Социальные вопросы >> Актуальное

«Партнер» №12 (255) 2018г.

Изменения законодательства Германии в 2019 году

В предлагаемой подборке мы рассмотрим изменения законодательства, которые вводятся в новом году. Эти изменения касаются семейного бюджета и новых возможностей, предоставляемых трудящимся, безработным, детям и пенсионерам.

Минимальная заработная плата

«Закон о минимальной заработной плате» (Mindestlohngesetz – MiLoG) начал действовать в Германии с 2015 года. В июне 2018 года Комиссия по заработной плате установила размер минимальной зарплаты на 2019 и 2020 годы, который Федеральное правительство утвердило в конце октября сего года.

С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Германии будет составлять 9,19 евро в час (брутто), а с 1 января 2020 года ее размер составит 9,35 евро в час (брутто).

Размер социальной помощи

Из-за роста зарплат пересчитали размер потребительской корзины для получателей пособий. Сумма обеспечения стандартных потребностей была определена Федеральным статистическим управлением с использованием смешанного индекса на основании 70% роста цен и 30% чистого роста заработной платы.

Увеличенные суммы с января 2019 года увидят на своих банковских счетах: безработные (Arbeitslosengeld II, Hartz IV) и их дети, а также получатели базового обеспечения в старости и полностью нетрудоспособные взрослые, не имеющие шансов на реабилитацию (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).

Поддержка семей с детьми

Как и прежде, государство считает поддержку родителей и детей одной из приоритетных социальных задач. В конце 2018 года ожидается принятие целого ряда законодательных актов, направленных на улучшение жизни семей с детьми.

Увеличение мест в яслях и детских садах. Федеральный совет выступает за то, чтобы правительство улучшило качество дневного ухода за детьми. Планируется принятие нового закона Gute-Kita-Gesetz – «О высоком уровне ухода в дошкольных учреждениях», который предусматривает оказание более качественного ухода за детьми в дошкольных учреждениях и освобождение от взносов родителей с низким доходом, а также увеличение количества мест для малышей. На эту программу правительство планирует выделить около шести миллиардов евро до 2022 года. Ожидается что бундестаг одобрит его еще в 2018 году.

Закон о семейной помощи(Familienentlastungsgesetz). Основная цель Закона – увеличение суммы «детских» денег, повышение не облагаемого налогами минимума доходов родителей. На момент подготовки статьи к печати законопроект уже находится в бундестаге, его вступление в силу ожидается с января 2019 года.

Увеличения пособия на ребенка. С июля 2019 года увеличится размер пособия на ребенка (Kindergeld). К «детским» деньгам добавят десять евро.

Полная сумма выплат после повышения составит:

для первого и второго ребенка – 204 евро;

для третьего – 210 евро;

для четвертого и каждого дополнительного ребенка – 235 евро в месяц.

Налоговый вычет на ребенка будет составлять в 2019 и 2020 годах по 192 евро. Следует отметить, что увеличение «детских» денег в 2019 году значительно выше, чем в предыдущие годы. Так, с 2015 года выплаты ежегодно увеличивались всего лишь на два евро на ребенка.

Компенсация за инфляцию – «Холодная прогрессия». Чтобы сумма увеличения пособий не «съедалась инфляцией», намечено изменить прогрессивную налоговую ставку. На 2019 год в законопроекте установлен уровень инфляции 1,84 %, а на 2020 год – 1,95 %. Прежние налоговые ставки будут соответственно сдвигаться в сторону более высокого дохода.

Проблема «холодной прогрессии» возникает, когда рост доходов и заработной платы только компенсирует инфляцию, но покупательная способность работника не растет. Отчисляя подоходный налог, он вынужден платить в казну несоизмеримо большую сумму – своеобразное ползучее повышение налогов. При увеличении доходов, как правило, увеличивается и налоговая нагрузка. Если рост заработной платы приведет только к компенсации роста цен, то налог будет в значительной степени пропорционально участвовать в увеличении заработной платы.

По подсчетам финансистов, Закон о семейной помощи добавит в семейный бюджет в среднем несколько сотен евро в год.

