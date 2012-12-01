Экономика и финансы >> Экономика Германии

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Коронакризис: как экономика Германии справится с шоком?

Глобальный кризис будет опасным и коварным – как и вызвавший его коронавирус

Немецкий бизнес в мирное время ничего подобного еще не переживал. Под угрозой закрытия многие предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе русскоязычные. Правительство ФРГ намерено направить гигантские деньги на поддержку экономики и принимает разнообразные экстренные меры.

Германия столкнулась с самым суровым испытанием со времен Второй мировой войны. Об этом в телеобращении к нации еще в середине марта предупредила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Теми же словами ситуацию в своей стране охарактеризовал канцлер Австрии Себастьян Курц. Оба лидера хотели тем самым подчеркнуть чрезвычайные масштабы тех проблем, которые встали перед обществом и экономикой из-за коронавируса SARS-CoV-2.

Будет рецессия или депрессия

Вызываемая им болезнь легких COVID-19, превратившись во всемирную эпидемию (пандемию), заставила международное сообщество прибегнуть к абсолютно беспрецедентным ограничительным и карантинным мерам вплоть до введения различных форм комендантского часа. Это в значительной мере парализовало деловую жизнь не просто отдельных стран, а целых континентов. Подобного экономического шока не испытывали в мирное время ни Китай, ни Италия или Великобритания, ни тем более Бразилия или Соединенные Штаты.

Неизбежность тяжелого глобального экономического кризиса уже совершенно очевидна. Одним странам, в том числе Германии, теперь предстоит рецессия – сокращение валового внутреннего продукта страны (ВВП), обычно сопровождаемое банкротствами, ростом безработицы и ухудшением состояния государственных финансов.

Некоторым государствам, видимо, не избежать даже депрессии – особенно тяжелой и длительной рецессии. В Евросоюзе она угрожает, прежде всего, Италии, экономика которой начала пробуксовывать, а государственные долги непомерно выросли еще задолго до того, как эпидемия обрушилась на нее с чрезвычайной беспощадностью.

Кризис предложения: дефицит товаров

Начавшийся кризис будет весьма специфическим и коварным – как и вызвавший его коронавирус. Особая опасность нынешней рецессии заключается в том, что она совмещает в себе различные виды экономических трудностей. С одной стороны, это кризис предложения. Длительный простой бесчисленных китайских фабрик из-за (абсолютно необходимого в условиях такой эпидемии) жесткого карантина привел к тому, что не было произведено огромное количество товаров. Причем не только конечной продукции, но и компонентов для всевозможных отраслей мировой экономики.

Вынужденно прервав их поставки, Китай нарушил глобальные производственные цепочки – и невольно нанес удар по предприятиям других стран. Определенные детали, к примеру, перестали поступать из КНР в Южную Корею, и там в какой-то момент пришлось временно останавливать автозаводы. А срыв поставок субстанций для изготовления лекарств привел к тому, что Индии, крупнейшему в мире производителю генериков (более дешевых копий оригинальных препаратов, на которые истек срок патентов), пришлось ограничить экспорт 26 популярных лекарств, в том числе парацетамола и различных антибиотиков.

С первыми перебоями в поставках китайских комплектующих, запчастей и действующих веществ для фармацевтической промышленности европейские предприятия столкнулись еще в феврале. В ближайшие недели нехватка определенных товаров и, в частности, лекарств, скорее всего, обострится. А дефицит всегда ведет к росту цен и черному рынку.

В то же время немецкие фермеры, к примеру, столкнулись с такой проблемой, как нехватка предложения на рынке сезонной сельскохозяйственной рабочей силы. В марте из-за карантинного закрытия границ внутри ЕС в Германию не смогли (а из-за эпидемии, возможно, и не захотели) приехать польские рабочие, традиционно помогающие весной собирать урожай спаржи. Дело тут не столько в том, что в результате может сократиться предложение этой любимой немцами еды (на фоне нынешних пертурбаций это не представляется слишком большой бедой), а в тех потерях, которые понесут хозяйства, сделавшие ставку на выращивание этой обычно очень востребованной культуры.

Кризис спроса из-за карантина

Одновременно с кризисом предложения происходит и кризис спроса. Сначала люди перестали летать на самолетах, затем им стало не до покупки автомобилей, потом многим расхотелось покупать одежду в универмагах из-за страха заразиться в толпе, а под конец всем вообще запретили ходить в магазины и рестораны. Когда предприятиям розничной торговли и общепита (спустя какое-то число недель) вновь разрешат открыться, они столкнутся с падением покупательной способности населения: одни за это время потеряли работу, другие получали урезанную зарплату, третьи лишились дохода от своего бизнеса.

