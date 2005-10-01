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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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История >> Неизвестное об известном
«Партнер» №5 (260) 2019г.

Китайский фактор. Продолжение темы


(Начало - в  № 4 / 2019)

Неважно, черная кошка

или белая кошка, если она 

может ловить мышей –

это хорошая кошка.  

Дэн Сяопин, 1961 г.

 

  

Многих интересует, даже волнует нынешний Китай – страна, еще относительно недавно такая вроде бы понятная, послушно идущая по нашим, советским стопам. Точкой разлома стала так называемая «Великая пролетарская культурная революция». Остались от нее в русском языке слова «хунвэйбин» и «дацзыбао»...

В 1969 году, через четыре года после того, как сия «революция» разразилась, я смотрел с пограничной заставы через стереотрубу на китайский город Хэйхэ, расположенный по другую сторону Амура напротив Благовещенска. Пять высоких заводских труб, лишь из одной – еле различимый дымок. По льду вдоль китайского берега тянулся целый караван старушек, запряженных в санки, нагруженные хворостом. Тяжелое было время и для отношений с Китаем, и, конечно же, для самого Китая. Некоторые исследователи утверждают, что число безвинных жертв в Китае в период «Культурной революции» (1966 – 1976 гг.) превысило... 100 миллионов человек.

 

В сентябре 1976 года в столице Бангладеш Дакке мы с первым советником советского посольства Юрием Виноградовым сидели в машине напротив китайского посольства и смотрели, как спускают флаг по случаю кончины Председателя Мао Цзэдуна – вдохновителя и организатора провального и кровопролитного «Большого скачка» и еще более катастрофической «Культурной революции». Флаг был спущен, революция кончилась. Выпили по этому поводу, всё-таки еще оставаясь в неуверенности.

Скоро стало ясно, что безумие, вдохновленное идеями марксизма-ленинизма в интерпретации Мао, не имеет продолжения, не нашло должной поддержки даже в предельно коммунистической элите китайского общества. Начались перемены. Многие думали, откуда бы такое, Китай вроде бы встал на путь кардинальных реформ, чтобы преодолеть твердолобость маоистской элиты и повести страну по другому пути. Какому?


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<< Назад | №5 (260) 2019г. | Прочтено: 6 | Автор: Кочанов Е. |

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