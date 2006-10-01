История >> Люди, вошедшие в историю

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Франклин Рузвельт – великий американский президент

К 75-летию со дня смерти

32-й президент США Франклин Делано Рузвельт (ФДР) скоропостижно скончался 12 апреля 1945 года на 64-м году жизни. В этот день ничего не предвещало трагедии. Он отправился в курортный городок Уорм-Спрингс, где обычно проводил свободное время. Там позировал русской художнице Елизавете Шуматовой. (Как всегда, русский след!) За 15 минут до окончания сеанса ему вдруг стало плохо, и через два часа он умер, не приходя в сознание.

Рузвельт – третий президент, о котором я пишу за последнее время. Сначала был Дональд Трамп, потом Владимир Зеленский и вот теперь – Франклин Рузвельт. Заслуги Трампа и Зеленского, если таковые будут, еще впереди, а заслуги Рузвельта очевидны: он вывел страну из Великой депрессии, был инициатором создания антигитлеровской коалиции и Организации Объединенных Наций (ООН).

Его достижения, как мне кажется, явно недооценены советскими и российскими средствами массовой информации. Своей статьей я хочу внести вклад в устранение этой исторической несправедливости.

Можно сказать, что в определенной степени Рузвельту не повезло: он стал президентом слишком поздно, чтобы занять причитающееся ему место на американских денежных знаках: все долларовые купюры уже были «заняты» портретами правивших до него президентов. Однако его заслуги перед Соединенными Штатами Америки и всем миром столь велики, что следовало бы или ввести еще одну купюру, или хотя бы назвать его именем крупный город, а не какой-то заштатный городишко в штате Миннесота.

Литература о Рузвельте огромна, причем только незначительная ее часть была переведена на русский язык. Самой первой из переведенных была книга «Его глазами», написанная сыном президента Эллиотом Рузвельтом, который был рядом с отцом почти на всех важнейших международных встречах и лучше других знал об истинных мотивах его действий. Эту книгу я прочитал еще в юности с огромным интересом. Кстати, в своей книге Эллиот Рузвельт дает исключительно положительную характеристику личности Сталина, что, по-видимому, и способствовало ее быстрому переводу на русский язык.

Вехи биографии

Франклин Рузвельт появился на свет 30 января 1882 года в нью-йоркской усадьбе Гайд-парк. Семья принадлежала к самым респектабельным кругам общества. Матери малыша было 28 лет, а отцу, Джеймсу Рузвельту, – 54 года (он женился вторично после смерти первой жены).

Получив блестящее домашнее образование, Франклин в 14 лет поступил в школу Гротон штата Массачусетс, где проучился три года. Высшее образование и степень бакалавра молодой человек получил в Гарварде, после чего стал слушателем юридической школы Колумбийского университета. Окончив обучение, Рузвельт начал юридическую практику в адвокатской конторе на Манхэттене.

Учась на последнем курсе Гарвардского университета, Франклин женился на дальней родственнице Анне Элеоноре Рузвельт, которая была младше его на два года.

В течение 10 лет в семье родилось шестеро детей, впоследствии у них было 13 внуков. На одной из известных фотографий супруги Рузвельт окружены молодой порослью в полном составе.

В 1921 году, когда Рузвельту было 39 лет, у него диагностировали полиомиелит, что привело к почти полному параличу нижних конечностей. Однако на протяжении всей жизни он активно лечился и никогда не признавал себя парализованным. На большие расстояния он перемещался в инвалидной коляске, но в то же время упорно учился ходить сам, опираясь на трость. На публике появлялся обычно в вертикальном положении, поддерживаемый с одной стороны помощником или кем-то из своих сыновей.

Рузвельт был наделен неистовой жаждой жизни и неиссякаемым оптимизмом, а его жизнь была гимном мужеству и ежедневным подвигом. Когда Рузвельт баллотировался на государственные должности, он пытался внушить избирателям, что вот-вот выздоровеет. Сегодня медики утверждают, что симптомы его недуга соответствуют не полимиелиту, а другой болезни с каким-то мудреным названием.

Известно, что ФДР был страстным филателистом, марки собирал с раннего детства. Когда Сталин хотел к нему «поддобриться», он дарил ему редкие, уникальные экземпляры марок. ФДР был известен не только как политик, но и как писатель. Он пытался воскресить знаменитого литературного героя, написав книгу «Бейкер-стрит фолио: пять записок о Шерлоке Холмсе от Франклина Делано Рузвельта».

