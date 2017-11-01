Социальные вопросы >> Пенсии

«Партнер» №11 (242) 2017г.

Российские и казахстанские пенсии и немецкое пенсионное з

Российские и казахстанские пенсии и немецкое пенсионное законодательство

Летом нынешнего года пенсионная касса Германии потребовала от поздних переселенцев, получателей пенсии за иностранный трудовой стаж, сообщить о получаемой ими иностранной пенсии, указать срок начала ее получения и размер пенсионных выплат за прошедшие годы.

Некоторые переселенцы столкнулись с требованием представить свидетельство о неполучении ими российской пенсии. Так, недавно в мое бюро обратилась поздняя переселенка. Пожилая российская немка 15 лет работала в России (тогда в составе СССР) и 25 лет на территории Узбекистана, откуда она и переселилась в Германию. Теперь пенсионная касса требует от нее справку о том, что она не получает российскую пенсию. Весьма трудная задача для пожилой и нездоровой женщины!

Взаимосвязь немецкой пенсии за иностранный трудовой стаж и иностранной пенсии за тот же стаж регулирует §31 Закона о пенсии за иностранный трудовой стаж (Fremdrentengesetz, FRG). Важно, что этот закон не разрешает получать две пенсии за один и тот же трудовой стаж.

Те, кто получает российскую пенсию за период работы в СССР/России с 1965 по 1995 годы, не могут получать немецкую пенсию за иностранный трудовой стаж за этот же период.

Получение иностранной трудовой пенсии тормозит выплату немецкой пенсии за иностранный трудовой стаж. Разумеется, пенсионер имеет право получать в Германии заработанную российскую пенсию. В этом случае немецкая пенсия за иностранный трудовой стаж будет уменьшена на размер иностранной выплаты. Если вы получаете российскую пенсию в размере 150 евро, то из начисленных вам 650 евро немецкой пенсии за иностранный трудовой стаж будут вычтены 150 евро российской пенсии. Суммарный доход пенсионера будет тот же самый – 650 евро, но из двух источников: 150 евро из российского пенсионного фонда и 500 евро из немецкой пенсионной кассы.

Получатель немецкой пенсии за иностранный трудовой стаж обязан без промедления заявить в пенсионную кассу о получении иностранной пенсии. Если он этого не сделает, возникнет переплата, связанная с параллельным получением двух пенсий за один и тот же рабочий стаж. А значит, немецкая пенсионная касса потребует вернуть переплату, возникшую за счет неучтенной российской пенсии.

Выявлением неучтенных иностранных (российских) пенсий пенсионная касса Германии занимается уже много лет. Очередной виток такой активности пришелся на лето-осень 2017 года. Получателям информационных писем Немецкого пенсионного фонда можно посоветовать хорошо обдумать свой ответ и посоветоваться со специалистом.

Свои особенности имеет и пенсионная система Казахстана. С 1998 года Казахстанский пенсионный фонд выплачивает пенсионную компенсацию гражданам Казахской республики, выезжающим на постоянное место жительства за пределы Казахстана. Эта компенсация погашает все требования выехавшего к казахстанской пенсионной кассе.

Многие немецкие переселенцы из Казахстана считают разумным получить эту не очень большую компенсацию, руководствуясь принципом: лучше что-то, чем ничего. Отрезвление приходит после знакомства с немецкими пенсионными правилами.

Немецкая пенсионная касса засчитывает в пенсионный стаж только годы работы, за которые уплачены членские взносы в казахстанскую пенсионную кассу. Изъятие взносов делает эти годы работы непригодными к зачету в немецкой пенсионной кассе.

Таково мнение немецкой страховой пенсионной кассы. Тот, кто получил пенсионную компенсацию от казахстанской пенсионной кассы за период с 1998 по 2008 годы, теряет 10 лет стажа в немецкой пенсионной кассе.

Потеря 10 лет немецкого стажа за иностранный трудовой стаж означает пожизненную ежемесячную потерю примерно 200 евро. Казахстанская пенсионная компенсация за эти десять лет, по моей информации, составляет менее 2000 евро. Счет явно не в пользу российского немца. Известны случаи, когда получение казахстанской пенсионной компенсации в размере 1000 евро лишало российского немца 20 - 30 тысяч евро немецкой пенсии за все годы выплаты немецкой пенсии.

Пример: поздний переселенец Владимир Бауэр предпочитает получить 2500 евро казахстанской пенсионной компенсации за работу в Казахстане в 1998 - 2013 годы. С моей точки зрения, было бы логичным разово вычесть эти 2500 евро из общего немецкого пенсионного расчета. Еще лучше было бы совсем не зачитывать эти деньги, которые В. Бауэр потратил на организацию переезда в Германию. По мнению пенсионной кассы Германии, В. Бауэр потерял немецкий трудовой стаж за 1998 - 2013 годы в размере, примерно, 300 евро в месяц.

Как вы видите, убытки во много раз превосходят прибыль. Это несправедливо, поэтому затронутые лица должны обдумать обжалование незачета казахстанского трудового стажа в немецкой пенсионной кассе.

Получение казахстанской пенсионной компенсации может быть интересно и правомочным жителям Германии без статуса позднего переселенца § 4 BVFG. Жители Германии без права на пенсию за иностранный трудовой стаж могут без ущерба для себя (так на сегодняшний день) получать казахстанскую пенсионную компенсацию.

Я рекомендую заинтересованным лицам, когда-либо делавшим взносы в Пенсионный фонд Республики Казахстан, узнать о своих правах на выплаты.

Пенсионная касса Германии имеет различный инструментарий воздействия на получателей пенсии. Возможно, что касса заявит в полицию о подозрении в злостном обмане и получении двойной пенсии по § 263 StGb (Уголовный кодекс). Обработку заявления осуществляет прокуратура и полиция, причем возможен и вызов на допрос в прокуратуру, невзирая на возраст подозреваемого. Если получателю пенсии неизвестно содержание § 31 FRG, то он не совершает правонарушение в смысле сокрытия дохода. Для закрытия этой лазейки пенсионная касса высылает получателю пенсии за иностранный трудовой стаж информационный листок на русском и немецком языках с объяснениями содержания этого параграфа. Лица, подписавшие такой листок, не могут ссылаться на незнание закона.

Мне понравилось? (Проголосовало: 0)

Поделиться: