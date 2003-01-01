Семья >> Семья и школа

«Партнер» №5 (260) 2019г.

Чужой ребенок. Проблемы неродного ребенка в приемной семье

Женщина – полная, некрасивая, небрежно причесанная, с мешками под глазами. Возраст определить трудно. Смотрит… как смотрит? Устало? Испуганно? Затравленно? Почему-то пришло в голову, что ее бьет муж. Пришла одна, ни ребенка, ни мужа с ней нет. Назвалась Раей.

– Рая, ваша семья – это…?

– Это мой муж, я и двое детей. Я пришла поговорить о старшем ребенке. Его зовут Ростислав. Он живет с нами уже три года.

Ага! Не «ему три года», а «живет с нами три года». Значит, мальчик приемный. Вероятно, сложный, довел приемную мать вот до такого состояния.

– Где жил Ростислав до того, как он появился в вашей семье?

– Он жил сначала со своей матерью, потом с бабушкой. Ростислав – сын моего мужа.

Так вот оно что!

– Ваш муж был женат на матери Ростислава?

– Нет. Он записан его отцом, они встречались, уже после рождения Ростислава пытались жить вместе. Но всё время ссорились, сходились, расходились и в конце концов расстались окончательно. Потом она то запрещала ему видеться с сыном, то, наоборот, требовала, чтобы он с ним виделся. И всё время требовала денег, якобы, на лечение ребенка, но на самом деле он ничем таким особенным не болел...

Что ж, раннее детство у Ростислава явно не задалось…

– Сколько Ростиславу лет сейчас?

– Несколько дней назад исполнилось двенадцать.

– Второй ребенок ваш общий с отцом Ростислава? Сколько ему лет?

– Да, у нас общий сын, его зовут Кирилл, ему пять.

– Расскажите, как Ростислав оказался у вас?

– Его мама поехала за границу, за лучшей жизнью. Там у нее сначала был кто-то, она говорила, что возьмет Ростислава к себе. Потом об этом уже речи не было… В общем, она позвонила моему мужу и сказала: мне Ростика с собой брать несподручно, так что приезжай, забирай его, я все вещички ему уже уложила. Вася поехал и забрал – что ж ему оставалось делать?

Да уж, подумала я, мальчишке не позавидуешь. Вроде бы и много родственников, а никому не нужен.

– И как всё складывалось дальше?

– Сначала вроде бы ничего, – вздохнула Рая. – А потом – всё хуже и хуже. Теперь мне хоть самой из дома беги. Он, как у нас появился, чуть ли не первое, что сказал: папа, у меня телефон старый, ты ведь мне новый, сенсорный, купишь, чтобы я среди других детей в школе не выделялся?

Мы с мужем несколько обалдели, конечно, но потом решили: ребенок понимает, что его мать бросила как ненужную вещь, пытается хоть так компенсироваться. Купили ему телефон лучше, чем у меня самой. Он очень радовался, а через полгода его потерял. Плакал так, что мы думали задохнется, я его валерьянкой отпаивала и уже хотела скорую помощь вызывать. А уже много после мне его дружок-одноклассник проговорился, что Ростислав этот телефон старшекласснику продал – за полцены, естественно, а деньги за несколько дней с друзьями в кафе прогулял и там же и хвастался: да это ерунда, мне папа завтра другой купит. Так, в общем-то, и получилось.

– Веселая история. Расскажите, какой Ростислав вообще.

– Он вообще подвижный мальчик, сообразительный. Немного по физическому развитию отстает и учится не очень хорошо, но там, где ему интересно, схватывает легко и быстро. Мы пытались его в кружки отдавать, он идет с удовольствием, но нигде не удерживается. Месяц, два, три, а потом, когда начинается рутина, надо напрягаться – мне скучно, я не пойду. Любит гулять, может и со старшими ребятами общаться, и с теми, кто младше…

– Какие у него отношения с Кириллом?

– Прекрасные. Кирилл его обожает, а он его использует для шантажа нас. Вот пример: знаешь, Кирюх, мы бы сейчас с тобой во дворе так классно в пожарников поиграли, но мне родители запретили из дома выходить, пока уроки не сделаю. Пойди попроси маму, скажи, что если она тебя гулять не пустит, будешь ныть и ей мешать. Но это всё были цветочки!

– А ягодки?

Рая помолчала, собираясь с духом.

– Он стал рассказывать в школе, что мы его бьем. И морим голодом в наказание за двойки и всякие другие проступки. Что заставляем сидеть и гулять с Кириллом, работать по дому, используем как бесплатную няньку. К нам приходила опека… И учительница… Я вижу, что она ему верит. То есть думает так: что-то он, возможно, и приврал, но ведь дыма без огня не бывает…



