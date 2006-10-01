История >> Люди, вошедшие в историю

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Начало эпохи немецкого звукового кино

Этот день, 1 апреля 1930 года, считают началом торжества звукового кино. Он перевернул историю мирового кинематографа. До него уже несколько раз пытались озвучивать экран, но именно здесь и сейчас было продемонстрировано полное торжество как звучащей музыки, так и исполнительницы главной роли – роли танцовщицы в портовом кабаре обворожительной Лолы-Лолы. Ее сыграла Марлен Дитрих, и к ее имени с 1 апреля 1930 года неизменно стали добавлять слово «великая».

Успех звукового фильма «Голубой ангел» о любви, грехе и соблазне называли оглушительным. Но публика не догадывалась о том, что в те часы, когда она продолжала обсуждать этот ставший мгновенно знаменитым фильм, сам, а, точнее – сама, «Голубой ангел» уже ехала в поезде, чтобы эмигрировать в Америку. Решение покинуть Германию было трудным для многих представителей интеллигенции. Интеллигенция колебалась, надеялась на наступление лучших времен. Особенно показателен случай с великим физиком и нобелевским лауреатом Альбертом Эйнштейном. Будучи в США, он пришел к немецкому консулу с вопросoм: «Надо ли сейчас ему, еврею, возвращаться в Германию». «Обязательно надо!» – воскликнул консул. Но, когда Эйнштейн, выйдя из консульства, отдалился на несколько десятков метров, консул догнал его и произнёс: «Ни в коем случае, господин Эйнштейн!»…

«Голубой ангел» был запрещен нацистами и снят с экранов, хотя сам Гитлер, оставаясь один, любил смотреть этот фильм, открывший эпоху звукового кино, да еще и с очаровывающей зрителя великой артисткой. Сама же Марлен Дитрих за активную антифашистскую деятельность и помощь еврейским эмигрантам была награждена американской медалью Свободы и французским орденом Почетного легиона.

Валерий Воскобойников

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