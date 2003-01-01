Социальные вопросы >> Пенсии

«Партнер» №6 (237) 2017г.

Еще раз о российской пенсии и взносах в больничную кассу

Еще раз о российской пенсии и взносах в немецкую больничную кассу

Владимир Осмоловский (Гельзенкирхен)

Статья на эту тему в предыдущем номере «Партнёра» вызвала большой интерес читателей, а у многих – беспокойство.

Начну с того, что каждый случай носит индивидуальный характер и должен рассматриваться отдельно. Некоторых категорий наших соотечественников данная проблема не касается. Это, например, пенсионеры, получающие только социальное пособие, при котором российская пенсия учитывается социальным ведомством.

Сложная проблема может возникнуть у российского пенсионера при наличии у него семейной медицинской страховки (Familienversicherung) в сочетании с небольшим собственным заработком. Приведу пример из практики.

Глава семьи работает, из его заработка отчисляются взносы в больничную кассу. Его жена зарабатывает 450 евро в месяц (geringfügige Beschäftigung), у нее Familienversicherung – льготная семейная медицинская страховка, при которой от собственных взносов в кассу она освобождена. Кроме этого, женщина получает небольшую, около 90 евро, российскую пенсию. Больничной кассе (Krankenkasse) стало известно, что имеющая Familienversicherung женщина, в дополнение к зарплате в 450 евро, имеет доход в виде русской пенсии. В этом случае прежде всего отменяется право на льготную страховку Familienversicherung. Одновременно меняется величина максимального суммарного дохода, в пределах которого Familienversicherung разрешена.

В норму до 450 евро необходимо уложиться, если эта сумма – заработная плата. Для тех, кто имеет одновременно и другие виды дохода, такие, как пенсия, гонорар, доход от самостоятельной деятельности (selbstständige Tätigkeit), допустимый максимум суммарного дохода – 425 евро. Заработок и дополнительный доход (в нашем случае пенсия) суммируются и, поскольку суммарный доход превышает 425 евро, больничная касса иначе рассчитывает величину обязательного страхового взноса. Его размер (14,7%) рассчитывается не с дополнительного дохода, т.е. не с пенсии, и даже не с фактической суммы заработка и пенсии, а с учетом суммарного дохода. Я не случайно говорю «с учетом дохода» – право на семейную страховку пропадает, и необходимость уплаты взноса возникает с учетом того, что суммарный доход превысил 425 евро. Но при этом в качестве суммы, от которой считается размер взноса, принимается не реальный суммарный доход, а условная величина минимальной заработной платы, которая сегодня в ФРГ составляет 991,67 евро.

В больничной кассе пенсионерке разъяснили, что именно такой метод расчета определен законом. Страховой взнос при таком расчете достигает 27 % от фактического суммарного дохода. В данной ситуации, если желательно сохранить Familienversicherung, то следует уменьшить суммарный доход. Например, уменьшить число рабочих часов. Снизить размер русской пенсии невозможно, но можно от нее отказаться. Стоит ли это делать – зависит от характера работы и от сочетания величин заработка и пенсии.

Гражданам, только что оформившим российскую пенсию или планирующим ее оформлять, есть смысл учесть эту рекомендацию и уточнить в своей больничной кассе возможные последствия увеличения дохода. У тех же, кто уже получал какое-то время российскую пенсию, и только потом это стало известно больничной кассе, возникает проблема. Пенсионерке, попавшей в описанную выше ситуацию, больничная касса предъявила требование об уплате долга в размере около 3 тысяч евро за неуплаченные взносы с учетом полученной ранее, в течение трех лет, пенсии.

Не менее проблематично может обстоять дело у тех, кто получает немецкую пенсию (deutsche Rente), из которой отчисляются взносы в больничную кассу, а также российскую пенсию и доплату от социального ведомства в виде базового обеспечения (Grundsicherung im Alter). Эти пенсионеры должны обязательно платить из своей российской пенсии страховые взносы в больничную кассу. Для таких граждан мы рекомендуем надежный путь решения проблемы – отказ от российской пенсии при наступлении немецкого пенсионного возраста.

«Всегерманский консультационный центр по вопросам российской пенсии» оказывает практическую помощь соотечественникам при первичном назначении пенсии, ее переводе из России на банковский счет в ФРГ, отказе от российской пенсии, а также содействует прекращению незаконных или ошибочных удержаний российской пенсии из социальных пособий. Подробнее читайте об этом в интернете на нашем сайте www.info-russisch.de

Уважаемые соотечественники! Помощь и консультации по затронутым в статье и другим вопросам вы можете получить по следующим адресам:

Bundesweite Beratungsstelle für Rentenberechtigte aus Russland Russisches Center Kurt-Schumacher-Str. 125 45881 Gelsenkirchen Тел.: 0209 88288, 0209 1774477 E-Мail: rus-center@gmx.de Rechtsberatung Service Елена Кузнецова & Светлана Чернавина Friedenstr. 41-43 44139 Dortmund Тел.: 0231 95297312 E-Mail: auskunft-beratung@partner-inform.de

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