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«Партнер» №4 (271) 2020г.

Новые слова – новые понятия

Каждая эпоха рождает новые понятия. Стремительно меняется наше время, и с той же стремительностью входят в жизнь новые слова и обозначаемые ими понятия.

Коворкинг: открытое пространство для свежих идей

Коворкинг (от англ. coworking – работа вместе) – новое модное направление среди бизнесменов и фрилансеров – свободных работников. Последние, как правило, предлагают свои профессиональные услуги онлайн. Такая работа может быть постоянной подработкой или разовым проектом. Как правило, люди, работающие из дома, сталкиваются с проблемой концентрации над каким-либо проектом или поставленной задачей. Настроить себя на рабочий лад, находясь в домашней обстановке, – задача не из простых. Всегда найдутся отвлекающие факторы (будь то члены семьи или не выключенный телевизор неподалёку), которые сводят рабочий процесс на нет. И, как известно, для продуктивной работы людям требуется удобное пространство.

Коворкинг – это и есть то самое пространство, куда может прийти любой желающий и поработать в такой творческой обстановке. Центры коворкинга, как правило, оборудованы всем необходимым для эффективной деятельности. Огромное помещение разделено на несколько отдельных и общих рабочих зон с доступом в Интернет. Здесь можно найти и необходимую офисную технику: компьютеры, принтеры, сканеры. Другими словами, коворкинг – это офис «напрокат».

Цены на коворкинг зависят от места расположения и срока аренды (чем больше срок аренды, тем ниже цена за один день работы). Такой проект удобен не только фрилансерам, которые работают обычно «в одиночку», но и бизнесменам, чья работа связана с человеческими ресурсами, так как на территории центра можно арендовать небольшой зал для переговоров или проведения семинаров. Но коворкинг – это не только помещение для работы, это и атмосфера. Это возможность расширить круг полезных знакомств.

К плюсам коворкинга можно отнести в первую очередь цену за аренду рабочего места. Цена в таком центре намного ниже, чем аренда кабинета в бизнес-центре. Кроме того, не нужно тратить бюджет на покупку мебели и необходимого оборудования. Еще одним плюсом можно назвать общение со специалистами своей сферы: обмен опытом, повышение квалификации; возможность получить совет от более опытных профессионалов.

В Рурской области в Северной Рейн-Вестфалии имеется сеть коворкинга «Work Inn». Филиалы находятся в Дортмунде (Martin-Schmeißer-Weg 10; Mallinckrodtstr. 320; Hohe Str. 1; Frische Luft 159), Оберхаузене (Quartier 231, Duisburger Straße 375), Бохуме (Viktoriastraße 39) и в Мюльхайме (Friedrich-Ebert-Straße 33). Данная сеть коворкинга предоставляет офисы и конференц-залы, оснащенные офисной техникой. Также имеются зоны отдыха и небольшие кухни. Рабочие места, офисы и залы могут быть арендованы не только на один день, но и на целый месяц. Цена за один день составляет около 15 €, а за месяц – около 460 €.

Тем не менее, Work Inn – не единственный коворкинг-центр в округе. Имеется отдельный сайт https://coworkingguide.de , который собрал в себя базу подобных центров по всей Германии.

Лонгрид: искусство погружать в историю

Сегодня сложно представить себе жизнь без Интернета. Каждый день многие из нас читают новости и узнают что-то новое исключительно с помощью интернета. Интернет медленно вытесняет привычные СМИ: радио, телевидение, любые печатаные издания… В рамках этой тенценции пользователи онлайн-изданий могут знакомиться теперь с таким новым форматом подачи текстовой информации, как лонгрид. Лонгрид – это чудо! Лонгрид – это полный эффект присутствия. Наверняка каждый из вас хотя бы однажды уже пользовался материалами в этом новейшем формате, но не все знают, как это называется. «Мультимедийный лонгрид (от англ. long read – материал, предназначенный для длительного прочтения) – это журналистский онлайн проект, в основе которого заложен длинный текст и насыщенный аудиовизуальный ряд. Безусловно, лонгриды выделяются среди остальных форматов своим объемом. Тем не менее, лонгрид в первую очередь включает в себя мультимедийные средства, такие как фото, видео, звуковое сопровождение. Все эти компоненты помогают погрузить читателя в саму статью и создать эффект присутствия.

Темы, подходящие под формат лонгрида, должны иметь хронологическую структуру. Такими могут быть исторические события (войны, революции), природные катастрофы или биографии известных личностей. Материал таких тем легко сопровождается фото и видео-иллюстрациями, различными схемами и таблицами, а также аудиовставками, что способствует эффекту вовлеченности.

