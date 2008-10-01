Политика >> Мир

«Партнер» №12 (255) 2018г.

Насколько успешна экономическая политика Трампа?

Два года правления под лозунгом «Сделаем Америку снова великой»: результаты и тенденции

Подходит к концу первая половина президентского срока Дональда Трампа. За это время он сумел радикально изменить внешнюю и внутреннюю политику США. А чего нынешний хозяин Белого дома добился в экономике?

В Германии к Дональду Трампу относятся резко отрицательно. Зато он нравится многим бывшим советским людям, где бы они сегодня ни жили: в России, ФРГ или Соединенных Штатах. Нынешний президент США, его политика, взгляды, стиль правления, манера поведения вызывают и в самой Америке, и повсюду в мире зачастую совершенно полярные оценки: либо полное одобрение, либо тотальное неприятие.

Однако прошедшие в США в ноябре так называемые промежуточные выборы при всей неоднозначности их результатов показали, что шансы Дональда Трампа быть избранным осенью 2020 года на второй срок довольно высоки. Для нас, жителей Германии и Евросоюза, вопрос о следующем хозяине вашингтонского Белого дома вовсе не праздный: курс, которым пойдет Америка, может очень серьезно сказаться на состоянии немецкой и европейской экономики.

Экономический бум: чья это заслуга?

Поскольку переизбрание Дональда Трампа в значительной, если не в решающей степени будет зависеть от состояния дел в американской экономике, давайте попытаемся взвешенно проанализировать результаты его почти двухлетнего правления в экономической и внешнеторговой сферах, прошедшего под лозунгами «Сделаем Америку снова великой» и «Америка прежде всего».

Начнем с цифр. В 2016 году, в конце которого Дональд Трамп был избран президентом, темпы роста ВВП США составили 1,5 %. В первый год его правления, в 2017 году, они выросли до 2,3 %, по итогам заканчивающегося 2018 года они достигнут, согласно прогнозам, примерно 3 процентов. Последний раз столь мощный подъем был зафиксирован в крупнейшей экономике планеты в 2014 и 2015 годах: рост составил тогда 2,6% и 2,9%. В то время у власти был Барак Обама.

Таким образом, США в настоящий момент переживают подлинный экономический бум, однако очень трудно определить, связано ли это главным образом с деятельностью президента, с обычным конъюнктурным циклом или, к примеру, с инновациями американских предпринимателей.

Обратимся теперь к фондовым биржам – другому важному барометру состояния дел в экономике. Тут тоже бум, и на этот раз можно смело утверждать: он связан именно с Дональдом Трампом. Правда, после всемирного финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов курсы американских акций быстро росли и при Бараке Обаме. Однако тот подъем блекнет по сравнению с тем, что началось сразу после избрания его преемника.

Биржи: здоровый рост или мыльный пузырь?

Индекс Dow Jones вырос с 18 000 пунктов в ноябре 2016 года до более чем 26 000 пунктов этой осенью. Таким образом, акции крупнейших корпораций США подорожали всего за два года в среднем примерно на 45%. Индекс Nasdaq 100, в который включены сто ведущих высокотехнологичных компаний, за тот же период поднялся примерно с 4800 до 7600 пунктов. Тут рост составил уже почти 60%!

Американские акционеры, а в США акции держат не только миллиардеры и миллионеры, но и многие представители среднего класса, могут быть благодарны своему президенту: при нем они значительно увеличили свои состояния (сбережения). Проблема в том, что биржи нередко отрываются от реальности.

Немало экспертов считают безудержный взлет курсов последних двух лет чрезмерным. Он напоминает им мыльный пузырь, лопнувший в 2000 году после подобного же подъема, вызванного эйфорией вокруг интернет-компаний. Да и Великая депрессия в начале 1930-х годов началась в США после краха безмерно раздутых биржевых котировок.

Весьма сомнительно, что курсы американских акций будут и дальше расти подобными темпами. Более вероятно их снижение, и в октябре-ноябре, похоже, оно уже началось. Поэтому не исключено, что купленные американцами на волне эйфории вокруг Трампа ценные бумаги через год-два будут стоить меньше, чем сегодня, даже существенно меньше.

Важнейший проект: налоговая реформа

Основная причина взлета биржевых котировок при Трампе – его налоговая реформа. Она была принята в конце 2017 года и стала важнейшим экономическим проектом президента. Обширный пакет мер предусматривает радикальное снижение фискальной нагрузки на бизнес и определенный набор льгот для физических лиц. Так, ставка налога на прибыль компаний снижена с 35% до 21%,

Одно лишь ожидание реформы вызвало в первый же год правления нового президента биржевой бум, ведь столь серьезное снижение налогов значительно увеличивает прибыль компаний, и те смогут инвестировать сэкономленные деньги в расширение бизнеса (что повышает стоимость их акций) и/или направлять их на увеличение дивидендов своим акционерам.