И тут мы подходим к особой коварности этого кризиса. Обычно рецессию вызывает падение промышленного производства, тогда как сфера услуг в широком понимании этого термина продолжает функционировать более или менее стабильно. А поскольку в экономически наиболее развитых государствах (их называют постиндустриальными) классическая индустрия обеспечивает ныне лишь относительно небольшую часть ВВП (в Евросоюзе, к примеру, в среднем около 25%, в Германии – около 30%), то и рецессии нередко получаются не очень сильными: экономика держится благодаря стабильно высокому спросу на потребительские товары и на разнообразные услуги.

Особенность же нынешней рецессии в том, что борьба с коронавирусом с чудовищной силой ударила как раз по многим ключевым отраслям постиндустриального общества – по воздушному транспорту и туризму, по ресторанному и гостиничному бизнесу, по индустрии развлечений, включая концерты и спортивные мероприятия, по розничной торговле непродовольственными товарами. А в этих отраслях преобладают предприятия малого и среднего бизнеса, но именно они, а вовсе не заводы-гиганты, создают в Германии, да и во многих других странах (например, в Италии) наибольшее количество рабочих мест.

Программы помощи малому бизнесу

И вот из-за эпидемии и карантина именно они оказались главной группой риска. У абсолютного большинства малых и мельчайших фирм, у индивидуальных предпринимателей и людей творческих профессий бизнес практически полностью остановился, причем на неопределенный срок. Многие такого выпадения текущих доходов могут экономически просто не пережить. Это касается, кстати, и ставшего привычным для всех нас разнообразного русскоязычного бизнеса в Германии: туристических агентств, ресторанов, организаторов концертов и других массовых мероприятий.

Правительство Германии и власти федеральных земель прекрасно понимают, что малый бизнес, страдающий не по своей вине, надо поддержать, и деньги на это есть и будут. Проблема в том, как организовать помощь так, чтобы она реально дошла. В известной мере кабинету Меркель сейчас труднее, чем во время финансового кризиса 2008 года, когда для поддержания нормального функционирования экономики пришлось спасать системообразующие банки. Их, образно говоря, можно было тогда по пальцам пересчитать. А теперь предстоит спасать миллионы мелких предпринимателей по всей стране.

Одна из мер, призванная помочь и им, и всем другим, кто финансово пострадает: запрет домовладельцам разрывать арендный договор с теми, кто с 1 апреля по 30 сентября 2020 года не сможет платить за съемное жилье, причем при необходимости правительство готово продлить этот срок вплоть до лета следующего года. Другой пример: федеральная программа прямой помощи и беспроцентных кредитов объемом в 40 миллиардов евро для поддержки индивидуальных предпринимателей и фирм с не более чем 10 работниками.

Правительство ФРГ залезает в долги

Дополнительно к этому земельные власти принимают собственные программы. Скажем, в Баварии малые предприятия могут получить в министерстве экономики в качестве безвозмездной помощи от 5 000 до 30 000 евро, в Гамбурге индивидуальным предпринимателям предоставляют 2 500 евро, а фирмам от 51 до 250 работников – 25 000 евро. Еще одна федеральная мера: предприятиям любых размеров обещали различные послабления в фискальной сфере. Им разрешено, например, отложить уплату налогов.

Весьма эффективной обещает оказаться общефедеральная мера, успешно применявшаяся во время тяжелой рецессии, последовавшей в 2009 году за финансовым кризисом. В Германии ее называют Kurzarbeit, в русском языке чаще всего используют термин "неполное рабочее время".

Цель этой меры – избежать увольнений на предприятиях, в том числе на самых крупных, которые столкнулись с временным, кризисным сокращением заказов. В те дни, когда работа есть, сотрудники трудятся как обычно, когда ее нет, их оплату вместо работодателя обеспечивает государство. А оно платит каждому простаивающему 60% его обычного чистого дохода или даже 67%, если у него есть хотя бы один ребенок.

Понятно, что для этого потребуются огромные дополнительные деньги. Но в нынешней беспрецедентной ситуации правительство ФРГ от принципа сбалансированного бюджета по настоятельному совету экспертов весьма быстро отказалось. Бюджет на 2020 год в 362 миллиарда евро экстренно увеличат еще на 150 миллиардов, взятых в долг. Хочется верить, что для предотвращения депрессии этого хватит.

«Курс Консалтинг» (Кёльн)