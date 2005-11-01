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«Партнер» №5 (260) 2019г.

Аспирин: 120 лет со дня первого поступления в продажу

Еще недавно текст, рассказывающий о создании аспирина, звучал приблизительно так:

«Ацетилсалициловая кислота была разработана в 1853 году химиком Карлом Герхардтом, но только в 1897-ом доктору Феликсу Хоффману из фирмы Байер удалось получить ее в достаточно чистой форме, необходимой для применения в терапии, и первым делом вылечить своего отца». Однако история знаменитого лекарства намного сложнее и противоречивее. За многие десятилетия человечество привыкло к аспирину и порой с его помощью спасается от болезней, а порой лишь вредит собственному организму. Но речь не об этом, а о судьбе истинного его создателя.

Истинным же создателем был знаменитый химик, выпускник докторантуры Эрлангенского университета Артур Айхенгрюн. Синтезировав и очистив от примесей салициловую кислоту, Айхенгрюн поручил своему помощнику Феликсу Хоффману еще раз пройти по этому же пути и испытать ее на животных. Оба они трудились тогда еще в не столь знаменитой, как сегодня, фирме Байер. Узнав о прекрасных результатах ацетиловой кислоты, владельцы фирмы немедленно запатентовали ее как лекарство и поначалу продавали только в Германии. А затем продали ее и в США. Для этого и было придумано короткое слово «аспирин». Фирма стала получать огромную прибыль, Айхенгрюн же – обычную ставку.

Знаменитый химик Айхенгрюн, уйдя из Байера, создал свою фирму, синтезирующую различные вещества и материалы, необходимые для стремительно развивавшихся технологий. Но пришли 30-е годы, и у него как у еврея было отнято всё. Он попытался было покинуть Германию, но и это ему не позволили. А на знаменитой промышленной выставке создателем аспирина значился вовсе не он, а побывавший недолго в его помощниках немец Хоффман. Сам же Айхенгрюн оказался в фашистской тюрьме, а затем – в концлагере. Ему было уже 77 лет, и казалось, до смерти оставалось совсем немного. Но фирма Байер, трудясь в которой он сделал 18 серьезных открытий, помогла ему не стать очередной жертвой Холокоста. Вернувшись из лагеря, он продолжал исследования у себя дома. А незадолго до смерти в 1949 году напечатал статью в медицинском журнале «Пятьдесят лет аспирина», раскрыв правду о создании знаменитого лекарства. Германии было тогда не до приоритетов. Но через полвека английский историк медицины Уолтер Снидлер, наткнувшись на эту статью и изучив все материалы, рассказал о судьбе знаменитого химика и краже у него приоритета.

Валерий Воскобойников

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