При этом Трамп обеспечил особенно льготный режим тем корпорациям, которые основные доходы получают на глобальном рынке, за пределами США, но раньше из-за налогов не возвращали заработанные деньги на родину. А это, в частности, такие гиганты интернет-индустрии, как Amazon, Facebook или Google. Они теперь платят с возвращаемых капиталов вместо 35% всего 15,5% и при определенных условиях даже только 8%. Так что в особенно бурном росте котировок на бирже Nasdaq была своя логика.

Ключевая проблема: гигантский долг

Проблема, однако, в том, что такое замечательное для бизнеса и потребителей дело, как снижение налогов, Дональд Трамп осуществил в условиях безудержного нарастания государственного долга США, размеры которого и так уже превысили в этом году астрономическую сумму в 21 триллион долларов и достигли 108% ВВП страны.

Для сравнения: в ЕС данный показатель выше только у Греции, Италии и Португалии, а Германия благодаря строгой бюджетной дисциплине сумела уменьшить свою задолженность почти до 60% ВВП, как того и требуют действующие в еврозоне маастрихтские критерии финансовой стабильности. Считается, что это максимально допустимый на длительную перспективу уровень, выше которого начинает быстро возрастать опасность, что страна рано или поздно окажется на грани дефолта, неплатежеспособности.

Огромные долги Америки – не вина Трампа: он всего лишь унаследовал эту проблему, которая с 1980-х годов обостряется с каждым новым президентом, включая Барака Обаму. Однако нынешний хозяин Белого дома не захотел стать тем лидером, который наконец-то взялся за ее решение испытанным способом, предполагающим последовательное увеличение доходов государства и сокращение его расходов.

Вместо этого Дональд Трамп, наоборот, выполнил данное своим избирателям обещание и радикально снизил налоги, лишив тем самым казну многочисленных доходов. При этом президент и его команда рассчитывают на то, что снижение налогового бремени даст мощный импульс бизнесу, компании увеличат инвестиции, создадут новые рабочие места, американцы станут больше тратить деньги на товары и услуги – и в результате доходы казны со временем даже превысят потери от реформы.

Но если этот сценарий не сработает, то следующий президент США (или сам Трамп во время своего второго срока) столкнется с лавинообразным увеличением госдолга, что чревато опасной дестабилизацией всей финансовой системы, а затем и экономики Америки.

Рост ставки ФРС и протекционизм

Тем более, что обслуживание долга становится всё более дорогостоящим делом. Ведь Федеральная система США (ФРС), американский Центральный банк, в условиях бурного роста экономики, чреватого ее перегревом (всплеском инфляции), шаг за шагом повышает процентные ставки. Следующий ожидается как раз сейчас, в декабре.

Так что политика сверхдешевых денег 2008-2015 годов ушла в прошлое, а это означает, что для предприятий дорожают кредиты, а правительству приходится платить всё более высокие проценты покупателям своих облигаций. В результате может возникнуть ситуация, когда ФРС притормозит инфляцию (страшнейшее зло для благосостояния общества), но это вызовет замедление экономического роста, налоговые поступления от бизнеса сократятся, а расходы государства на обслуживание новых долгов вырастут.

Ситуацию могут серьезно усугубить последствия протекционистских мер Трампа. Ведь введенные им ради поддержки отечественной металлургии заградительные таможенные пошлины на импорт стали и алюминия искусственно ограничили конкуренцию на рынке США и подхлестнули рост цен. Поэтому пока непонятно, чему они больше будут способствовать: созданию новых рабочих мест или раскручиванию инфляции, которую ФРС придется гасить всё более высокими ставками.

Еще труднее предсказать последствия начатой Трампом торговой войны против Китая. Эта тема вообще заслуживает отдельной статьи, поскольку дело здесь не только и даже не столько в экономике, сколько в геополитике: в борьбе за мировое лидерство.

Вот мы и подошли к главному выводу: пока судить об экономической политике нынешнего хозяина Белого дома просто слишком рано, порожденные им явления и процессы еще только развиваются. К чему они в конечном счете приведут, станет ясно через год-два, к следующим президентским выборам, а то и позже. Нужно время, чтобы понять, сделал ли Дональд Трампу «Америку снова великой» или правил по принципу «после нас хоть потоп».

«Курс Консалтинг» (Кёльн)

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