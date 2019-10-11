Экономика и финансы >> Экономика Германии

«Партнер» №11 (266) 2019г.

Законодательные изменения в ноябре 2019 года

В октябре и ноябре 2019 года в Германии были приняты и вступят в силу новые законы и правила. Мы рассказываем о самых важных и интересных изменениях.

Социальные пособия на 2020 год.* 11.10.2019 Федеральный совет одобрил проект правительственного Постановления об увеличении ставок пособия по безработице (Alg II, Hartz IV), базового пособия по старости (Grundsicherung im Alter) и пособия по частичной утрате трудоспособности (Erwerbsminderung) на 2020 год:

Семейное положение лиц, возраст детей Размер в 2019 году евро/месяц Размер в 2020 году евро/месяц Одинокий человек 424 432 Семейный человек (на каждого партнера) 382 389 Ребенок от 0 до 5 лет 245 250 Ребенок от 6 до 13 лет 302 308 Ребенок от 14 до 17 лет 322 328 Ребенок от 18 до 24 лет 339 345

* Ожидается, что окончательное принятие размера социальной помощи состоится в начале ноября 2019 года.

Алименты на детей в 2020 и 2021 годах.* С 1 января 2020 года несовершеннолетние дети-иждивенцы получат увеличенную финансовую поддержку (Unterhalt). В зависимости от возраста ребенка, минимальное содержание увеличивается в 2020 году на 15-21 евро в месяц. Изменения минимального размера алиментов были приняты Федеральным министерством юстиции и опубликованы 30 сентября 2019 года.

Возраст иждивенца Размер в 2019 году

евро/месяц Размер в 2020 году

евро/месяц Размер в 2021 году

евро/месяц От 0 до 5 лет 354 369 378 От 6 до 11 лет 406 424 434 От 12 до 17 лет 476 497 508

* В зависимости от величины дохода родителей сумма алиментов на ребенка может быть большей, ее следует уточнять по Дюссельдорфской таблице на 2020 год.

Реформа земельного налога. Земельный налог (Grundsteuer) оплачивается всеми домовладельцами и арендаторами. Эту реформу обсуждали более года. 10 апреля 2018 года Федеральный конституционный суд объявил неконституционным действующий способ определения ставок налога на имущество для домов и вакантных участков. Он потребовал нового регулирования к концу 2019 года. 18 октября 2019 года бундестаг принял реформу в варианте, предложенном министром финансов Олафом Шольцем. Она предусматривает, что в расчете налога на землю определяющую роль играют стоимость земли и средняя арендная плата. На вопрос, будут ли домовладельцы и арендаторы платить в будущем земельный налог больше или меньше, реформа ответа не дает. Последнее слово оставляют за муниципалитетами, которые, как и прежде, будут устанавливать индивидуальные ставки.

Климатическая программа. 16.10.2019 Федеральный кабинет принял решение о главных пунктах Программы защиты климата до 2030 года. Законопроекты устанавливают:

повышение налога на авиабилеты

уменьшение стоимости билетов на проезд железнодорожным транспортом

более высокие налоговые льготы за использование собственного автомобиля для поездок на работу и с работы (Pendlerpauschale).

Кроме того, определены ключевые позиции относительно запланированной цены за выбросы CO2 при дорожном движении, а также налогообложение за модернизацию и обслуживание жилых помещений.

Запрет на курение в автомобиле. В Германии вводят запрет на курение в автомобиле, если в нем находятся беременные женщины и дети. 11 октября 2019 года Палата земель приняла соответствующий законопроект. Будут внесены изменения в Федеральный закон о защите от курения (Bundesnichtraucherschutzgesetz). Его нормы будут запрещать курение в закрытых транспортных средствах при беременных женщинах и детях. Нарушителей будут штрафовать на сумму от 500 до 3000 евро.

Возврат квалификационного аттестата мастера для 12 ремесленных профессий. Федеральный кабинет министров 09 октября 2019 года принял решение о восстановлении квалификационного аттестата мастера для двенадцати профессий, в том числе для плиточника, укладчика паркета, декораторов интерьера и производителей световой рекламы.

Новые правила контроля качества по уходу в стационарных заведениях. 1 ноября 2019 года вступят в силу новые принципы контроля за стационарными медицинскими заведениями, которые осуществляют уход за больными и пожилыми людьми. Всего будет введено 24 новых аспекта качества, 21 из которых будет связан с качеством обслуживания лиц, находящихся в заведениях по уходу. Кроме того, в дополнение к аспектам качества, определяемым правилами, показатели качества выбираются и самими стационарными учреждениями.

Более полную информацию об изменениях немецких законов читайте на интернет-портале www.partner-inform.de

Подготовил Ю. Франк (Дортмунд)