бои в случаях постоянных нападений с Севера.