Дотация семьям с детьми на приобретение жилья. Улучшить жилищные условия семьям с детьми поможет государственная программа дотаций на покупку жилья (Baukindergeld). Это еще одна возможность для семей с детьми поднять свой жизненный уровень за счет государства и обзавестись собственным жильем. Семьи с детьми с малым и средним достатком при покупке жилья смогут рассчитывать на выплату 1.200 евро ежегодно в течение 10 лет на каждого ребенка до достижения им 18 лет. Заявки на жилищные выплаты уже принимаются к рассмотрению, так как закон начал действовать ретроактивно с января 2018 года. Фонды этой программы ограниченны, поэтому эксперты рекомендуют не затягивать с подачей заявок.

Право на неполный рабочий день

Начиная с 2019 года, в трудовое законодательство вводят для работников возможность временно, на срок от одного года до пяти лет, перейти на сокращенный рабочий график. При этом работодатели обязаны предоставлять сотрудникам возможность вернуться на полный рабочий день.

Временная работа с неполным рабочим днем возможна на предприятиях, имеющих не менее чем 45 сотрудников при условии работы сотрудника в компании не менее полугода. Работодатели с числом сотрудников от 46 до 200 обязаны предоставить право на частичную занятость каждому пятнадцатому сотруднику. Чтобы подать заявку на переход на неполный рабочий день, сотрудник должен иметь веские основания. Новым положением могут воспользоваться лица, нуждающиеся в отпуске по уходу за ребенком, уходу за больным или для получения образования. Заявка должна быть подана не менее чем за три месяца до начала перехода на сокращенный график работы.

Этим же законом вводят новые правила работы по вызову. Возможная дополнительная работа ограничена. Процентная доля работы, которая в одностороннем порядке может быть установлена работодателем, в будущем не должна превышать 25% от согласованного минимального еженедельного рабочего времени. Если недельное рабочее время не установлено, то подразумевается норма 20 часов в неделю.

Трудоустройство долгосрочных безработных

Законопроект Teilhabechancengesetz – Трудоустройство длительно безработных будет принят в ближайшее время, с тем чтобы вступить в силу с 2019 года. Он направлен на сокращение числа долгосрочных безработных.

Государственную поддержку получат две категории безработных в зависимости от продолжительности их безработицы.

Первое положение «Участие на рынке труда» (Teilhabe am Arbeitsmarkt) вводят в SGB II для лиц «очень далеких от рынка труда», т.е. для тех, кто за последние семь лет получал пособие по безработице (Arbeitslosengeld II) не менее шести лет. Такие безработные смогут претендовать на субсидию, которая составит 100% от тарифной заработной платы в первые два года. Далее каждый год выплата будет сокращаться на 10%. Общий срок финансирования по этой программе – не более пяти лет.

Второе положение озаглавлено «Интеграция долгосрочных безработных» (Eingliederung von Langzeitarbeitslosen). Оно направлено на создание правовой основы для выплаты пособия и финансовой поддержки тем, кто еще недавно работал. На помощь в интеграции могут рассчитывать получатели ALG II, которые были безработными в течение как минимум двух лет.

Законодатель планирует поддерживать такими пособиями занятость, на которую распространяются взносы на социальное страхование. В первый год действия программы работодателям будет выплачиваться дотации в размере 75% от заработной платы, во второй год – 50%. Планируется, что все трудоустроенные смогут принять участие в программах коучинга и повышения квалификации, а также получить гранты на обучение в размере до 3.000 евро.

На создание дополнительных вакансий по трудоустройству правительство Германии собирается выделить 4 млрд евро. Программа будет действовать до 2022 года. Средняя инвестиция в одного долгосрочного безработного, по данным Министерства труда, составит 24 тыс. евро в год. Решение о финансировании безработного будут принимать сотрудники Ведомства по трудоустройству (Jobcenter).

В следующем номере «Партнёра» мы продолжим знакомить читателей с наиболее важными законами Германии, которые вступят в действие с 2019 года. Следите за новостями в области законодательства и обзорными материалами на нашем интернет-портале www.partner-inform.de