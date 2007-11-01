Культура >> Живопись

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Боди-арт: живопись на теле или искусство авангарда?

Мой красочный мир

Привет, дорогой читатель! Сегодня мне хотелось бы открыть для тебя яркий мир красок, авангарда и боди-арта так же, как когда-то он открылся мне самой. Боди-арт давно интересовал меня. Я хотела понять, кем являются все эти художники с их невообразимыми идеями и кто все эти смелые модели, готовые выйти на сцену в одних трусах?!

Однажды я увидела объявление на фейсбуке по поиску модели для боди-арта и просто написала незнакомому художнику. Оказалось, что мое письмо приземлилось в другой папке и мое сообщение прочитали только спустя два месяца. На этом моя карьера могла закончиться, не начавшись, но меня тут же пригласили на соревнования по бодипейтингу – это одно из направлений боди-арта – в Чехию. Конечно же, я слабо представляла себе, как я вообще сниму майку перед незнакомым мужчиной, да ещё и выйду на сцену в таком виде перед публикой. Но желание попробовать себя в этой роли было сильнее!

Только по пути в Чехию я узнала, что мой художник дальтоник. Вот это мне «повезло», подумала я. На самом деле, не различал он только между оттенками зелёного и красного и на всякий случай прихватил с собой ассистентку, которая тыкала пальцем на баночки с красками нужного цвета. За выходные он нарисовал на мне два рисунка, я перевоплотилась в Мардж Симпсон из мультфильмов про Симпсонов и в Златовласку, отрепетировала танец и станцевала его на сцене, получив таким образом свой первый кубок. Это были незабываемые выходные!



Категории боди-арта

На самом деле рисовать на теле человека можно несколькими способами. Самый очевидный вариант – это, конечно же, кисточкой и губкой. Второй способ – это airbrush, то есть распыление краски из специального пистолета. Далее идут разветвления на такие категории как рисование на лице (фейс-арт) и спецэффекты, где пропорции тела или лица меняются посредством наклеенного силикона и получают инопланетянина из Звёздных Воинов. Свою первую беременность я также запечатлела в категории belly painting, по мотивам русских сказок про Конька-горбунка и мифической Индианы.

Я всегда восхищаюсь фантазией художников! Боди-арт – это не просто рисунок на теле, а это создание целого персонажа с сопутствующими аксессуарами: длинными когтями, шипами, невообразимыми конструкциями на голове или теле, необычными туфлями и т.д. Мне остается только вжиться в этот образ и представить его на сцене и перед жюри. Я обожаю боди-арт за эту возможность перевоплощений и могу устроить себе мини-карнавал в любое время года!

За кулисами

Обычно у каждого фестиваля есть своя определенная тематика, под которую художник создает свой персонаж и объясняет, какую идею он хотел донести своим творением. Всё – как в картинной галерее. Простой рисунок занимает около 3-х часов. Если это соревнования, то иногда и 7 часов в 4 руки при помощи ассистента. Выстоять 7 часов неподвижно – нелёгкая задача, особенно если бодипейтинг проводится в холодное время года и помещение не отапливается. Из-за долгого стояния затекают ноги и нарушается кровообращение, поэтому, чтобы не упасть в обморок, в то время как художник выбирает или меняет краски, стоит разминать конечности и съесть какую-нибудь легкую еду типа орешков, винограда или изюма.

Самым сложным для меня в этой работе было использование декоративных линз для глаз. У меня хорошее зрение и никогда не было линз, поэтому без посторонней помощи я не могла их ни вставить, ни вытащить. Еще меня часто спрашивают, как это, когда на тебе рисуют? Отвечаю. Как в салоне красоты! Вот так ты себя чувствуешь! Тебя преображают, украшают, делают прическу, и всё это целых 7 часов подряд!

Оплата





Ошибаются те, кто думает, что эта работа хорошо оплачивается. На самом деле у меня уже есть хорошо оплачиваемая работа, а бодипейтингом я занимаюсь в качестве хобби. За день бодипейтинга происходит расход краски на 70 евро, и сами художники мало зарабатывают на этом, даже если получают призовое место. А я просто рада быть частью этого искусства и поэтому работаю бесплатно.

Боди-арт дает свободу для полета фантазии. Одни из запоминающихся образов для меня были работы с люминисцентной краской, светящейся в темноте при люминисцентной лампе, так что на моем теле оживали тысячи звезд и далеких галактик. Или, например, золотой бодипейтинг, сделанный из смеси золотой пудры и детского масла для кожи. Я была как кусок золотого слитка, масло капало во все стороны, но опять же, ощущала я себя как на спа-процедуре.

Всех интересует еще также, как же потом смывают с себя всю эту красоту. Профессиональная краска для бодипейтинга смывается легко и быстро. Но у меня есть специальный комбинезон для бодипейтинга, который я могу быстро надеть, не испачкав одежду или сиденье машины.

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Интересно? Вам захотелось посмотреть или поучаствовать самим в этом празднике современного авангардного искусства? Мировой чемпионат по бодипейтингу должен пройти в Klagerfurt am Woertersee, в Австрии, в июле. Там можно будет наблюдать за работой лучших художников в этой области со всего света, стать зрителями впечатляющего шоу и принять участие в красочных вечеринках. Отель стоит бронировать заранее.

Но обычно летом всегда хватает и небольших фестивалей. Они проходят у нас, например, на Титзее в Шварцвальде, в Гамбурге, а также в Праге, Голландии, Италии.

Я очень надеюсь, что к лету жизнь повсюду снова войдет в свое нормальное русло. Будем радоваться!

Полина Радек (Штутгарт)

Использованы фотографии Tanja Lindner,

Micha Joos, Francois Rose, Ajnjuhfabb

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