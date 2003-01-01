Семья >> Семья и школа

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Карантинные каникулы. Проводим время дома вместе с детьми

Коронавирус... Мир охватила паника, на карантин закрылись детские садики и школы, библиотеки, музеи, да что там, даже некоторые города! Но жизнь продолжается, и мы не унываем, так как совсем не умеем скучать и всегда найдем, чем заняться дома. Давайте воспользуемся вынужденным отдыхом и проведем время с детьми с пользой!

Мои дети Алиса и Тёмик очень любят читать, и много времени мы проводим, с удовольствием перелистывая красочные страницы, удобно устроившись все вместе на диване. Но привычным бумажным книжкам есть и альтернатива – аудиокниги.

Toniebox. В нашей детской комнате на полочке стоит обожаемая малышами штукенция – Тонибокс (Toniebox) называется. Это большая яркая коробка с ушками, и если поставить на нее оригинальную фигурку, коих великое множество на любой вкус, та расскажет сказку или споет песенку. А можно записать на нее свои голоса, ну, или даже самим сказку любимую озвучить. Это не только веселое занятие, но еще и память какая. Дети подрастут и с радостью послушают свою малышковскую болтовню. Единственная проблема – договориться, кто первым ставит своего Тони.

Сказочные кубики. Сказки любят все без исключения. А что может быть занимательнее, чем сочинить свою собственную? Это же так интересно! Придумать главного героя, его образ, способности, друзей, помощников, забавную поучительную ситуацию, в которую они попадают. Нелегко? Ну, а если с подсказками? Есть у нас такие сказочные кубики, каждая грань которого – это картинка: черный кот, лес, луна, замок, жаба, фея, рыцарь... Кидаешь их и по выпавшим рисункам выдумываешь историю. Я даже не ожидала, что Алиса с этим так превосходно справится! Когда-то мы купили эту игру в магазине, но ведь такие кубики довольно просто сделать и самому из картона. А сказки рассказывать по очереди.

Театр теней. С наступлением вечера папа расставляет в зале большую ширму, мы задергиваем шторы, после чего гасим свет и включаем фонарик. Артем с Алисой усаживаются рядышком на свои стульчики и стараются по тени на полотне угадать, какую же игрушку за ширмой показывает папа. Они весело хохочут и, перебивая друг друга, торопятся быстрей назвать свою догадку. Потом мы меняемся ролями или просто дурачимся, складывая из пальцев рук фигуры собаки, зайки или лебедя.

Театр дома. И, раз уж мы заговорили о театре, то никак нельзя не вспомнить театр кукольный! Необязательно иметь набор наручных кукол, подойдут самые обычные любимые игрушки ваших деток. К самому же представлению можно основательно подготовиться, нарисовав билетики и целую программку, повесив на стульчики или кресла номерки и, конечно, празднично одевшись. А по звонку в антракте – непременный буфет с мамиными бутербродами и соком.

Эксперименты. Порадуют ребят и вызовут у них много новых вопросов и элементарные эксперименты, такие как, к примеру, проращивание фасолины или желудя (который потом можно посадить под окном или в местном парке), выращивание зеленого лука на подоконнике (для домашнего салата) или даже кристалла соли (этакого магического сувенира). Вести каждодневные наблюдения за процессом – занятие не только увлекательное, но и полезное, это замечательный способ рассказать ребенку о мире вокруг и пробудить интерес к его исследованию.

Пазлы. Отличное времяпрепровождение для всей семьи – собирание пазлов. Наверняка они найдутся в доме у каждого. А если вдруг нет, то для этого сгодятся нарезанные открытки (так в детстве для меня делала моя мама) или картинки из журналов. Можно добавить соревновательный компонент, разбившись на команды, и те, чья команда оказалась чуть медленней, – к примеру, моют посуду после ужина. Алиса и Темочка хоть и совсем маленькие, но довольно неплохо складывают картонные кусочки.

