История >> Люди, вошедшие в историю

«Партнер» №12 (255) 2018г.

К 70-летию принятия Всемирной декларации прав человека

Казалось бы, законы об отношениях между обществом и человеческой личностью писались уже во времена Хаммурапи, в древнем Вавилоне, но они никогда не были общими для всех государств. Шли века, и человечество постепенно убеждалось в необходимости таких правил. К этому времени некоторые страны уже приняли документ, гарантирующий права гражданина. В Великобритании и США он назывался Биллем о правах, во Франции – Декларацией прав человека и гражданина. Даже в СССР была принята так называемая «Сталинская конституция» – прекрасный документ, гарантирующий все необходимые права гражданину. Правда, документ этот преступно нарушался самим государством. И после разгрома нацизма, принесшего страдания миллионам людей, большинство стран мира заговорило о необходимости всеобщего документа, гарантирующего права каждому жителю планеты.

Только что созданная тогда Организация Объединенных Наций взялась за подготовку Всемирной декларации. В комиссию вошли делегаты от разных стран, а также известные политики и юристы. Их было 18 человек, и соединить воедино их предложения было не просто. Поэтому после нескольких заседаний решили поручить составление Декларации троим: представителю Китая Чжан Пэнчуню, ливанскому дипломату и философу Шарлю Малику и известному юристу Хамфри. Потом в нее добавили представителя от СССР и нескольких европейских стран. Набросок Декларации разросся до 400 машинописных страниц. Положение спас представитель Франции легендарный Рене Кассен. Он был тяжело ранен в первую мировую войну. Знаменитый юрист, он представлял Францию в Лиге наций. Когда нацистская Германия напала на Францию, он одним из первых примкнул к Правительству свободной Франции в изгнании. В концлагерях у него погибли около трех десятков родственников-евреев. Именно Кассен сумел отредактировать текст.

После многих дискуссий окончательный текст Декларации 10 декабря 1948 года был выставлен на голосование. Декларацию поддержали 48 государств из 58. Не согласились с главой о свободе эмиграции страны так называемого «социалистического лагеря». Сегодня этот документ мирового значения признан почти всем миром, кроме нескольких «стран-изгоев».

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