В качестве примера можно привести проект про взрыв на Чернобыльской АЭС, который называется «Земля отчуждения». Как только открываешь сайт лонгрида, сразу погружаешься в атмосферу: автоматически воспроизводится звук дозиметра, измеряющего уровень радиации. Восстанавливается хронология развития событий до и после аварии на АЭС. Можно посмотреть интервью жителей, которые живут в окрестностях ЧАЭС. Лонгрид оснащен большим количеством видео и фото, порой леденящими душу. Это суровое зрелище. Не для слабонервных.

«Земля отчуждения» – смотрите здесь: https://www.kommersant.ru/projects/chernobyl

Другим примером является лонгрид «Дни затмения» – спецпроект, посвященный событиям 1991 года, а именно распаду СССР. Лонгрид также имеет отличную хронологическую структуру. Однако здесь, в отличие от лонгрида про Чернобыль, история начинается с конца. И только полностью пролистав статью, можно понять, с чего начинался распад СССР, по мнению автора данного проекта. На первый взгляд, статья кажется небольшой: всего 7 разделов («Страны не стало», «Последний», «Народное достояние», «Младореформаторы», «Руки прочь!», «Ведь это наши горы», «Ельцин, уходи!»). Тем не менее, в каждом разделе есть еще несколько статей, которые в подробностях повествуют о знаковом историческом событии. На изучение этого материала у вас может уйти целый день.

Читать его можно здесь: https://1991.lenta.ru

Дауншифтинг как путь к счастью

Мы давно привыкли к городам, которые переполнены всем необходимым для комфортного проживания: супермаркеты, торговые центры, кинотеатры, рестораны, ночные клубы...

Многие трудятся не покладая рук, чтобы этим летом отдохнуть в «том самом 5-звездочном отеле» или купить заветное авто и рассекать на нем по городу. Тем не менее, в последние десятилетия становится популярным так называемый дауншифтинг. О нем заговорили недавно – в начале XXI века. Что это такое? Кто-то считает, что дауншифтинг – это более скромный образ жизни, не зависящий от социального статуса, когда человеку не интересны ни элитная одежда, ни последняя модель телефона. А для кого-то это средство достичь гармонии в жизни и душевного комфорта.

В переводе с английского дауншифтинг (downshifting) – «перемещение вниз». Имеется в виду – вниз по социальной лестнице. Дауншифтеры – люди, которые исповедуют философию «жить для себя». Они не хотят жизни по раз и навечно заведенному распорядку: работа, дом, кино по выходным. Для них нет ничего хуже рутины, и они становятся дауншифтерами.

Наиболее популярные виды дауншифтинга – это переезд в деревню или в развивающиеся страны, желательно теплые.

Рассмотрим первый вариант: человек или даже целая семья сдают свою квартиру в аренду в мегаполисе и на эти деньги переезжают в деревню, где обзаводятся хозяйством. Некоторые могут открыть, к примеру, свою сыроварню, и это становится их дополнительным доходом. Однако чаще новоиспеченные дауншифтеры заводят домашнюю скотину, решают, что посадить на огороде, и так начинают понемногу привыкать к деревенской жизни. Несмотря на то, что теперь им не надо с утра бежать на работу, вставать рано все-таки приходится: покормить скот, прополоть огород, собрать урожай, подоить корову… Тем не менее, деревенские дауншифтеры довольны: на столе исключительно свои продукты, и можно быть уверенным, что мясо в них без канцерогенов, а молоко без консервантов. В выходные вместо похода в ресторан можно наслаждаться рыбалкой или прогулкой в лес.

Второй вид дауншифтинга, набирающий популярность в последние 20 лет, – это переезд в другую страну. Как правило, люди выбирают развивающиеся страны, в которых месяц проживания стоит в разы дешевле, чем, например, в Москве. Целые русские колонии образовались за эти годы и на берегу океана в индийском штате Гоа, и в Греции на Кипре, и в Таиланде, и в Гималаях, и на Тибете, и в разных частях Юго-Восточной Азии… Туда сбегают из мегаполисов. День начинают с завтрака из местных свежих фруктов и поездкой на океан, а заканчивают приготовлением морепродуктов, купленных утром на местном рынке. Многие молодые дауншифтеры делают выбор в пользу Бали –это идеальное место для освоения сёрфинга.

Дауншифтеры свободны, как птицы. И счастливы.

Можно сказать, что первого русского дауншифтера изобразил великий Пушкин в своей поэме «Цыганы»:

Земфира:

Скажи, мой друг, ты не жалеешь

О том, что бросил навсегда?

Алеко:

О чем жалеть? Когда бы ты знала,

Когда бы ты воображала

Неволю душных городов!

Там люди в кучах за оградой,

Не дышат утренней прохладой,

Ни вешним запахом лугов;

Любви стыдятся, мысли гонят,

Торгуют волею своей,

Главы пред идолами клонят

И просят денег да цепей….

Елизавета Лукинова

(Бохум, студентка Рурскго университета)

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