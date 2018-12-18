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«Партнер» №7 (262) 2019г.

Обзор законодательных изменений в Германии. Июнь 2019

С приходом лета у большинства людей снижается производительность труда, так как мысли заняты предстоящими отпусками. Но это не сказалось на депутатах немецкого парламента и правительственных чиновниках. Уже в первой половине июня был принят целый ряд новых норм и правил. Мы отобрали наиболее важные законодательные изменения, с которыми хотим ознакомить читателей.

Приняты законы Миграционного пакета

После жарких дебатов бундестаг принял пакет из семи законов и новых положений по вопросу предоставления убежища, трудовой миграции и депортации.

В связи с увеличением стоимости жизни с момента последней корректировки закона просителям убежища Германии поднимают уровень помощи: бессемейные и одинокие родители будут получать 150 евро вместо 135 в месяц.

Любой беженец, который имеет постоянную работу и говорит по-немецки, получает «толерантность» к работе и образованию. Это положение не понимается как приглашение для неквалифицированных мигрантов, оно остается действующим для тех, кто прибыл в Германию до 01.08.18.

Открывается возможность официального пребывания в Германии лицам без вида на жительство, которые уже начали здесь обучение. Будет открыта языковая поддержка для некоторых групп беженцев, которые не имели к ней доступа.

Принят Закон о более эффективном исполнении требования покинуть страну лицам, которым отказано в предоставлении убежища. Закон вводит жесткие правила депортации для лиц, ищущих убежище.

Одним из принятых законов Миграционного пакета стал Закон о квалифицированной трудовой эмиграции (Fachkräfteeinwanderungsgesetz). Закон отменяет ряд бюрократических преград по трудоустройству квалифицированного персонала из третьих стран, а по процедуре поиска работы приравнивает их к выпускникам-иностранцам немецких вузов. Специалисты с достаточной квалификацией, говорящие по-немецки, смогут искать работу в Германии на протяжении шести месяцев. Закон о квалифицированной трудовой эмиграции вступит в силу в начале 2020 года.

Борьба с незаконной занятостью

На фоне благоприятного отношения к миграции рабочей силы из третьих стран Германия намерена более серьезно бороться с нелегальной занятостью и незадекларированной работой. Бундестаг принял соответствующий законопроект, предложенный министром финансов Олафом Шольце (СДПГ). Специальное подразделение таможни по финансовому контролю за незадекларированной работой увеличит штат сотрудников и получит расширенные полномочия. В первую очередь таможенникам предстоит увеличить контроль за работодателями для выявления незаконной занятости. В задачи подразделения дополнительно включили поиск нарушителей среди получателей пособий на детей и защиту людей от принудительного труда и эксплуатации.

Реформа BAföG

Федеральный совет утвердил закон о реформе государственной ссуды для получения образования BAföG. Уровень BaföG будет увеличен в два этапа: в 2019 году и в начале 2020 года. Максимальная сумма поддержки возрастет с нынешних 735 евро до 861 евро, для получателей Bafög увеличат дотации на жилье, доплаты на медицинское страхование и на страхование на случай длительного ухода. Срок возврата BAföG будет увеличен.

Новый размер пенсий

Примерно 21 миллион пенсионеров с 01.07.19 получат более высокие пенсии. В западных землях Германии пенсии увеличат на 3,18%, в восточных – на 3,91%. Увеличится и доход пенсионеров. Уже подсчитали, что около 48 млн пенсионеров впервые будут выплачивать подоходный налог.

Вознаграждения для опекунов и попечителей

Бундесрат одобрил Закон о внесении изменений в вознаграждение попечителей и опекунов. Размер их ставок не менялся 14 лет. В настоящее время около 1,3 млн человек в Германии требуют ухода. Попечителям и опекунам, вместо прежних почасовых ставок, будут выплачиваться единовременные выплаты, которые будут зависеть от затрат времени на уход и финансовых затрат на него. В среднем вознаграждение увеличат на 17 %. Это изменение начнет действовать с 01.07.19 или 01.08.19.

Премия за покупку электромобилей

1 июля 2019 года истекает срок действия предыдущих правил предоставления дотаций при покупке электромобилей. Согласно решению Федерального министерства экономики, премия за покупку будет сохраняться в ее существующей форме до конца 2020 года. Как и ранее, закупочная цена на электромобиль будет финансироваться правительством Германии в размере 4000 евро за полный электромобиль и 3000 евро – за гибрид. Финансирование будет осуществляться до тех пор, пока федеральные средства в размере 600 млн евро не будут выплачены полностью, но не позднее 31.12.20. Премию могут получить частные лица, компании, фонды, корпорации, муниципальные компании и ассоциации.

Юрген Франк (Дортмунд)

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