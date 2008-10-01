Политика >> Мир

«Партнер» №11 (266) 2019г.

Что объединяет и что разнит исламизм и правый радикализм

Все последние годы, произнося слова «радикализм» и «терроризм», мы опускали слово «исламский», подразумевая это как бы само собой разумеющееся. События в Галле заставляют стряхнуть пыль с термина «правый радикализм», который исламисты несколько отодвинули было на второй план, но который, конечно же, никуда не делся.

Тревожная статистика последнего времени

Глава Федерального управления по криминальным делам Хольгер Мюнх еще до трагедии в Галле заявлял о тревожном росте антисемитизма, ксенофобии и расизма. В 2018-м году число таких преступлений, по сравнению с 2017-м годом, выросло на 19,6% – до 1799 случаев. В 69 случаях это были насильственные действия против личности, в результате которых получили ранения 40 человек. Зарегистрированы 27 случаев вандализма на еврейских кладбищах.

Это полицейская статистика, и она фиксирует лишь часть таких правонарушений. Специалисты исследовательско-информационного центра RIAS, зарегистрированного в Берлине, говорят, что число физических атак выросло почти втрое.

Кто виноват и что делать?

Если говорить о политической мотивации подобных явлений, то это – прежде всего правый экстремизм, демонстрации за бойкот политики Израиля, левый радикализм, но далеко не всё можно отнести на счет экстремистов. «Чтобы обнаружить антисемитизм, вам не нужно смотреть далеко направо, – говорит Бьянка Клозе, управляющий директор Ассоциации демократической культуры в Берлине, – посмотрите на «центр» общества».

Спустя почти 75 лет после Холокоста евреи, отмечающие Йом-Кипур в синагоге, должны опасаться за свою жизнь. Особенно нелегко приходится тем, кто носит кипу и традиционную религиозную иудейскую одежду.

Дитер Бургард, комиссар по вопросам еврейской жизни при премьер-министре земли Рейнланд-Пфальц, заявляет: «Наши проблемы порождают наша вражда и ненависть, а не еврейские общины. Антисемитизм есть в Европе и во всем мире, но на нас лежит особая ответственность».

Мы много раз слышали об «особой ответственности». Мы знаем, что на федеральном уровне и во многих землях в правительстве появились ответственные по вопросам борьбы с антисемитизмом. Мы знаем об инициативах гражданского общества, направленных против антисемитизма, знаем о демонстрациях и митингах людей доброй воли. Только вот в повседневной жизни евреи в случае проявлений враждебности чувствуют себя осажденными и одинокими.

Кто виноват, более или менее понятно, а вот что делать, а главное, кто и как будет что-то делать – пока непонятно. Для начала – снимать кипу. А потом – принимать буддизм, брать фамилию двоюродной тети? Это мы уже наблюдали в тех местах, откуда приехали. Бить, правда, и здесь будут по лицу, а не по адресу отчисления церковного налога…

Кто такой стрелок из Галле и что у него было на уме?

Девятого октября 27-летний Штефан Б. вооружился самодельным огнестрельным оружием и взрывчаткой, закрепил на шлеме видеокамеру и отправился за своей кровавой славой. Целью нападения Штефана была синагога в Галле, в которой по случаю Йом-Кипура собрались 70-80 человек. Нападавший несколько раз выстрелил в дверь синагоги и бросил в нее

какие-то взрывные устройства. Дверь не поддалась, но преступник не угомонился – не пропадать же так хорошо начатому дню? И от его выстрелов погибли два совершенно случайных человека: женщина, имевшая несчастье обратиться к нему, и молодой парень, сидевшей в соседней закусочной. Преступник пустился в бега, бросил свою машину, угнал другую и ранил еще двух людей. Вся идейная подоплека пошла насмарку: Штефану Б. оказалось всё равно кого убивать, лишь бы убивать.

Что о нем известно? Тихий парень, никогда не попадавший в поле зрения полиции. Только напичканный невидимой глазу ненавистью. К кому? В манифесте, который он опубликовал в сети перед нападением, будущий убийца в качестве главной цели обозначил евреев, но не исключил в качестве объектов атаки любых «небелых» или людей левых взглядов.