Ролевые игры. Ролевые игры, обучая ребенка общению, дают ему возможность попробовать себя в роли взрослого, проявить творчество в различных жизненных ситуациях, влияют на личностное развитие ребенка. Доктор, парикмахер, продавец, автомеханик, а может даже фея, рыцарь или работник зоопарка? – фантазии нет предела. Подходящий реквизит найдется в каждом доме без проблем, а играя, к примеру, в повара, с детской кухни мы с Тёмиком и Лиской часто перемещаемся на настоящую, где дети с удовольствием помогают мыть посуду и вытирать тарелки.





Волшебный мешочек. Наверняка многие вспомнят эту игру из детства. В небольшой непрозрачный мешочек кладем разные маленькие предметы, предлагая играющему, засунув в него руку, наощупь определить, что же ему там попалось. После чего вытаскиваем и смотрим, угадал ли, не ошибся ли. Это занятие, развивающее мышление, мелкую моторику, внимание и память, очень любит наш Артёмка. Так играть он готов бесконечно.

Пантомима. Это не менее увлекательная игра для всех возрастов. Пантомима – это уникальный вид сценического искусства, в котором действующие лица изъясняются не словами, а мимикой, движениями и жестами. Попробуйте изобразить какое-либо животное или неживой предмет (к примеру, трамвай), представителей профессий, «звезд», мультяшного персонажа. Задания можно давать как индивидуальные, так и командные. Например, представить сказку («Репка», «Три поросенка») или одну из известных картин («Бурлаки на Волге», «Опять двойка»). Веселье и отличное настроение всем гарантированы!

Geocaching (геокэшинг). Этой совершенно потрясающей туристской игрой увлеклись мы довольно недавно, но затянуло нас сильно и глубоко. Она не оставит равнодушным никого – ни маленького ребенка, ни подростка, ни их родителей. Идея – в поиске спрятанных одними игроками тайников, географические координаты которых они сообщают в интернете. Чтобы добраться до некоторых, придется поломать голову и разгадать какие-то загадки, после чего отправляться на поиски, включив свой GPS-приемник. Что же там внутри? Мы пока находили самые простые, в которых был только logbook – такой блокнот, куда вносятся данные о себе: имя, дата и время находки. Бывают с различными сувенирами внутри, да и сами тайники могут иметь самый разный вид. Из необычных нам попадались в виде книги (тайник в библиотеке) и камня. Темик и Алиса всегда с удовольствием отправляются на поиски «сокровищ». Попробуйте, вам понравится! Подробнее о правилах вы можете прочитать в интернете.

Совсем непопулярны сегодня стали такие замечательные игры, как шахматы, шашки и нарды. Кто не умеет в них играть, самое время научиться. А в морской бой вы давно сражались? Можно устроить и импровизированный боулинг с кеглями из пластиковых бутылок. Или построить самую настоящую крепость из конструктора – одной из самых любимых игрушек детишек любого возраста. Мы с мужем всегда с удовольствием подключаемся к процессу. Также охотно рисуем по трафаретам, карандашами, красками, мелом. Забавные получаются композиции, когда дети дорисовывают детали к моим рисункам. Алиса очень любит петь под караоке, разучивать с братом новые стихи и танцевать. И еще у нас целая гора всевозможных настольных игр. Уверены, что и у вас одна-две найдутся.

Устали? Давайте посмотрим старые советские сказки. Нам очень нравятся «Королевство кривых зеркал», «Необыкновенные приключения Карика и Вали», «Мэри Поппинс». Обожаем и познавательное видео про египетские пирамиды, динозавров, космос и подводный мир.

И, конечно, же, очень важно много времени проводить на свежем воздухе. Вирус не любит тепло, а мы любим и тянемся к солнышку. Очень здорово, если рядом есть лес, особенно хвойный. Одно удовольствие прогуляться по весеннему парку, слушая пение птиц и наблюдая за пробуждающейся от зимнего сна природой! А может, как раз там вы найдете своей первый кэш-тайник...

И, конечно, по возвращению домой после прогулки не забываем помыть руки!

Да и вообще, отставить панику! Соблюдайте правила личной гигиены, правильно питайтесь, высыпайтесь, занимайтесь спортом – и никакая зараза к вам не прицепится!