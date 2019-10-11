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Законодательные изменения в ноябре 2019 года
В октябре и ноябре 2019 года в Германии были приняты и вступят в силу новые законы и правила. Мы рассказываем о самых важных и интересных изменениях.
Социальные пособия на 2020 год.* 11.10.2019 Федеральный совет одобрил проект правительственного Постановления об увеличении ставок пособия по безработице (Alg II, Hartz IV), базового пособия по старости (Grundsicherung im Alter) и пособия по частичной утрате трудоспособности (Erwerbsminderung) на 2020 год:
|
Семейное положение лиц, возраст детей
|
Размер в 2019 году
евро/месяц
|
Размер в 2020 году
евро/месяц
|
Одинокий человек
|
424
|
432
|
Семейный человек (на каждого партнера)
|
382
|
389
|
Ребенок от 0 до 5 лет
|
245
|
250
|
Ребенок от 6 до 13 лет
|
302
|
308
|
Ребенок от 14 до 17 лет
|
322
|
328
|
Ребенок от 18 до 24 лет
|
339
|
345
* Ожидается, что окончательное принятие размера социальной помощи состоится в начале ноября 2019 года.
Алименты на детей в 2020 и 2021 годах.* С 1 января 2020 года несовершеннолетние дети-иждивенцы получат увеличенную финансовую поддержку (Unterhalt). В зависимости от возраста ребенка, минимальное содержание увеличивается в 2020 году на 15-21 евро в месяц. Изменения минимального размера алиментов были приняты Федеральным министерством юстиции и опубликованы 30 сентября 2019 года.
|
Возраст иждивенца
|
Размер в 2019 году
|
Размер в 2020 году
|
Размер в 2021 году
|
От 0 до 5 лет
|
354
|
369
|
378
|
От 6 до 11 лет
|
406
|
424
|
434
|
От 12 до 17 лет
|
476
|
497
|
508
* В зависимости от величины дохода родителей сумма алиментов на ребенка может быть большей, ее следует уточнять по Дюссельдорфской таблице на 2020 год.
Реформа земельного налога. Земельный налог (Grundsteuer) оплачивается всеми домовладельцами и арендаторами. Эту реформу обсуждали более года. 10 апреля 2018 года Федеральный конституционный суд объявил неконституционным действующий способ определения ставок налога на имущество для домов и вакантных участков. Он потребовал нового регулирования к концу 2019 года. 18 октября 2019 года бундестаг принял реформу в варианте, предложенном министром финансов Олафом Шольцем. Она предусматривает, что в расчете налога на землю определяющую роль играют стоимость земли и средняя арендная плата. На вопрос, будут ли домовладельцы и арендаторы платить в будущем земельный налог больше или меньше, реформа ответа не дает. Последнее слово оставляют за муниципалитетами, которые, как и прежде, будут устанавливать индивидуальные ставки.
Климатическая программа. 16.10.2019 Федеральный кабинет принял решение о главных пунктах Программы защиты климата до 2030 года. Законопроекты устанавливают:
- повышение налога на авиабилеты
- уменьшение стоимости билетов на проезд железнодорожным транспортом
- более высокие налоговые льготы за использование собственного автомобиля для поездок на работу и с работы (Pendlerpauschale).
Кроме того, определены ключевые позиции относительно запланированной цены за выбросы CO2 при дорожном движении, а также налогообложение за модернизацию и обслуживание жилых помещений.
Запрет на курение в автомобиле. В Германии вводят запрет на курение в автомобиле, если в нем находятся беременные женщины и дети. 11 октября 2019 года Палата земель приняла соответствующий законопроект. Будут внесены изменения в Федеральный закон о защите от курения (Bundesnichtraucherschutzgesetz). Его нормы будут запрещать курение в закрытых транспортных средствах при беременных женщинах и детях. Нарушителей будут штрафовать на сумму от 500 до 3000 евро.
Возврат квалификационного аттестата мастера для 12 ремесленных профессий. Федеральный кабинет министров 09 октября 2019 года принял решение о восстановлении квалификационного аттестата мастера для двенадцати профессий, в том числе для плиточника, укладчика паркета, декораторов интерьера и производителей световой рекламы.
Новые правила контроля качества по уходу в стационарных заведениях. 1 ноября 2019 года вступят в силу новые принципы контроля за стационарными медицинскими заведениями, которые осуществляют уход за больными и пожилыми людьми. Всего будет введено 24 новых аспекта качества, 21 из которых будет связан с качеством обслуживания лиц, находящихся в заведениях по уходу. Кроме того, в дополнение к аспектам качества, определяемым правилами, показатели качества выбираются и самими стационарными учреждениями.
Более полную информацию об изменениях немецких законов читайте на интернет-портале www.partner-inform.de
Подготовил Ю. Франк (Дортмунд)
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