Элеонора Рузвельт из домашней хозяйки и заботливой матери постепенно превратилась в личного помощника мужа, а затем, в связи с его болезнью, ей пришлось взять на себя ряд политических и общественных обязанностей. Она занималась проблемами трудоустройства и социальной защиты женщин, безработных и вообще слабозащищенных слоев общества. Недаром в конце 30-х годов ХХ века рейтинг ее популярности был выше, чем у главы государства. Во время войны она заняла пост помощника министра обороны. В дальнейшем внесла большой вклад в разработку положений по защите прав человека и, в первую очередь, цветных граждан США. После смерти мужа она продолжила свою политическую карьеру в администрациях последующих президентов. О личной жизни и еще больше о смерти Рузвельта существует ряд инсинуаций, но я не хочу на них останавливаться. (Кстати, о ком из великих злобно не сплетничали?)

Политическая карьера

Будучи адвокатом, ФДР постоянно стремился в политику. В 1910 году, когда Рузвельту было всего 28 лет, ему предложили выставить свою кандидатуру на пост сенатора штата Нью-Йорк. Он победил на местных выборах и стал представителем демократической партии в местном законодательном органе. В 1912 году, когда кандидат от демократической партии Вудро Вильсон стал президентом США, ФДР получил пост заместителя министра морского флота. На этом посту Рузвельт проработал до 1921 года. В 1914 году он баллотировался в сенат, но по итогам голосования не прошел.

Болезнь и последовавшая за ней инвалидность остановили крутой взлет его карьеры, и на семь лет он ушел из политики. В 1928 году ФДР выставил свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк и к всеобщему удивлению выиграл выборы. Будучи губернатором, он создает комитет, оказывающий чрезвычайную помощь людям, пострадавшим в годы экономического кризиса. Этим он зарабатывает симпатии будущих избирателей. В 1932 году Рузвельт выставил свою кандидатуру на пост президента США. Его противником был кандидат от республиканской партии, предыдущий президент Герберт Гувер. Рузвельт, провозгласивший «Новый курс», одержал блестящую победу, получив большинство голосов почти во всех штатах. Песня его предвыборной кампании «Вновь наступают счастливые дни» стала одной из популярнейших в истории страны. В дальнейшем ФДР еще трижды выставлял свою кандидатуру на пост президента – единственный случай в истории Соединенных Штатов – и трижды побеждал.

«Новый курс»

Когда в 1933 году Рузвельт стал президентом, Америка лежала в руинах. Ни один президент США не получал такого наследства: безработица была неслыханной, половина банков обанкротилась, а валовый выпуск продукции и услуг упал на 31%. Для выхода из масштабного экономического и финансового кризисов он провозгласил «Новый курс» – комплекс мер, направленных на оздоровление экономики и на поддержку наиболее пострадавших.

Необходимые законы, улучшающие инвестиционный климат в стране, были приняты в первые дни президентства. Основные реформы: стабилизация денежной системы, борьба с безработицей, восстановление промышленности, субсидирование сельского хозяйства, организация пенсионных фондов, разработка новых законов о труде, развитие жилищного строительства и многое другое. При этом безработные активно привлекались к общественным работам. Кроме того, президент на неделю закрыл все банки, чтобы разработать программу гарантирования вкладов. Консерваторы упрекали ФДР в насаждении социализма. Однако сам президент считал, что он спас капитализм и предотвратил социальные потрясения.

Начало Второй мировой войны

Как известно, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу. Через два дня, т.е. 3 сентября, Англия и Франция после нескольких ультиматумов объявили войну Германии. Это была странная война: вместо бомб «союзники» сбрасывали на города Германии листовки с призывами к миру.

Америка не желала вмешиваться в европейские дела. Еще в 1937 году конгресс США принял Закон о нейтралитете, запретив экспорт американского оружия в любую воюющую страну. Лишь в ноябре 1939 года в закон была внесена поправка, разрешаюшая продажу оружия Англии и Франции. Рузвельт был настроен против нейтралитета и хотел, чтобы Америка присоединилась к борьбе против нацистской Германии, но его сдерживал закон. Чтобы преодолеть его, нужен был какой-то внешний толчок. Таким толчком явилось нападение японцев на американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор, расположенную на Гавайских островах. Это нападение произошло 7 декабря 1941 года, и в тот же день США вступили во Вторую мировую войну.

«Большая тройка»

«Большая тройка» – это лидеры трех основных стран антигитлеровской коалиции: Ф.Рузвельт, И.Сталин, У.Черчилль. Их взаимоотношения в значительной степени определили ход и исход войны. При постоянных стычках между Сталиным и Черчиллем, почти всегда имевшиx различные точки зрения как по военным, так и по политическим вопросам, Рузвельт, как правило, выступал в роли миротворца, стараясь примирить непримиримое.

«Большая тройка» с участием Рузвельта собиралась дважды: в 1943 году в Тегеране и в 1945 году в Ялте. В Тегеране речь в основном шла об открытии Второго фронта и о скорейшем окончании войны. В Ялте большей частью говорили о том, как будет выглядеть мир после войны и как на долгие годы сохранить мир во всем мире.

Поставки по ленд-лизу

2 августа 1941 года по инициативе Рузвельта был создан Комитет по оказанию военной помощи Советскому Союзу. Рузвельт писал: «Соединенные Штаты приняли решение осуществлять экономическое содействие, направленное на усиление Советского Союза в его борьбе с вооруженной агрессией». С этой целью была разработана государственная программа (ленд-лиз), согласно которой США поставляли своим союзникам вооружение, боеприпасы, стратегическое сырье, продовольствие, лекарства и многое другое. Эти поставки проводились на следующих условиях:

Поставленные материалы (военная техника, сырье, другие предметы), уничтоженные, утраченные или использованные во время войны, не подлежат оплате. Имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, должно быть оплачено полностью или частично на основе предоставленных США долгосрочных беспроцентных кредитов. Последние долги по ленд-лизу были погашены в 2006 году Россией, которая объявила себя правопреемницей Советского Союза и обязалась выплатить все его долги. В случае заинтересованности американской стороны, неразрушенная и неутраченная техника и оборудование подлежат после войны возврату в США.

Поставки по ленд-лизу вооружения, боеприпасов и других материалов имели огромное значение для поддержания обороноспособности Советского Союза, особенно в первые месяцы войны, когда эвакуированные на восток заводы еще не начали выпуск продукции. В наши дни продолжаются дискуссии о важности помощи по ленд-лизу. По этому поводу можно вспомнить слова самого авторитетного эксперта по этому вопросу. Выступая на Тегеранской конференции, Сталин сказал: «Без этих машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну».

Рузвельт и евреи

Это болезненная и неоднозначная тема. До сегодняшнего дня историки не сошлись в мнениях, был ли Рузвельт анти- или филосемитом. За первую точку зрения говорит ряд фактов. Он не увеличил иммиграционную квоту в конце 30-х годов прошлого века, чтобы спасти евреев Европы, над которыми нависла угроза уничтожения. Он запретил пароходу St. Louis, на борту которого находилось около тысячи еврейских беженцев, зайти в порт Майами. Он не отдал приказ разбомбить подъездные пути к Освенциму, когда это стало возможным для американской авиации.

А вот еще одно малоизвестное, но очень важное обстоятельство. В 1945 году, когда война с Германией близилась к концу, Рузвельт встретился с королем Саудовской Аравии Ибн Саудом. Он надеялся убедить короля в справедливости переселения в Палестину десятков тысяч евреев, изгнанных из родных мест, преследуемых и скитающихся по всей земле. Кончилась эта беседа тем, что ФДР пообещал Ибн Сауду не санкционировать никаких мероприятий, враждебных арабскому народу.

Таким образом, неизвестно, чем бы окончилось голосование в ООН в 1947 году по поводу раздела Палестины и создания Государства Израиль, если бы Рузвельт был жив. Наверно, можно привести еще подобные факты. В то же время многие исследователи находят смягчающие обстоятельства, чтобы объяснить, почему он принял то или иное решение. В частности, сравнительно недавно вышла книга двух американских историков под названием «Рузвельт и евреи», в которой авторы делают попытку объяснить и во многом обелить Рузвельта.

«Четыре свободы Франклина Рузвельта»

6 января 1941 года Рузвельт в своем ежегодном обращении к конгрессу «О положении в стране» сформулировал базовые ценности, на которых должен быть основан послевоенный мир. Эти ценности назывались «Четыре свободы Франклина Рузвельта». Вот они:

Первая свобода – свобода слова и свобода выражения своего мнения.

Вторая свобода – свобода каждого человека по-своему исповедовать свою веру.

Третья свобода – свобода от нужды, что означает экономические отношения, обеспечивающие каждой стране здоровую, мирную жизнь ее народа.

Четвертая свобода – свобода от страха, что означает всеобщее сокращение вооружений до такого уровня, при котором ни одна страна не будет иметь возможность совершить акт агрессии против своего соседа.

Заключение

После победы союзников над Германией и Японией казалось, что мир на нашей планете будет обеспечен надолго. Однако прошло всего полгода после окончания Второй мировой войны, как в марте 1946 года прозвучала знаменитая Фултонская речь Уинстона Черчилля, которая явилась сигналом к началу «холодной войны». Как могло такое случиться? Историки утверждают, что со смертью Франклина Рузвельта умолк громкий голос, призывавший к единству государств и народов мира. Силы мира и прогресса в его лице потеряли самого влиятельного и к тому же самого способного защитника.

Григорий Калихман (Дортмунд)

Читайте также: